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বিপর্যয়ের 20 দিনের মাথাতেই জুড়ল যোগাযোগ, দুধিয়ায় নতুন বেইলি ব্রিজের উদ্বোধন শুভেন্দুর

মূল স্থায়ী সেতুটি নির্মীয়মাণ থাকলেও, আপৎকালীন পরিস্থিতিতে পাহাড়বাসীর যাতায়াত এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্য পরিবহণের সুবিধার্থে সেনা এবং রাজ্যের পূর্ত দফতরের উদ্যোগে এই সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছে।

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দুধিয়ায় নতুন বেইলি ব্রিজের উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 8, 2026 at 5:46 PM IST

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কলকাতা, 8 জুলাই: ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে হড়পা বানে ভেসে গিয়েছিল আস্ত একটি সেতু । রাতারাতি ব্যাহত হয়েছিল পাহাড়ের লাইফলাইন । চরম দুর্ভোগে পড়েছিলেন কয়েক হাজার সাধারণ মানুষ । কিন্তু সেই বিপর্যয়ের মাত্র 20 দিনের মাথাতেই ফের জুড়ল যোগাযোগ । দার্জিলিংয়ের দুধিয়ায় রেকর্ড সময়ের মধ্যে তৈরি হল নতুন বেইলি ব্রিজ । বুধবার নবান্ন থেকেই এই নবনির্মিত অস্থায়ী বেইলি ব্রিজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।

মূল স্থায়ী সেতুটি এখনও নির্মীয়মাণ থাকলেও, আপৎকালীন পরিস্থিতিতে পাহাড়বাসীর যাতায়াত এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্য পরিবহণের সুবিধার্থে ভারতীয় সেনা এবং রাজ্যের পূর্ত দফতরের যৌথ উদ্যোগে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এই সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছে । এদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে এই অসাধ্য সাধনের জন্য সেনার জওয়ানদের বিশেষ কুর্নিশ জানান । পাশাপাশি রাজ্য প্রশাসন এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরও প্রশংসায় ভরিয়ে দেন তিনি ।

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দুধিয়ায় নতুন বেইলি ব্রিজের উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর (নিজস্ব চিত্র)

প্রসঙ্গত, মাত্র 20 দিন আগেই পাহাড়ের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় প্রবল বৃষ্টি ও ধসের জেরে আগের বেইলি ব্রিজটি সম্পূর্ণ ধুয়ে মুছে গিয়েছিল । এর আগে গত বছর অক্টোবর মাসের বিপর্যয়ের পর প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে ওই অস্থায়ী সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছিল । কিন্তু পরিকাঠামোগত কিছু দুর্বলতা থাকায় সেটি এবারের প্রবল বর্ষণের ধাক্কা সামলাতে পারেনি ।

এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী সেনা ও প্রশাসনের ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন, "যাঁদের সাহায্যে এত কম সময়ের মধ্যে এই বেইলি ব্রিজটি আজ আমরা জনসাধারণের জন্য উৎসর্গ করছি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে আমি প্রত্যেক সেনা জওয়ানকে স্যালুট জানাচ্ছি । পূর্ত দফতরকেও ধন্যবাদ জানাই এত দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য ।" তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই সেতুটি পুনরায় চালু হওয়ার ফলে পার্বত্য অঞ্চলে যান চলাচল এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যোগাযোগের যে প্রবল অসুবিধা হচ্ছিল, তা এবার অনেকটাই দূর হবে ।

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বিপর্যয়ের 20 দিনের মাথাতেই জুড়ল যোগাযোগ (নিজস্ব চিত্র)

অস্থায়ী এই বেইলি ব্রিজ আপাতত পাহাড়ের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হলেও, স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই কড়া পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকার । মুখ্যমন্ত্রী এদিন তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী 2027 সালের মার্চ মাসের মধ্যেই দুধিয়ায় একটি স্থায়ী কংক্রিটের সেতু নির্মাণের কাজ শেষ হবে । এই মেগা পরিকাঠামো প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যেই 53 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে । কাজ সম্পূর্ণ হলে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে সেই স্থায়ী সেতুর উদ্বোধন করবেন বলে পাহাড়বাসীকে কথা দিয়েছেন ।

রাজ্যবাসীর আশীর্বাদে ক্ষমতায় আসার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমাদের অগ্রাধিকার হল পাহাড়ের মানুষের উন্নয়ন করা, তাঁদের সুরক্ষিত রাখা এবং তাঁদের জীবনযাত্রার মান পরিবর্তন করে পাহাড়ের সামগ্রিক উন্নয়ন করা । আমরা বাজেটে এর জন্য অনেক বরাদ্দ করেছি ।" আগামী দিনে পাহাড় সফরে গিয়ে এই উন্নয়নের রূপরেখা নিয়ে তিনি আরও বিস্তারিত আলোচনা করবেন বলেও আশ্বাস দেন ।

বর্ষার মরসুমে পাহাড়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং ধস একটি নিত্যনৈমিত্তিক চিন্তার কারণ । আগামী অক্টোবর মাস পর্যন্ত পার্বত্য এলাকায় এই দুর্যোগের প্রবল আশঙ্কা থাকে । সেই পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য প্রশাসন ঠিক কতটা প্রস্তুত, এদিনের বক্তব্যে তার একটি সুস্পষ্ট খতিয়ানও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, বিপর্যয় মোকাবিলা ও সিভিল ডিফেন্স দফতরের প্রধান সচিব ইতিমধ্যেই একটি উচ্চপর্যায়ের সমন্বয় বৈঠক করেছেন । মুখ্যমন্ত্রী নিজেও গত সপ্তাহে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, পুলিশ ও অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে একটি জরুরি বৈঠক সেরেছেন ।

দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি হিসেবে আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে পাহাড়ে স্থায়ীভাবে 50 সদস্যের একটি বিশেষ সিভিল ডিফেন্স টিম মোতায়েন করা হচ্ছে । অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও আধুনিক সরঞ্জাম-সহ এই দলটিকে পাহাড়ে রাখা হবে, যাতে তারা যে কোনও আপৎকালীন পরিস্থিতিতে দ্রুত পুলিশ, সেনা এবং দমকল বাহিনীকে উদ্ধারকাজে সাহায্য করতে পারে ।

অন্যদিকে, রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করতে বিশেষ কর্মী নিয়োগের কথাও এদিন ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, আপাতত আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত সৈনিক বোর্ড থেকে বেশ কিছু প্রাক্তন সেনাকর্মীকে আপৎকালীন কাজের জন্য নিয়োগ করা হচ্ছে । এর পাশাপাশি আগামী দিনে 'অগ্নিবীর'-দেরও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সুরক্ষা ও বিপর্যয় মোকাবিলা সংক্রান্ত কাজে নিয়োগ করার বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । এই অগ্নিবীরদের নিয়ে তৈরি তিনটি ইউনিটের মধ্যে 100 জনের একটি বড় দল কলকাতায়, 50 জনের একটি দল সাগরদ্বীপে এবং আরও 50 জনের একটি বিশেষ দল দার্জিলিং, কালিম্পং ও কার্শিয়াংয়ে মোতায়েন করা হবে ।

পাহাড়ের মানুষের প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষায় রাজ্য প্রশাসন বদ্ধপরিকর বলে বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বিশাল লামা, সাংসদ রাজু বিস্তা, বিধায়ক সোনাম রাই-সহ একাধিক জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা ।

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BAILEY BRIDGE AT DUDHIA
DARJEELING
দুধিয়ায় বেইলি ব্রিজ
শুভেন্দু অধিকারী
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