সল্টলেকের কার্যালয়ে এলাহি সংবর্ধনা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুকে, সারলেন প্রথম দলীয় বৈঠক

সল্টলেকের কার্যালয়ে এলাহি সংবর্ধনা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুকে, সারলেন প্রথম দলীয় বৈঠক
এর আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সকালে শমীক ভট্টাচার্যের বাসভবনে যান । তাঁকে মালা পরিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান বিজেপির রাজ্য সভাপতি ।
Published : May 11, 2026 at 1:07 PM IST
সল্টলেক, 11 মে: মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম সল্টলেকে বিজেপির কার্যালয়ে গেলেন শুভেন্দু অধিকারী । সোমবার তাঁর দলীয় কার্যালয়ে যাওয়াকে ঘিরে চারিদিকে সাজোসাজো রব । উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে । মুখ্যমন্ত্রীর জন্য একেবারে এলাহি সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা হয় । লাল গালিচা পাতা হয় । তার উপর হেঁটে আসার সময় মহিলারা শাড়ি পরে হাতে কুলো, শঙ্খ, গাছকৌটো নিয়ে তাঁকে বরণ করে নেন ৷ শুভেন্দুকে স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য-সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব ।
শমীক ভট্টাচার্যের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী
শনিবার বাংলায় বিজেপি সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী রূপে শপথ গ্রহণ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ আর তারপরেই সোমবার সকালে প্রথমে তিনি সল্টলেকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের বাড়িতে যান । সেখানেও নয়া মুখ্যমন্ত্রীকে সম্বর্ধনা জানানো হয় । শমীক ভট্টাচার্যর প্রতিবেশীরা শুভেন্দু অধিকারীরকে একবার চোখের দেখা দেখার জন্য ভিড় করেন রাস্তায় ৷ পাশাপাশি নয়া মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একটা সেলফি তোলার চেষ্টা করেন অনেকে । রাজ্যের সাম্প্রতিক ইস্যু এবং সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে শমীক ও শুভেন্দুর মধ্যে একান্তে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
এরপর শমীক ভট্টাচার্যর বাড়ি থেকে বেরিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "ঠিক যেই পথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উন্নয়নের পথে বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন সেই নির্দেশই আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব ।"
সল্টলেকে বিজেপি কার্যালয়ে মিষ্টি বিতরণ
তারপর বিজেপির রাজ্য সভাপতির গাড়িতে করে শমীক ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পৌঁছন সল্টলেকে বিজেপি কার্যালয়ে ৷ সেখানে দলীয় স্তরে প্রথম বৈঠক সারলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । পার্টি অফিসের কনফারেন্স রুমে ওই বৈঠক উপলক্ষে ছিল ঠাসা ভিড় । বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়, ফাল্গুনী পাত্র, শশী অগ্নিহোত্রী, সৌমিত্র খাঁ, দেবজিৎ সরকার-সহ অনেকেই । নয়া মুখ্যমন্ত্রীকে সকলে অভ্যর্থনা জানান । মিষ্টি মুখ এবং লাড্ডু বিতরণ চলে বিজেপির কার্যকর্তাদের মধ্যে ।
যদিও এর আগে একাধিকবার বিজেপির সল্টলেকের দলীয় কার্যালয় গিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী । তবে আজকের যাওয়াটা একেবারে অন্যরকম বলে মনে করছে দলীয় নেতৃত্ব ৷ কারণ তখন তিনি ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দবনেতা ৷ আর এদিন তিনি রাজ্যের নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিজের দলের কার্যালয় গেলেন । তাই দলীয় কার্যালয় তাঁর যাওয়াকে ঘিরে একেবারে উৎসবের মেজাজ ছিল এদিন ।
খোশমেজাজে শুভেন্দু
এদিকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে বেশ হালকা মেজাজেই দেখা গিয়েছে এদিন ৷ তিনি সবার উদ্দেশে হাত জোড় করে নমস্কার জানান । এরপর কার্যালয়ের ভেতরে যেখানে একটি ছোট মঞ্চ করা হয়েছে সেখানে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং দিনদয়াল উপাধ্যায়ের ছবিতে মাল্যদান ও ফুল নিবেদন করেন শমীক ভট্টাচার্য ও শুভেন্দু অধিকারী ।
নবান্নে নয়া মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচি
এরপরে নবান্নে ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর । সল্টলেক থেকে এদিন সকালে তিনি সোজা পৌঁছে যান নবান্নে । সেখান থেকেই তিনি মুখ্যমন্ত্রী দফতরের কাজ শুরু করেন । নবান্নে পৌঁছলে প্রথমেই তাঁকে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয় । এরপর বেলা সাড়ে বারোটা থেকে একটার মধ্যে বিভিন্ন দফতরের সচিবদের সঙ্গে তিনি বৈঠক করবেন । তারপরেই বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক সারবেন তিনি । এরপর বিকেল চারটের সময় জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন শুভেন্দু অধিকারী । বিকেল পাঁচটার সময় পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ।