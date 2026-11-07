লালবাজারে পুলিশের নিয়োগপত্র তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যে আইপিএস অ্যাসোসিয়েশনের জন্য সবুজ সংকেত
Suvendu handed over appointment letters to police: নিচুতলার কর্মী নিয়োগই নয়, পুলিশ আধিকারিকদের মনোবল বাড়াতে এদিন রাজ্যে আইপিএস অ্যাসোসিয়েশন তৈরির সবুজ সংকেত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
Published : November 7, 2026 at 3:04 PM IST
কলকাতা, 7 নভেম্বর: দীর্ঘ আইনি জট কাটিয়ে পুলিশের চাকরিতে বড়সড় নিয়োগের দরজা খুলল রাজ্য। মঙ্গলবার লালবাজারে কলকাতা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর পদের নিয়োগপত্র তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুধু নিচুতলার কর্মী নিয়োগই নয়, পুলিশ আধিকারিকদের মনোবল বাড়াতে এদিন রাজ্যে আইপিএস অ্যাসোসিয়েশন তৈরির সবুজ সংকেত দিয়েছেন তিনি।
আইএএসদের মতো এ রাজ্যেও আইপিএস আধিকারিকদের কোনও নির্দিষ্ট সংগঠন না থাকায় অনেকের মধ্যেই অভিমান জমছিল। এদিন সেই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এটা চাপিয়ে দেওয়া নয়, আপনারা করতে পারেন ৷ আপনাদের তো এটা করার দরকারও আছে।" আগামী 13 তারিখ রাজ্য পুলিশের ডিজি-কে শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি রূপরেখা জমা দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি, আইপিএস এবং আইএফএস আধিকারিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবিদাওয়া সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
এদিন লালবাজারে 303 জন নবনিযুক্ত সাব-ইন্সপেক্টরের হাতে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, স্বরাষ্ট্রসচিব সংঘমিত্রা ঘোষ, ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা-সহ শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকরা।
সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী জানান, ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইনি জটিলতার জেরেই দীর্ঘদিন পুলিশে নিয়োগ থমকে ছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে সুপ্রিম কোর্ট থেকে মামলা প্রত্যাহার করে এবং কলকাতা হাইকোর্টের রায় মেনে নিয়ে সেই জট পুরোপুরি কাটিয়েছে। এর ফলে রাজ্য পুলিশ ও অন্যান্য উর্দিধারী বাহিনীতে মোট 27,556টি শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগের পথ প্রশস্ত হয়েছে।
নবনিযুক্ত আধিকারিকদের 'নেশন ফার্স্ট' বা 'রাষ্ট্র প্রথম' মন্ত্রে কাজ করার পাঠও দেন মুখ্যমন্ত্রী। নারী নির্যাতন এবং মাদক কারবার রুখতে পুলিশকে কড়া হাতে কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, "একদম অবৈধ নেশা, নেশার ঠেক, নেশা সামগ্রী, নেশা পাচার দেখলে যা করার করবেন ৷ গ্যারান্টি দিচ্ছি ঢাল হিসেবে আপনাদের পাশে থাকব। আর যদি কোনও বোন বা কন্যার সঙ্গে কোনও খারাপ আচরণ করে, তার জন্য যেটা দরকার সেটাই করবেন। আগে-পিছে ভাবার দরকার নেই।"
আগামী ডিসেম্বরে রাজ্য পুলিশের 1331 জন এসআই এবং এএসআই এবং জানুয়ারিতে কলকাতা পুলিশের 4000 কনস্টেবলের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে এদিন। বাহিনীর আধুনিকীকরণেও জোর দিচ্ছে রাজ্য। আপৎকালীন '112' নম্বরে ফোন এলে পুলিশ যাতে গুজরাত বা উত্তরপ্রদেশের মতো ছ'মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারে, সেই লক্ষ্য বেঁধে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আসন্ন কালীপুজো ও ছটপুজোয় চোরবাগানের মতো অনভিপ্রেত ঘটনা এড়াতে পুলিশকে আরও বেশি সতর্ক হতে এবং আয়োজকদের সঙ্গে নিবিড় সমন্বয় রেখে চলার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।