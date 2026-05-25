উন্নয়নের গতিকে দিশা দিতে তৎপর, 11 জুন নীতি আয়োগের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 25, 2026 at 11:09 PM IST

কলকাতা, 25 মে: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। পূর্ববর্তী সরকারের ধারাবাহিক সংঘাত এবং বয়কটের অবস্থান থেকে সরে এসে এবার সরাসরি নীতি আয়োগের বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে চলেছে রাজ্যের নতুন সরকার। আগামী 11 জুন নয়াদিল্লিতে নীতি আয়োগের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মেগা বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সেই হাই-প্রোফাইল বৈঠকে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করবেন স্বয়ং নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তার আগে সোমবার নীতি আয়োগের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে একপ্রস্ত বিস্তারিত আলোচনা সেরে নিলেন নয়া মুখ্যমন্ত্রী।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিকেলে নীতি আয়োগের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এই বিশেষ ভার্চুয়াল বৈঠকে আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল 'অপরচুনিটিজ অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল' বা পশ্চিমবঙ্গের সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ। রাজ্যের মুখ থুবড়ে পড়া অর্থনীতিকে কীভাবে ফের চাঙ্গা করে ঘুরে দাঁড়ানো যায় এবং উন্নয়নের গতি বাড়ানো যায়, তা নিয়েই এদিন দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। নতুন সরকারের কাছে এই মুহূর্তে বড় চ্যালেঞ্জ কর্মসংস্থান এবং শিল্প বিনিয়োগ ও উন্নয়ন। সেই লক্ষ্যেই এদিনের আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল এবং রাজ্য মন্ত্রিসভার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা। অন্যদিকে, নীতি আয়োগের তরফে এই বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করেন খোদ নবনিযুক্ত ভাইস চেয়ারম্যান অশোক লাহিড়ী। মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলিকে কীভাবে রাজ্যে দ্রুত এবং কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, সেই বিষয়ের ওপরই এই বৈঠকে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর শপথ নেওয়ার পর থেকেই রাজ্যে প্রশাসনিক স্তরে একের পর এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। সেই আবহেই আগামী 11 জুন তাঁর দিল্লি যাত্রা এবং নীতি আয়োগের বৈঠকে অংশগ্রহণ করাটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি ঘটনা। কারণ, গত দেড় দশকে তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে নীতি আয়োগের বৈঠককে কেন্দ্র করে রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে একাধিকবার চরম বিতর্ক এবং সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল।

তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার অভিযোগ তুলেছিলেন যে, নীতি আয়োগের বৈঠকে তাঁকে ঠিকমতো বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয় না। এমনকি, একবার বক্তব্য রাখার সময় মাইক বন্ধ করে দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ তুলে তিনি মাঝপথেই বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। পরবর্তীতে নীতি আয়োগের বৈঠক কার্যত বয়কটের পথেই হেঁটেছিল পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকার। বিশেষ করে 202৫ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নীতি আয়োগের বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গরহাজিরা নিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল।

সেই সময় বিরোধী দল হিসেবে বিজেপির তরফে বারবার অভিযোগ করা হয়েছিল যে, নীতি আয়োগের মতো একটি সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণকারী সংস্থার বৈঠকে যোগদান না করে আদতে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন এবং আর্থিক দাবিদাওয়ার প্রসঙ্গটিকেই চরমভাবে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় প্রকল্প, আর্থিক পরিকল্পনা এবং রাজ্যের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের স্বার্থে এই আলোচনায় রাজ্যের সক্রিয় অংশগ্রহণ যে কতটা জরুরি, তা সেই সময় থেকেই দাবি করে আসছিল গেরুয়া শিবির।

বর্তমানে রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাংলায় এখন ডবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘদিনের সংঘাতের বদলে এবার চরম সমন্বয় এবং সহযোগিতার রাজনীতিই সামনে আসবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী 11 জুনের বৈঠকে এই 'ডবল ইঞ্জিন সরকার'-এর ইতিবাচক দিকটিই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেতে চলেছে।

এই আবহে আরও একটি বিষয় রাজনৈতিক মহলে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তা হলো নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে বিশিষ্ট বাঙালি অর্থনীতিবিদ ডঃ অশোক লাহিড়ীর উপস্থিতি। শুভেন্দু অধিকারীর শপথ নেওয়ার ঠিক আগেই তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়েছেন। বাংলার রাজনীতির সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের বালুরঘাট কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন এই প্রবীণ অর্থনীতিবিদ। তবে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে আর প্রার্থী করেনি দল। সেই সময় তাঁকে নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা শুরু হলেও, শেষ পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদি সরকার তাঁকে নীতি আয়োগের মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করে তাঁকে যোগ্য সম্মান দিয়েছে। বাংলার মাটিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকায় তিনি রাজ্যের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

ফলে আগামী 11 জুনের বৈঠকে একদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, অন্যদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং নীতি আয়োগের শীর্ষ পদে থাকা একজন আদ্যোপান্ত বাঙালি অর্থনীতিবিদ অশোক লাহিড়ীর এই যুগলবন্দি রাজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক আলাদা মাত্রার সমীকরণ তৈরি করতে চলেছে। বাংলার নতুন সরকারের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো বিপুল ঋণের বোঝা সামলে রাজ্যে শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা। সেই লক্ষ্য পূরণে নীতি আয়োগের এই বৈঠক কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের সমন্বয় বাড়ানোর সবচেয়ে বড় মঞ্চ হয়ে উঠতে পারে বলেই আশাবাদী বঙ্গবাসী। তাই আগামী 11 জুনের দিকে এখন অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে গোটা রাজ্যের রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক মহল।

