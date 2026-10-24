কাকদ্বীপকে জেলা, সুন্দরবনকে মডেল করার প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রীর
Chief Minister in Kakdwip: শুভেন্দুর কথায়,সাজিয়ে দেব এলাকাকে। আগের সরকার মুড়ি গঙ্গার ব্রিজ নিয়ে মিথ্যে কথা বলে গিয়েছিল । ওরা জমি অধিগ্রহণও করেনি, ডিপিআরও করেনি।
Published : October 24, 2026 at 2:43 PM IST
কাকদ্বীপ, 24 অক্টোবর: 2029 সালে গঙ্গাসাগরে মুড়ি গঙ্গার উপর সেতুর উদ্বোধন হবে বলে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । একই সঙ্গে রাজ্যে বাল্যবিবাহ ঠেকাতে মঞ্চ থেকে বড় আর্থিক সহায়তার ঘোষণাও করেন তিনি । আগামী বছরের গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে শনিবার কাকদ্বীপে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠক শেষে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে এলাকার 1 লক্ষ 24 হাজার নাগরিককে বিভিন্ন পরিষেবা তুলে দেওয়া হয় । সেখানেই এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী ।
শুভেন্দুর কথায়, "সাজিয়ে দেব এলাকাকে । আগের সরকার মুড়ি গঙ্গার ব্রিজ নিয়ে মিথ্যে কথা বলে গিয়েছিল । ওরা জমি অধিগ্রহণও করেনি, ডিপিআরও করেনি । কথা দিয়ে যাচ্ছি, 2029 সালে এখানে ব্রিজ উদ্বোধন করব ।" আগামীদিনে কাকদ্বীপকে জেলা, সুন্দরবনকে মডেল এবং সব দ্বীপকে জুড়ে দেওয়ার ঘোষণাও করেন শুভেন্দু ।
এরপরই বাল্যবিবাহ রুখতে এলাকার মানুষের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "18 বছরের নীচে কোনও বোনকে বিয়ে দেবেন না । পড়ান ওদের। চাকরি দেওয়া শুরু করেছি । 11 হাজার পুলিশে চাকরি দিয়েছি । 1 বছরের মধ্যে 1 লক্ষ চাকরি হবে । মেধা অনুযায়ী চাকরি হবে । যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি হবে । মেয়েদের কলেজে পড়ার জন্য 50 হাজার টাকা দেব । প্রথম দুই বছর 17 হাজার টাকা করে দেব, তৃতীয় বছর 16 হাজার দেব । 18 বছরের নীচে বিয়ে দেবেন না । খুব ভয়ঙ্কর ছবি । 14-15 বছরের মেয়েরা গর্ভবতী হয়ে যাচ্ছে । এই সামাজিক ব্যাধী থেকে বেরিয়ে আসতে হবে ।"
একই সঙ্গে দেশ বিরোধী শক্তি সম্পর্কে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়ে শুভেন্দু আরও বলেন, "কোনও মাওবাদী, জঙ্গি, কোনও জেহাদি, আরশোলা, ছাড়পোকা যেন ভারতের ক্ষতি করতে না পারে তা দেখার দায়িত্ব আপনাদের । সরকার সজাগ থাকবে আপনাদের জন্য, আর আপনাদেরও সজাগ থাকতে হবে- এলাকাকে নেশামুক্ত করতে এবং বাল্যবিবাহর সামাজিক ব্যাধী দূর করার জন্য।"
গত বছর কাকদ্বীপের একটি পুজো কমিটিতে উত্তেজনাকে কেন্দ্র করে মা কালীকে প্রিজন ভ্যানে তোলার অভিযোগ উঠেছিল পুলিশের বিরুদ্ধে । এ ব্যাপারে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে কটাক্ষের সুরে শুভেন্দু বলেন, "2025 সালে কাকদ্বীপে মা কালীকে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়েছিল, যিনি তুলেছিলেন সেই আইপিএসকে আমরা সাসপেন্ড করেছি । আর যে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মা কালীকে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়েছিল সেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে গত মহালয়ার দিনে দিল্লিতে প্রিজন ভ্যানে উঠতে হয়েছে । এটাই সনাতনী তাকত !"
অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে জেলার ডিএম, এসডিওকে উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "অতি দ্রুত সিএএ (সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন) সার্টিফিকেট দিয়ে দিতে হবে। ডিসেম্বরে আসব, তখন খোঁজ নিয়ে যাব !"
এদিনের মঞ্চ থেকে বিরোধীদের নিশানা করে শুভেন্দু বলেন, "ফলতাতে পুষ্পা (বিধানসভা ভোটে তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গীর শেখ) ঝুঁকে গা নেহি বলেছিল, পুষ্পা তো ভোটের আগেই আউট হয়ে পালিয়ে গিয়েছে । মানুষ বুঝে গিয়েছে, এই ডবল ইঞ্জিন সরকার বহু দশক থাকবে, তাই নন্দীগ্রাম, রেজিনগরে বিপুল ভোটে আমাদের জিতিয়েছে ।"
এর আগে রবীন্দ্রভবনে প্রশাসনিক বৈঠকে মেলার পরিকাঠামো, পুণ্যার্থীদের যাতায়াত, নিরাপত্তা এবং পরিষেবা নিয়ে পর্যালোচনা হয় । মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে সকাল থেকেই কাকদ্বীপে প্রশাসনিক তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো । সেখানে পৌঁছনোর পর সুন্দরবন পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে তাঁকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। তার পরই রবীন্দ্রভবনে শুরু হয় প্রশাসনিক বৈঠক ।
বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং, সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী দীপঙ্কর জানা-সহ একাধিক মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক এবং বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকেরা । ছিলেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার, মন্দিরবাজারের জয়দেব হালদার, পাথরপ্রতিমার সমীর জানা, সাগরের সুমন্ত মণ্ডল এবং ফলতার দেবাংশু পাণ্ডা ।
মকর সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর গঙ্গাসাগরে দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হয় । কপিলমুনির আশ্রমে পুজো এবং সাগরে পুণ্যস্নানকে ঘিরে এই মেলা দক্ষিণ 24 পরগনা তথা রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশ । বিপুল জনসমাগমের কারণে পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা, যাতায়াত, পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিদ্যুৎ এবং থাকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ ।
গঙ্গাসাগর মেলার সময় কাকদ্বীপের লট-8, কচুবেড়িয়া এবং সাগরদ্বীপের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বহু পুণ্যার্থীকে নদীপথে পারাপার করতে হয়। তাই ভেসেল পরিষেবা, জেটিঘাটের ব্যবস্থাপনা, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ এবং ভিড় সামলানোর প্রস্তুতি মেলা পরিচালনার অন্যতম প্রধান বিষয় ।
এ ছাড়াও মেলা প্রাঙ্গণ ও যাতায়াতের পথে পর্যাপ্ত পুলিশি নজরদারি, জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা, উদ্ধারকারী দল এবং বিপর্যয় মোকাবিলার ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখা প্রয়োজন । কোনও দুর্ঘটনা বা জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হলে দ্রুত পদক্ষেপ করার জন্য বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয়ও গুরুত্বপূর্ণ । সম্প্রতি চোরবাগানে দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনার পর বড় জনসমাগমে ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তার বিষয়টি আরও তাৎপর্য পেয়েছে ।
গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতির পাশাপাশি সুন্দরবন উপকূলের ভাঙন পরিস্থিতি এবং দক্ষিণ 24 পরগনার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অগ্রগতিও মুখ্যমন্ত্রীর সফরের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । জানা গিয়েছে, এদিনের বৈঠকে কপিলমুনি মন্দিরের সামনের ভাঙনপ্রবণ এলাকায় মেলার আগে প্রয়োজনীয় মেরামতি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা কতটা এগিয়েছে, তা নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে পর্যালোচনা হয়েছে ।