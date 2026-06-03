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কলেজগুলিতে নজরদারির কড়া বার্তা, বিধায়কদের সারপ্রাইজ ভিজিটের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

জনপ্রতিনিধিদের এলাকার কলেজগুলির দিকে কড়া নজর রাখতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে গিয়ে 'সারপ্রাইজ ভিজিট' বা আকস্মিক পরিদর্শনে যাওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

Chief Minister Suvendu Adhikari
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 3, 2026 at 7:35 PM IST

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কলকাতা, 3 জুন: রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবার স্থানীয় বিধায়কদের আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার কড়া নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠকে রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার সময় তিনি সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সাম্প্রতিক ঘটনার প্রসঙ্গটি জোরালোভাবে তুলে ধরেন। এই বৈঠকে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, জনপ্রতিনিধিদের অবশ্যই নিজ নিজ এলাকার কলেজগুলির দিকে কড়া নজর রাখতে হবে। শুধু নজরদারিই নয়, প্রয়োজনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে গিয়ে 'সারপ্রাইজ ভিজিট' বা আকস্মিক পরিদর্শনে যাওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

সম্প্রতি সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ইউনিয়ন রুম থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ উদ্ধারের ঘটনায় রাজ্য রাজনীতিতে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এই স্পর্শকাতর প্রেক্ষাপটেই এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দেন যে, কোনওভাবেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অপ্রীতিকর বা বেআইনি কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না। কলেজগুলিতে যাতে সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক পঠনপাঠনের পরিবেশ বজায় থাকে, তা সুনিশ্চিত করার প্রাথমিক দায়িত্ব স্থানীয় বিধায়কদেরই নিতে হবে। একইসঙ্গে তিনি জানান, শুধুমাত্র শিক্ষা ক্ষেত্রেই নয়, এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্কুলগুলির পরিকাঠামো ঠিকমতো চলছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখতে হবে জনপ্রতিনিধিদের। কোথাও কোনও খামতি বা অব্যবস্থা নজরে এলে তা অবিলম্বে জেলা প্রশাসনকে জানানোর কথা বলেছেন তিনি, যাতে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা সম্ভব হয়।

এদিনের বৈঠকে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার বেশ কিছু সমস্যা জোরালোভাবে উঠে আসে। সেখানে উপস্থিত এক তৃণমূল বিধায়ক অভিযোগ করেন যে, সুকান্ত পল্লী আবাসনের অর্ধেকের বেশি বাড়ি নিয়ে স্থানীয় স্তরে নানাবিধ সমস্যা ও অভিযোগ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। এই অভিযোগ শোনার পরেই তৎক্ষণাৎ কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি পঞ্চায়েত দফতর এবং দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসককে নির্দেশ দেন, এই আবাসন প্রকল্পের বর্তমান স্থিতি ঠিক কী এবং ঠিক কী ধরনের অভিযোগ জমা পড়েছে, তার একটি বিস্তারিত রিপোর্ট অবিলম্বে তাঁর টেবিলে জমা করতে হবে।

বর্তমান স্থিতি ঠিক কী এবং ঠিক কী ধরনের অভিযোগ জমা পড়েছে, তার একটি বিস্তারিত রিপোর্ট অবিলম্বে তাঁর টেবিলে জমা করতে হবে। পাশাপাশি, জেলার একাধিক তৃণমূল বিধায়ক নিজ নিজ এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সংকট নিয়েও সরব হন। খোদ ডায়মন্ড হারবার এলাকাতেও যে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে, তা শুনে মুখ্যমন্ত্রী কিছুটা বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি দ্রুত সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের এই জলকষ্ট সমাধানের নির্দেশ দেন। জেলার প্রতিটি ব্লকে যাতে পর্যাপ্ত পানীয় জল পৌঁছায়, তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের রূপরেখা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের শীর্ষ মহল থেকে।

প্রশাসনিক এই বৈঠকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে দাঁড়ায় পুলিশের ভূমিকা এবং বিধায়কদের ফোন না ধরার বিষয়টি। বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ অভিযোগ করেন, রাজনৈতিক কারণে অনেক সময় পুলিশ বেছে বেছে গ্রেফতারি করছে এবং কোনও বিধায়ক ফোন করলে পুলিশ তা ইচ্ছে করে এড়িয়ে যাচ্ছে। এর জবাবে মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ প্রশাসনকে কড়া ভাষায় বার্তা দেন যে, বিরোধী হোক বা শাসক দল— যেকোনও জনপ্রতিনিধি ফোন করলে পুলিশকে তা ধরতেই হবে। হোয়াটসঅ্যাপে নয়, সরাসরি স্বাভাবিক ফোনে কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনও বিধায়কের বিরুদ্ধে যদি কোনও আইনি পদক্ষেপ বা মামলা করা হয়, তবে তার কারণও স্পষ্ট করে জানানোর কথা বলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী এও মনে করিয়ে দেন, 2021 সালের নির্বাচন-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় যাঁরা যুক্ত ছিলেন, কেবল তাঁদের বিরুদ্ধেই আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ রয়েছে সরকারের তরফে।

​সব মিলিয়ে এদিনের প্রশাসনিক বৈঠক ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এই বৈঠকে শাসক দলের পাশাপাশি বিরোধী দলের বিধায়কদের উপস্থিতিতে যথেষ্ট সন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, বিরোধী দলের বিধায়করা যে প্রশাসনিক বৈঠকে এসেছেন, তাতে তিনি অত্যন্ত খুশি। তাঁর মতে, গঠনমূলক সমালোচনা হতেই পারে, তাতে সরকারের কোনও আপত্তি নেই। সবাইকে একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাজ্যের উন্নয়নে কাজ করে যেতে হবে এবং রাজ্য সরকার সব সময় জনপ্রতিনিধিদের পাশে থাকবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন। উল্লেখ্য, এদিনের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে কলকাতা, হাওড়া ও দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা মিলিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মোট 18 জন বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন।

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শুভেন্দু অধিকারী
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