15 বছর বনসৃজনে অবহেলা হয়েছে, জনপ্রতিনিধিদের গাছ লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

15 বছর বনসৃজনে অবহেলা হয়েছে, জনপ্রতিনিধিদের গাছ লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী
5 জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে 7 লক্ষের পরিবর্তে একদিনেই 9 লক্ষের বেশি চারা পোঁতা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।
Published : July 14, 2026 at 1:08 PM IST
কলকাতা, 14 জুলাই: কংক্রিটের জঙ্গলে ঢেকেছে রাজ্য। জঙ্গলমহল থেকে ডুয়ার্স, আকাশপথে তাকালেই চোখে পড়ে অরণ্য ধ্বংসের করুণ ছবি। এই রূঢ় বাস্তব তুলে ধরে বনসৃজনে পূর্বতন সরকারের চরম অবহেলার অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সল্টলেক বনবিতানে 2026 সালের ‘অরণ্য সপ্তাহ’-এর উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে রাজ্যের জনপ্রতিনিধিদের গাছ লাগানোর নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাও বেঁধে দিলেন তিনি।
এদিন প্রচার ট্যাবলো উদ্বোধন ও পড়ুয়াদের হাতে চারাগাছ তুলে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই নিজের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বন দফতরের বর্তমান বেহাল দশার জন্য নিশানা করেন আগের সরকারকে। তিনি বলেন, "গত 15 বছরের সরকার বন দফতরকে অবহেলা করেছে। বরাদ্দ দেয়নি, ম্যানপাওয়ার দেয়নি, পরিকাঠামো দেয়নি।"
ওড়িশা ও ছত্তিশগড়ের মতো রাজ্যের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তিনি জানান, বর্তমান ডবল ইঞ্জিন সরকার বন দফতরকে ঢেলে সাজাতে বদ্ধপরিকর। যে কোনও নির্মাণের ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী এক-তৃতীয়াংশ জমিতে গাছ লাগানোর কথা থাকলেও, তা খাতায়-কলমেই সীমাবদ্ধ বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া থেকে জলদাপাড়া—সর্বত্রই অরণ্য ধ্বংসের চিত্র তুলে ধরে তিনি জানান, এই বছর রাজ্যে 7 কোটি 20 লক্ষ গাছ লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।
5 জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে 7 লক্ষের পরিবর্তে একদিনেই 9 লক্ষের বেশি চারা পোঁতা হয়েছে। রথযাত্রার ক্যাম্প থেকে চারা বিতরণ এবং বজ্রপাত রুখতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের মাধ্যমে নারকেল গাছ বিলির নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। তবে শুধু গাছ লাগালেই হবে না। নিজের পুরনো অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সঠিক নজরদারির অভাবে বহু চারা নষ্ট হয়ে যায়। তাই অন্তত দু'বছর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে হবে।
এরপরই ভিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের উদাহরণ টেনে রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন তিনি। তাঁর কথায়, "উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যদি বলতে পারেন আমি এই বর্ষে 26 কোটি গাছ লাগাব, আমরা পশ্চিমবঙ্গ উত্তরপ্রদেশের মতো অত বড় রাজ্য নই, আমরাও কেন বলতে পারব না আমরাও 10 কোটি গাছ এই বর্ষে লাগাব !" পঞ্চায়েত সদস্য থেকে সাংসদ, সকলকেই সুস্থ প্রতিযোগিতায় নেমে গাছ লাগানোর আহ্বান জানান তিনি।
বনরক্ষায় কড়া বার্তাও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কাঠ ও গাছ পাচার রুখতে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে বন দফতরকে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, "গাছ চুরি, গাছ পাচার, বেআইনি কাঠের মিল—আমরা যেমন পশ্চিমবঙ্গে গরু পাচার বন্ধ করেছি, আমরা যেমন পশ্চিমবঙ্গে অনেক অবৈধ কাজ হত—সংগঠিত সিন্ডিকেট, রাস্তায় হাত পাতা, সব বন্ধ করেছি; আপনারাও গাছ পাচার রোখার জন্য পুলিশকে সাথে নিয়ে আপনারাও উদ্যোগ গ্রহণ করুন যাতে আমাদের গাছগুলিকে তার পূর্ণতা পাওয়ার আগে কেউ কেটে ফেলতে না পারে, এ বিষয়েও আপনাদের যত্ন নিতে হবে।"
পাশাপাশি, বনকর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবিদাওয়া মেটানোর আশ্বাসও মিলেছে মুখ্যমন্ত্রীর গলায়। তিনি জানান, এবার থেকে পুলিশ নিয়োগ বোর্ডের মাধ্যমেই বন দফতরে নিয়োগ হবে। শূন্যপদ পূরণের পাশাপাশি, কর্মরত অবস্থায় মৃতদের আটকে থাকা ফাইলগুলি দ্রুত ছাড়ার জন্য মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। জঙ্গলমহলে হাতি ও মানুষের সংঘাত রুখতেও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপের কথা বলেন তিনি।
এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, রাষ্ট্রমন্ত্রী দিবাকর ঘরামি-সহ পদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর ‘মায়ের নামে একটি গাছ’ কর্মসূচির প্রশংসা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের প্রতিদিন গাছ লাগানোর অভ্যাসের কথা উল্লেখ করে রাজ্যবাসীকে অরণ্যময় পশ্চিমবঙ্গ গড়ার ডাক দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।