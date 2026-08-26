পরিবর্তনের বাংলায় পর্যটকদের স্বাগত জানাবে রোপওয়ে-প্রমোদতরী, নবান্নে সিদ্ধান্ত সরকারের

পরিবর্তনের বাংলায় পর্যটকদের স্বাগত জানাবে রোপওয়ে-প্রমোদতরী, নবান্নে সিদ্ধান্ত সরকারের
এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন বিষয়ে পর্যটন দফতরকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন । প্রধানমন্ত্রী মোদির যোগাভ্যাসের অনুপ্রেরণায় উত্তরবঙ্গে একটি বৃহৎ যোগা কেন্দ্র গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য ৷
Published : August 26, 2026 at 9:03 AM IST
কলকাতা, 26 অগস্ট: পরিবর্তনের বাংলায় পর্যটন শিল্পে জোয়ার আনতে একগুচ্ছ নতুন পরিকল্পনার পথে হাঁটল রাজ্য সরকার । মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে পর্যটন দফতরের এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । তাতেই রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রকে ঢেলে সাজানোর রূপরেখা চূড়ান্ত হয়েছে ।
এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ, প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী, মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্ত এবং অর্থসচিব-সহ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা । নবান্ন সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন বিষয়ে পর্যটন দফতরকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন, যার মধ্যে অন্যতম হল এই দফতরের অন্তর্গত সমস্ত সম্পত্তির আধুনিকীকরণ এবং বিভিন্ন সহযোগী দফতরের মধ্যে নিখুঁত সমন্বয় স্থাপন করা ।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যোগাভ্যাসের অনুপ্রেরণায় এবার উত্তরবঙ্গে একটি বৃহৎ যোগা কেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার । নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় এক হাজার মানুষের ধারণক্ষমতা সম্পন্ন এই কেন্দ্রটি তৈরি হবে । মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই পর্যটনমন্ত্রীকে এই প্রকল্পের জন্য অবিলম্বে উপযুক্ত জায়গা খোঁজার নির্দেশ দিয়েছেন । জমি চিহ্নিত হলেই রাজ্য সরকার দ্রুত এই কাজ শুরু করবে ।
পাহাড়ের পর্যটনে আরও গতি আনতে কালিম্পং থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত 21 কিলোমিটারের একটি অত্যাধুনিক রোপওয়ে চালুর বিষয়েও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মঙ্গলবারের বৈঠকে । এই বিষয়ে বৈঠকে উপস্থিত পর্যটন দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "কালিম্পং থেকে দার্জিলিং যাতায়াতের বিকল্প পরিবহণ পরিষেবা শুরু করার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । নতুন এই রোপওয়ের ফলে শুধু পর্যটকদের যাতায়াতের সুবিধা হবে না, পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণের জায়গাও হতে পারে এই রোপওয়ে ।"
পাহাড়ের পাশাপাশি সমতল এবং উপকূলের পর্যটনেও ঢালাও বদল আসছে । সুন্দরবনের নদীপথে বিলাসবহুল প্রমোদতরী বা রিভার ট্যুরিজম চালুর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে । এছাড়া দিঘা এবং মন্দারমণির মতো জনপ্রিয় সমুদ্র সৈকতগুলিতে পর্যটকদের বিনোদনের জন্য স্পিডবোট নামানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে ।
তবে শুধুই বিনোদন নয়, পর্যটকদের সুরক্ষায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে প্রশাসন । সেই কারণে সুন্দরবন এবং দিঘা-মন্দারমণি অঞ্চলে আপৎকালীন পরিষেবার জন্য ওয়াটার অ্যাম্বুল্যান্স ও রেসকিউ বোট সবসময়ের জন্য প্রস্তুত রাখা হবে । পর্যটন দফতরের নিজস্ব উদ্যোগে নতুন পর্যটনস্থল গড়ে তোলা এবং এই রাজ্যকে আকর্ষণীয় ওয়েডিং ডেস্টিনেশন বা বিবাহ বাসর হিসেবে দেশের কাছে তুলে ধরার বিষয়েও মুখ্যমন্ত্রী এদিন রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছেন । দ্রুত পরিষেবা দিতে পর্যটন দফতরে প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে ।
বাংলার এই বিপুল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে গোটা দেশের সামনে তুলে ধরতে এবার আগ্রাসী প্রচারের রাস্তায় নামছে রাজ্য । ঠিক হয়েছে, দেশের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দরে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনের প্রচার চালানো হবে । সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য, দিঘার সমুদ্র থেকে শুরু করে ডুয়ার্স ও পাহাড়ের নৈসর্গিক রূপ দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলাই এই প্রচারের মূল লক্ষ্য । সব মিলিয়ে পর্যটন দফতরের খোলনলচে বদলে ফেলা হচ্ছে । যার প্রতীক হিসেবে আগামী 4 সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমীর পুণ্য তিথিতে পর্যটন দফতরের নতুন লোগো উন্মোচিত হতে চলেছে ।
রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নতুন লোগোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন । মঙ্গলবার রাতে সোশাল মিডিয়া পোস্টেও এই বৈঠকের নির্যাস তুলে ধরেন পর্যটনমন্ত্রী । সেখানে তিনি জানান, দফতরের সম্পত্তির আধুনিকীকরণ থেকে শুরু করে একাধিক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে । রাজ্যের নতুন সরকার যে পর্যটনকে হাতিয়ার করে বাংলার অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানে বদল আনতে চাইছে, নবান্নের এই বৈঠক তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত ।