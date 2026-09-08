গঙ্গার আগ্রাসন থেকে পাহাড়ের বিপর্যয় ! মোকাবিলায় 'জরুরি প্রস্তুতি'র নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

গঙ্গার আগ্রাসন থেকে পাহাড়ের বিপর্যয় ! মোকাবিলায় 'জরুরি প্রস্তুতি'র নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর
নেপালে সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর পরিস্থিতি আরও স্পর্শকাতর। এই আবহেই মঙ্গলবার উত্তরকন্যায় উত্তরবঙ্গের আট জেলার প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে দীর্ঘ বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
Published : September 8, 2026 at 8:51 PM IST
শিলিগুড়ি, 8 সেপ্টেম্বর: এক দিকে মালদার ভূতনির চরে গঙ্গার জল ঢুকে বিপর্যস্ত বিস্তীর্ণ এলাকা, অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের অন্য়ত্র ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ে দুর্যোগের শঙ্কা । প্রতিবেশী নেপালে সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর পরিস্থিতি আরও স্পর্শকাতর । এই আবহেই মঙ্গলবার উত্তরকন্যায় বসে উত্তরবঙ্গের আট জেলার প্রশাসন ও পুলিশকর্তাদের নিয়ে দীর্ঘ বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
বৈঠকের মূল সুর: দুর্যোগ আসার অপেক্ষা নয়, আগেই প্রস্তুত থাকতে হবে প্রশাসনকে। কোথায় বিপদ বাড়তে পারে, কোথায় উদ্ধারকারী দল থাকবে, কীভাবে দ্রুত মানুষকে সরানো হবে, সবই খতিয়ে দেখা হয়েছে ।
মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরা ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন । রেল, বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, বিএসএফ-সহ কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকেরাও ছিলেন । পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ জানান, মালদা থেকে দার্জিলিং, উত্তরবঙ্গের আট জেলার আগের বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি একে একে পর্যালোচনা করা হয়েছে । উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের বিভিন্ন প্রকল্প কতটা এগিয়েছে, কাজ নিয়ে স্থানীয় মানুষের প্রতিক্রিয়া কী, তা-ও জানতে চাওয়া হয়েছে ।
বৈঠকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে জল ও দুর্যোগ পরিস্থিতি । মালদার ভূতনিতে গঙ্গার জল ইতিমধ্যেই বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে । বাঁধ ভেঙে বহু গ্রাম প্লাবিত হওয়ার পাশাপাশি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা । এই পরিস্থিতিতে জেলাশাসকের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী কথা বলেন বলেও জানিয়েছেন পর্যটন মন্ত্রী । যে কোনও মুহূর্তে পরিস্থিতির অবনতি হলে দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করতে এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফের দলগুলিকে 'স্ট্র্যাটেজিক' জায়গায় প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
শুধু উদ্ধারের নয়, বিপন্ন মানুষকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে, সেই ব্যবস্থাও আগেভাগে তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । ভূতনিতে আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা, গর্ভবতী মহিলা, প্রবীণ এবং অসুস্থদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া এবং দুর্গত এলাকায় নিয়মিত নজরদারির জন্য বিশেষ দল তৈরির কথা জানানো হয়েছে । জল বাড়ায় ভূতনি থেকে 174 জন অন্তঃসত্ত্বাকে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনার কথাও সামনে এসেছে ।
উত্তরবঙ্গের পাহাড় নিয়েও উদ্বেগ কম নয় । আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর কালিম্পং যাওয়ার কথা থাকলেও প্রতিকূল আবহাওয়া ও কম দৃশ্যমানতার কারণে তাঁর হেলিকপ্টার পাহাড়ে নামতে পারেনি । বেশ কিছু ক্ষণ আকাশে চক্কর কাটার পর সেটি শিলিগুড়িতে ফিরে আসে । ফলে উত্তরকন্যাতেই প্রশাসনিক কর্মসূচি চালিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী ।
নেপালের সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রভাব নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে । পাহাড়ি নদীগুলিতে হঠাৎ জল বাড়লে দ্রুত তা নামানোর ব্যবস্থা, নদীর নাব্যতা বজায় রাখতে ড্রেজিং এবং জলনিকাশি ব্যবস্থা সচল রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । পাহাড়ে ধস, নদী উপচে পড়া কিংবা রাস্তা বিচ্ছিন্ন হওয়ার মতো পরিস্থিতিতে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যোগাযোগ যাতে কোনওভাবেই থেমে না যায়, সে বিষয়েও জোর দেওয়া হয়েছে ।
বৈঠকে উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা হয় । উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালকে নতুন করে সাজানোর পরিকল্পনা, জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল এবং কোচবিহার থেকে মালদা পর্যন্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো নিয়ে প্রাথমিক রূপরেখা তৈরি হয়েছে । পাশাপাশি পরিযায়ী শ্রমিকদের পুনর্বাসন ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ, আইসিডিএস কেন্দ্রগুলির আধুনিকীকরণ এবং অন্নপূর্ণা যোজনার কাজেরও পর্যালোচনা করা হয়েছে ।
জমি সংক্রান্ত সমস্যা থেকে রেল, স্বাস্থ্য, বিএসএফ এবং বিমানবন্দর নির্মাণ- উত্তরবঙ্গের এই ধরনের বিভিন্ন প্রকল্প যে যে কারণে দীর্ঘদিন ধরে আটকে রয়েছে, সেসব নিয়েও কথা হয় বৈঠকে । রাজ্য ও কেন্দ্রের আধিকারিকদের মুখোমুখি বসিয়ে দ্রুত সমাধানের রাস্তা বার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান শঙ্কর ঘোষ ।
সবমিলিয়ে উত্তরকন্যার বৈঠকের বার্তা স্পষ্ট: উত্তরবঙ্গে এবার দুর্যোগ মোকাবিলায় 'ঘটনার পরে ব্যবস্থা' নয়, ঘটনার আগেই প্রস্তুতি । বিশেষ করে ভূতনির ভয়াবহ বন্যা এবং পাহাড়ে লাগাতার বৃষ্টির মধ্যে প্রশাসনের নজর এখন দুই প্রান্তেই ।