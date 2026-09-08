দৃশ্যমানতা কম, কালিম্পঙে নামতেই পারল না মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টার
প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিতে মঙ্গলবার কালিম্পঙে যাচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ কিন্তু আবহাওয়া বিরূপ হওয়ায় তাঁর চপার অবতরণ করতে পারেনি ৷
Published : September 8, 2026 at 1:34 PM IST
কালিম্পং, 8 সেপ্টেম্বর: প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হেলিকপ্টার কালিম্পঙে অবতরণ করতে পারল না ৷ মঙ্গলবার কালিম্পঙের টাউন হলে প্রশাসনিক বৈঠক ও সরকারি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল ৷ সেখানে 2023 সালে লোনাক হ্রদ ভেঙে হড়পা বানে ক্ষতিগ্রস্ত 73টি পরিবারের হাতে পুনর্বাসন ও আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়ার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর ৷ কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার কারণে তাঁর চপার নামতে পারেনি বলে খবর ৷
সেইমতো ব্যাপক প্রস্তুতি করা হয়েছিল ৷ পুরো কালিম্পং টাউন সেজে উঠেছিল মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে ৷ টাউন হলের বাইরে অজস্র মানুষের ভিড়। মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পার্বত্য বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা, সাংসদ রাজু বিস্তা, পাহাড়ের তিন বিধায়ক সোনম লামা, নোমান রাই, ভরত ছেত্রী থেকে প্রশাসনিক আধিকারিকরা।
বৈঠকে যোগ দিতে সকাল থেকেই দলে দলে মানুষ টাউন হলে আসতে শুরু করে ৷ 12.15টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রীর বিমান কলকাতা থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছয় ৷ তারপর সেখান থেকে হেলিকপ্টারে কালিম্পঙের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি ৷ এদিকে, আবহাওয়া ভালো থাকায় কালিম্পঙের দুরবিন গুম্বায় মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টার অবতরণের কথা ছিল ৷
নামার পর সেখান থেকে কিছুটা সড়ক পথে গিয়ে টাউন হল থেকে কিছুটা দূরে কালিম্পঙের স্কুল পড়ুয়ারা পাইপ ব্যান্ড নিয়ে তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষা করছিল ৷ তাদের সঙ্গে হেঁটে টাউন হলে পৌঁছানোর পরিকল্পনা ছিল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ৷ কিন্তু হেলিপ্যাডের দৃশ্যমানতা একদম কম থাকায় মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টার অবতরণ করতে পারেনি ৷ ফলে সেখান থেকে কপ্টার সোজা পৌঁছে যায় ফুলবাড়িতে ৷ সেখানে অবতরণের পর উত্তরবঙ্গের শাখা সচিবালয় উত্তরকন্যায় পৌঁছে যান তিনি ৷
প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরকন্যা থেকে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠান করবেন তিনি ৷ ভার্চুয়ালি উত্তরকন্যা থেকেই তিনি সরকারি সমস্ত পরিষেবা প্রদান করবেন ৷ কালিম্পঙে সরকারি অনুষ্ঠানের পর তিস্তা নদী ড্রেজিং, ধস ও জাতীয় সড়কের পরিস্থিতি নিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করার পরিকল্পনা ছিল ৷ তবে সেই বৈঠক ভার্চুয়ালি উত্তরকন্যা থেকে সারবেন তিনি ৷ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে না-পারায় হতাশ কালিম্পংবাসী ৷ রাজ্যে পালাবদলের পর এই প্রথম কালিম্পং সফর ছিল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ৷