পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ড ভেঙে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী, অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবার থানায়ও করা যাবে অভিযোগ

ডায়মন্ডহারবারে প্রথম জেলায় প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেখানেই পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ড ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা করেন তিনি ৷

CM Suvendu Adhikari
পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ড ভেঙে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Published : May 16, 2026 at 3:57 PM IST

Updated : May 16, 2026 at 4:27 PM IST

ডায়মন্ডহারবার, 16 মে: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের 'গড়' বলেই পরিচিত ডায়মন্ডহারবারকেই প্রথম জেলা সফরের স্থান হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ আর শনিবার সেখানে প্রশাসনিক বৈঠকের শেষে একাধিক বিষয়ে সরকারের কড়া অবস্থানের কথাও মনে করিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ এই ডায়মন্ডহারবার থেকে একদিকে পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ড ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা যেমন করলেন মুখ্যমন্ত্রী, তেমনই 21-এর ভোট-পরবর্তী সময়ে পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগ নতুন করে জানাতে পারবেন বলেও সাফ জানালেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ এদিন বৈঠক থেকে পুলিশ ওয়েলফোয়ার বোর্ড ভেঙে দেওয়া হল বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷

এদিন ডায়মন্ডহারবারে প্রথম জেলায় প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ বৈঠকে মুখ্য়সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার পুলিশ আধিকারিকরা ৷ এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিরা।

যদিও রাজ্য সরকারের অন্যান্য দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরা ভার্চুয়ালি বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেক্ষেত্রে তাঁর দাবি, "গাড়ির তেল বেশি খরচ না করার যে কথা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন তাকে স্বাগত জানিয়ে আমরা বলেছিলাম রাজ্যের বেশিরভাগ শীর্ষ পুলিশের আধিকারিকরা ভার্চুয়ালি যোগ দেবেন ৷ জেলার থানা এবং প্রশাসনের অন্যান্য অফিসাররা সশরীরে এসেছিলেন ৷"

বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী একাধিক সিদ্ধান্তের কথাও স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন ৷ এক্ষেত্রে গত বিধানসভা ভোট পরবর্তি হিংসায় যারা আক্রান্ত তারা ফের নতুন করে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেই সঙ্গে, তোলাবাজি বা সিন্ডিকেট রাজ ভাঙতে একগুচ্ছ দাওয়াইয়ের কথাও ঘোষণা করেন তিনি ৷

এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, ভোট পরবর্তী হিংসার ক্ষেত্রে মূলত চারটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছে সরকার ৷ তিনি বলেন, "বিএনএস-এর আইন অনুযায়ী পুলিশ চলবে ৷ গত পাঁচ বছরে যারা আক্রান্ত হয়েছিলেন তারা তথ্য প্রমাণ নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হবেন ৷ সব ক্ষেত্রে নতুন করে অভিযোগ জানানো যাবে ৷ নতুন করে এফআইআরও দায়ের করতে পারবেন ৷"

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "যারা রাজনৈতিক হিংসার বলি হয়েছেন তাদের পরিবার, পুলিশের দ্বারা আক্রান্ত বা হেনস্থা করা হয়েছেন যারা, যে মহিলারা অত্যাচারিত হয়েছিলেন, অভিযোগ করতে গিয়ে শুনতে হয়েছে মিটিয়ে নিন বা অভিযোগ নেওয়া হয়নি, কেন্দ্র বা রাজ্যের কোনও প্রকল্পের সুবিধা পেতে গিয়ে পয়সা দিতে হয়েছে, কাটমানি বা ঘুষ দিতে হয়েছে, এই সব ক্ষেত্রেই নতুন করে অভিযোগ জানানো যাবে ৷"

শুধু তাই নয়, কোনও ক্ষেত্রে পেটিএমে বা অ্য়াকাউন্টে ট্রান্সফারের মাধ্যমে তোলাবাজির টাকা দেওয়া হয়েছে এমন কোনও তথ্য পেলে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷ পাশাপাশি তিনি বলেন, "অটো, টোটো, টোল কোনও ক্ষেত্রে কোনও টাকা নেওয়া যাবে না ৷ সব তোলাবাজি আজ থেকে বন্ধ ৷ হকারদের থেকে টাকা তোলা হলেই পুলিশে অভিযোগ জানান ৷ এতদিন শাসকের আইন ছিল এবার থেকে আইনের শাসন চলবে ৷ আপনারা (পুলিশ-প্রশাসন) আইন মোতাবেক কাজ করুন ৷ বৈধ রসিদ ছাড়া কোনওভাবে কোন জায়গায় টাকা আদায় করা যাবে না ৷"

অন্যদিকে, তিনি বলেন, "মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটা কমিটি গঠন করা হবে ৷ সেখানে প্রাক্তন এবং বর্তমান পুলিশ আধিকারিকদের তরফে পরামর্শ নিয়ে নতুন করে বোর্ড গঠন করা হবে ৷ কারণ, যে বোর্ড ছিল তা রাজনৈতিক দলের শাখা সংগঠন হিসাবে কাজ করছিল ৷ পুলিশ ওয়েলফেয়ারে আদতে পুলিশের লোকেদের কোনও উপকার বা সুরাহা হয়নি ৷ এখানে অনেক দক্ষ অফিসাররা আছেন ৷ এদের দিনের পর দিন অপব্যবহার করা হয়েছিল ৷" রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এই সফরকে ঘিরে এলাকাবাসীদের মধ্যে উন্মাদনাও এদিন ছিল চোখে পড়ার মতো।

