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পুজোর মুখে বিশ্বের বৃহত্তম 'ওয়ারড্রোব'-এর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

Suvendu Adhikari inaugurated largest 'wardrobe': সিটি সেন্টার 1-এ এই বিশাল ওয়ারড্রোবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

CM INAUGURATED LARGEST WARDROBE
বিশ্বের বৃহত্তম 'ওয়ারড্রোব'-এর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 11, 2026 at 1:51 PM IST

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কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: পুজোর আগেই অভিনব চমক। বিশ্বের বৃহত্তম ‘ফ্যাশন ওয়ারড্রোব’ তৈরি করল বেসরকারি সংস্থা ৷ শুক্রবার সল্টলেকের সিটি সেন্টার 1-এ এই বিশাল ওয়ারড্রোবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। 50 ফুট দীর্ঘ এবং 20 ফুট চওড়া এই ইনস্টলেশনটি এদিনই গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এর স্বীকৃতি পেয়েছে বলে খবর। উদ্বোধনী মঞ্চেই সংস্থার হাতে সেই শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল, বিধাননগরের প্রশাসক রবি আগরওয়াল এবং বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার অমিত রাঠৌর।

এদিনের এই অনুষ্ঠানকে রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনার এক ইতিবাচক দিক হিসেবেই তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, শুধু সরকারি অনুষ্ঠানে আটকে না থেকে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহ দিতেই তাঁর এই উপস্থিতি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "আমাদের পশ্চিমবঙ্গে অনেকদিন ধরেই ব্যবসা এবং ইন্ডাস্ট্রি ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তার বিভিন্ন কারণ ছিল। আমরা চার মাসে ইন্ডাস্ট্রি এবং বিজনেস ফ্রেন্ডলি পরিবেশ তৈরি করার জন্য সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে একাধিক প্রোগ্রাম করেছি।" তিনি আরও বলেন, "আমাদের রাজ্যে সিন্ডিকেট, কাটমানির জন্য পরিবেশ খারাপ হয়ে গিয়েছিল ৷ বিজনেস ফ্রেন্ডলি, ইন্ডাস্ট্রি ফ্রেন্ডলি পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব বর্তমান সরকারের। সেই জন্য আমি আজকে এখানে এসেছি এবং আজকে এরা বিশ্ব রেকর্ড করেছে ৷ গিনেস বুকে নামও তুলেছে। এর জন্য ম্যানেজমেন্টকে ধন্যবাদ ৷"

শিল্পবান্ধব পরিবেশ ফেরানোর বার্তার পাশাপাশি রাজ্যে এই সংস্থার বিপুল বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের ঘোষণাও করেন মুখ্যমন্ত্রী। বর্তমানে রাজ্যে সংস্থাটির 110টি স্টোর রয়েছে। আগামী দিনে 250 টিতে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি মিলেছে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এদের কাছ থেকে আমি কমিটমেন্ট নিয়েছি, পশ্চিমবঙ্গে 110-এর জায়গায় কিছুদিনের মধ্যে 250 সেন্টার তৈরি করবে ৷ এর ফলে আমাদের আরও কর্মসংস্থান হবে।" এই মুহূর্তে 10টি রাজ্যে মোট 275টি স্টোরে প্রত্যক্ষভাবে ছয় হাজার এবং পরোক্ষভাবে 75 হাজার মানুষের কর্মসংস্থান করেছে সংস্থাটি। যুক্ত রয়েছেন 825 জন এমএসএমই ভেন্ডার।

বিনিয়োগের পরিসর বাড়াতে এই সংস্থা রাজ্যে একটি সোলার প্ল্যান্ট তৈরির ইচ্ছাও প্রকাশ করেছে। সেই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমরা এদের জমি দেব।" রাজ্যে বিনিয়োগের পরিবেশ যে আগের চেয়ে অনেক বেশি অনুকূল, তা বোঝাতে মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি নিউটাউনে এলঅ্যান্ডটি-র ডেটা সেন্টার উদ্বোধনের কথাও জানান ৷ বেসরকারি সংস্থার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "দুর্গাপুজো আসছে ৷ মহাপুজোর আগে আজকে সংস্থাটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ওয়ারড্রোবের উদ্বোধন করল ৷ তাদের অ্যাওয়ার্ডও দিয়েছে গিনেস বুক।"

মুখ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমানে সংস্থার মোট বিনিয়োগ প্রায় 1900 কোটি টাকা। তিন বছরে আরও 5 হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের লক্ষ্য রয়েছে তাদের। রাজ্যের নতুন শিল্পবান্ধব পরিবেশে এই ধরনের বিনিয়োগ আরও কয়েক হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।

উৎসবের মরসুমে সাধারণ আসবাবকে শিল্পের রূপ দিয়ে সাধারণ মানুষের উৎসবের অভিজ্ঞতার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার এই প্রয়াস ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছে ৷ সংস্থাটি জানিয়েছে, 13 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন দুপুর 12টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত এই বিশাল ওয়ারড্রোবটি খোলা থাকবে।

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SUVENDU ADHIKARI
WORLD LARGEST WARDROBE
বিশ্বের বৃহত্তম ওয়ারড্রোব কলকাতায়
ওয়ারড্রোব উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী
CM INAUGURATED LARGEST WARDROBE

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