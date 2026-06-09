স্বাধীনতা পেয়ে মন খুলে কথা বললাম, দাবি তৃণমূল সাংসদের ! প্রশাসনিক বৈঠকে সমন্বয়ের বার্তা শুভেন্দুর

স্বাধীনতা পেয়ে মন খুলে কথা বললাম, দাবি তৃণমূল সাংসদের ! প্রশাসনিক বৈঠকে সমন্বয়ের বার্তা শুভেন্দুর
এমএলএ মানে এমএলএ, দল নয় ! প্রশাসনিক বৈঠকে বিরোধীদেরও সমান গুরুত্বের বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ৷
Published : June 9, 2026 at 5:18 PM IST
কোলাঘাট, 9 জুন: উন্নয়নের প্রশ্নে রাজনৈতিক বিভাজন নয়, বরং জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সমন্বয়ই এখন সরকারের প্রধান লক্ষ্য । পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার প্রশাসনিক কর্তাদের এবং জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে দীর্ঘ বৈঠকের পর এমনই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
মঙ্গলবার প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী 12 জুন মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরকে নিয়ে পরবর্তী প্রশাসনিক বৈঠক হবে । তাঁর দাবি, নতুন সরকারের অধিকাংশ বিধায়কই প্রথমবার নির্বাচিত । সেই সঙ্গে বিডিও থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক আধিকারিক এবং পুলিশকেও নতুন পরিস্থিতিতে কাজ করতে হচ্ছে । তাই প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ ।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "তিন জেলার মোট 35 জন বিধায়ককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল । সকলেই এসেছিলেন । বিরোধী দলের দুই বিধায়ক এবং কয়েক জন সাংসদও উপস্থিত ছিলেন । আমাদের কাছে এমএলএ মানে এমএলএ । তিনি কোন দলের, সেটা বড় কথা নয় । ভোটের সময় রাজনীতি থাকবে, কিন্তু উন্নয়নের প্রশ্নে সবাইকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে ।"
তাঁর দাবি, অতীতে এই ধরনের সমন্বয়ের পরিবেশ ছিল না । সেই অভাব দূর করতেই বিরোধী শিবিরের জনপ্রতিনিধিদেরও প্রশাসনিক বৈঠকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে । এমনকি বৈঠকে উপস্থিত এক সাংসদের মন্তব্যও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, "বিরোধী দলের এক জন সাংসদ তো বলেই ফেললেন, আপনারা আমাদের কথা বলার স্বাধীনতা দিয়েছেন । তাই মন খুলে কথা বললাম ।"
পূর্বতন সরকারের কড়া সমালোচনাও শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রীর গলায় । তিনি অভিযোগ করেন, "থানাগুলো পার্টি অফিসে পরিণত হয়েছিল । পঞ্চায়েতগুলো কাটমানির সেন্টার হয়ে গিয়েছিল । পুরসভাতেও পরিষেবা পেতে টাকা দিতে হত । গোটা বাংলায় এক ধরনের বিপর্যয়ের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল । আমরা সেই অবস্থা থেকে রাজ্যকে বের করে আনতে চাই । আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে, শাসকের আইন নয় ।"
বৈঠকের ব্যয় নিয়েও সরব হন তিনি । মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, অতীতে এমন বৈঠকের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করা হত । কটাক্ষের সুরে বলেন, "আগের সরকার ডুমুরজোলা থেকে হেলিকপ্টারে যাতায়াত করে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতো । আমরা যেভাবে বৈঠক করেছি, তাতে পাঁচ লক্ষ টাকাও খরচ হবে না ৷" পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, আগে গোটা রাজ্য থেকে পুলিশ এনে স্কুল বন্ধ করে সাধারণ মানুষকে সমস্যায় ফেলে প্রশাসনিক বৈঠক করা হত । বর্তমান সরকার সেই পথে হাঁটছে না বলেও দাবি করেন তিনি ।
এ দিন ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান নিয়েও মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি বলেন, "ঘাটালের সাংসদ বলেছেন, এটি তাঁর কমিটমেন্ট ছিল । আমারও কমিটমেন্ট ছিল । এখানে কৃতিত্ব নেওয়ার প্রশ্ন নয় । কাজটা হওয়াই বড় কথা । মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব হল গোটা রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা ।"
প্রশাসনিক সমন্বয়, রাজনৈতিক সৌজন্য এবং ব্যয়ের সংযম- কোলাঘাটের বৈঠক থেকে এই তিন বার্তাই তুলে ধরতে চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী ।