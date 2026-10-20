'লোক মারা যাওয়ার পর ডান্ডিয়া করেছিলেন', পিয়ালীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করে মমতাকে খোঁচা শুভেন্দুর

'লোক মারা যাওয়ার পর ডান্ডিয়া করেছিলেন', পিয়ালীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করে মমতাকে খোঁচা শুভেন্দুর
CM Suvendu in Arambagh: চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গাপুজো দেখতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন আরামবাগের গৃহবধূ পিয়ালী প্রামাণিক ৷ তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
Published : October 20, 2026 at 2:52 PM IST
আরামবাগ, 20 অক্টোবর: আগের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর তুলনা করতে নিষেধ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ চোরবাগানে ঠাকুর দেখতে গিয়ে মৃত পিয়ালী প্রামানিকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সাংবাদিকদের একথাই জানালেন তিনি ৷ এদিন হেলিকপটারে প্রথমে হুগলির আরামবাগে মলয়পুরে গৃহবধূ পিয়ালী প্রামাণিকের বাড়ি যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
17 অক্টোবর সন্ধ্যায় খাস কলকাতার চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গোপুজোয় দেবী দর্শন করতে গিয়ে ভিড়ের চাপে মৃত্যু হয় 19 জনের ৷ এই মর্মান্তিক ঘটনার পর সামনে আসে, পুজো কমিটির মাথায় রয়েছেন তমোঘ্ন ঘোষ, জোড়াসাঁকোর বিজেপি বিধায়ক বিজয় ওঝা, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আত্মীয় দীপক অধিকারীর মতো বিজেপি নেতৃত্বরা ৷
এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বললাম, শোক জানাতে এসেছি ৷ পাশে থাকার অঙ্গীকার দিতে এসেছি ৷ মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ হয় না ৷ কিন্তু 25 লক্ষ টাকার চেক দিতে এসেছি ৷ চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, সেটা রাখব ৷ এর সঙ্গে ওঁদের বাড়ির কর্মবন্ধুর একটা আবেদন আছে, সেটা ডিএম সাহেবকে জানিয়েছি ৷ জেলার মন্ত্রী এবং জেলার বিধায়করা এই পরিবারের দেখাশোনা করবেন ৷ আরামবাগ ও গোঘাটের দুই বিধায়ক পরিবারের দেখাশোনা করবে ৷"
পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে শুভেন্দু বলেন, "2025 সালে পুজোর সময় অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটেছিল ৷ ইলেক্ট্রিক শকে মৃত্যু হয়েছিল, দার্জিলিং, নাগরাকাটায় হড়পা বানে শতাধিক লোকের মৃত্যু হয়েছিল ৷ আপনার মনে আছে মুখ্যমন্ত্রী কারও বাড়ি গিয়েছিলেন ?"
চোরবাগানের পদপিষ্টের ঘটনার তদন্ত নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমরা কর্মরত বিচারপতির নেতৃত্বে কমিশন গঠন করে তদন্ত করার কথা জানিয়েছি ৷ কলকাতা পুলিশের ভূমিকা কী, অন্যান্যদের ভূমিকা কী ? বিচারপতিদের দিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত করব ৷"
এক্ষেত্রেও তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সরকারের সঙ্গে তুলনা বিজেপি সরকারের তুলনা টেনে বলেন, "এর আগে লোক যেত কোর্টে সিবিআইকে দিয়ে তদন্তের দাবি তুলে মামলা করতে ৷ আমরা নিজেরাই বলছি, বিচারপতি আসুন, তদন্ত করুন ৷ আগের সরকারের সঙ্গে আমাদের অনেক তফাৎ আছে ৷" প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, "তিনি লোক মারা যাওয়ার পর ডান্ডিয়া করেছিলেন ৷ দার্জিলিংয়ে হড়পা বানের পর কার্নিভাল করেছিলেন ৷ আমার সঙ্গে অনেক তফাৎ আছে ৷"
মর্মান্তিক ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকার অভিযোগে উদ্যোক্তা ও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা মোট সাতজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । এই আবহে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় জারি করা হয়েছে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার 163 ধারা ৷ তিনদিনের জন্য এই কড়া নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে বলে জানানো হয়েছে ৷
এই ঘটনার তদন্তে বর্তমান বিচারপতির নেতৃত্বে সিট গঠন করে তদন্ত হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ পাশাপাশি, মৃতদের পরিবারকে 25 লক্ষ টাকা আর্থিক সহয়তা দেওয়া এবং পরিবারের এক সদস্যকে গ্রুপ 'ডি' চাকরি দেওয়া হবে বলেও ঘোষণা করেন তিনি ৷
এই ঘোষণা অনুযায়ী এদিন আরামবাগ ও বৈদ্যবাটীর দুই পরিবারের হাতে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে 25 লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন তিনি ৷