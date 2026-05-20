বিজেপির জয়ে 17 বছর ধরে উত্তরবঙ্গের অবদান, 'উন্নয়নে অগ্রাধিকার'-এর প্রতিশ্রুতি শুভেন্দুর

উত্তরবঙ্গে ধারাবাহিক জয় পেয়ে এসেছে বিজেপি ৷ উত্তরবঙ্গের মানুষকে ধন্যবাদ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ প্রতি মাসে উত্তরে যাবেন তিনি, ঘোষণা করলেন ৷

উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সভা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 20, 2026 at 2:32 PM IST

শিলিগুড়ি, 20 মে: বিজেপি সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অগ্রাধিকার পাবে উত্তরবঙ্গ ৷ বুধবার শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়িতে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ প্রায় 17 বছর ধরে বিজেপিকে একের পর এক জয় দিয়েছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ৷

এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু বলেন, "বিমানবন্দরে নেমে এই পবিত্রভূমিকে আমি প্রণাম করেছি ৷ 2009 সালে দার্জিলিংয়ের আসন আপনারা দিয়েছিলেন ৷ এখান থেকে বিজেপি সাংসদ পেয়েছিল ৷ উত্তরবঙ্গ নীরবে-নিভৃতে বিজেপিকে ভোট দিয়ে এসেছেন ৷"

উত্তরবঙ্গ থেকে বিজেপি কোন নির্বাচনে ক'টি আসনে জয়ী হয়েছিল, সেই খতিয়ান তুলে শুভেন্দু বলেন, "2014 সালে নরেন্দ্র মোদি যখন প্রধানমন্ত্রী হন, তখন পশ্চিমবঙ্গে দু'টি আসন জিতেছিল বিজেপি ৷ তার মধ্যে একটি এসএস আলুওয়ালিয়াজি ৷ এরপর 2018 সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে আপনারা ভালো ফল করেছিলেন ৷ 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে 9টি আসনের মধ্যে 8টি আসন ভারতীয় জনতা পার্টিকে উত্তরবঙ্গ দিয়েছিল ৷ তাই উত্তরবঙ্গ হল বিজেপির ভদ্রাসন ৷ তাই এই সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে উত্তরবঙ্গ অগ্রাধিকার পাবে ৷ আপনারা সুপরামর্শ এবং একটু সময় নবগঠিত বিজেপি সরকারকে দেবেন ৷"

এদিন দলীয় কর্মী-সমর্থকদের শুভেন্দু প্রতিশ্রুতি দেন, "আমি প্রতি মাসে উত্তরবঙ্গে আসব ৷" এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে সেখান থেকে সড়কপথে মাল্লাগুড়িতে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে পৌঁছন শুভেন্দু ৷ তাঁকে স্বাগত জানান সাংসদ মনোজ টিগগা, বিজেপি রাজ্য সম্পাদক বাপী গোস্বামী, জেলা বিজেপি সভাপতি অরুণ মণ্ডল-সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্ব ৷

দলীয় কার্যালয়ে বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা মাখনলাল সরকারকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আশীর্বাদ নেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ এরপর দলীয় কর্মী সমর্থকদের বিজেপির জয়ের জন্য শুভেচ্ছা জানান ৷ আগামীতে দলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁদের দেওয়া পরামর্শকে গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷ পাশাপাশি প্রতি মাসে নিজের উত্তরবঙ্গে প্রশাসনিক সফরের পাশাপাশি সাংগঠনিক কাজেও সমান সময় দেওয়ার কথাও জানান বঙ্গ বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা ৷

সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে বিজেপির বিপুল জয়ের জন্য উপস্থিত সমস্ত দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের অভিনন্দন জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷ কর্মীদের উৎসাহিত করে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, দলের নিচুতলার কর্মীদের লড়াইয়ের ফলেই এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে, তাই সরকার পরিচালনায় তাঁদের ভাবাবেগ ও পরামর্শকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হবে ৷

শিলিগুড়ির এই সাংগঠনিক বৈঠক থেকে উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য এক বড় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, এবার থেকে প্রতি মাসে তিনি উত্তরবঙ্গ সফরে আসবেন। এই সফরগুলোতে কেবলমাত্র প্রশাসনিক পর্যালোচনা নয়, সমানভাবে সময় দেওয়া হবে দলীয় সংগঠনকেও। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির উন্নয়নমূলক প্রকল্প, পরিকাঠামো এবং জনকল্যাণমুখী কাজের গতি বাড়াতে প্রতি মাসে নিজে তদারকি করবেন।

দলের জেলা নেতৃত্ব ও সাধারণ কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখে প্রশাসনের কাজে গতি আনা হবে, যাতে সরকারের রূপরেখা সাধারণ মানুষের কাছে সহজে পৌঁছায়। রাজনৈতিক মহলের মতে, মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তা অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। সাধারণত সরকার গঠনের পর বহু ক্ষেত্রেই প্রশাসন ও সংগঠনের মধ্যে এক ধরনের দূরত্ব তৈরি হয়। কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী প্রথম থেকেই সেই দূরত্ব ঘুচিয়ে দিতে সক্রিয়।

শুভেন্দু অধিকারি বলেন, "দলীয় কর্মী ও সংগঠনের পরামর্শই হবে সুশাসনের মূল চাবিকাঠি। প্রশাসনকে জনমুখী করতে দল ও সরকারকে এক সুতোয় বেঁধে কাজ করতে হবে।আমি সবসময় বিশ্বাস করি, দল ও সরকারকে আলাদা করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। আগামী দিনে রাজ্যের প্রতিটি সরকারি সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দলের নেতৃত্ব এবং নিচুতলার কর্মীদের পরামর্শকে আমি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেব। আমি কেবল প্রশাসনিক কাজের জন্যই উত্তরবঙ্গে আসব না। প্রতিটি মাসে আমার সফরের একটি বড় অংশ বরাদ্দ থাকবে দলীয় সংগঠনের জন্য। দলের কর্মীদের অভাব-অভিযোগ শোনা এবং সংগঠনের কাজে গতি আনাও আমার সমান দায়িত্ব।"

আরও বলেন, "আজ আমরা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, তা সম্ভব হয়েছে আমাদের কর্মীদের অকুতোভয় লড়াইয়ের জন্য। তাই মনে রাখবেন, সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাঁদের সেই লড়াইয়ের মূল্যায়ন করা হবে এবং তাঁদের আবেগ ও প্রস্তাবকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হবে। দলের প্রবীণ নেতারা আমাদের সংগঠনের ভিত্তি। তাঁদের অভিজ্ঞতা ও পথনির্দেশ আমাদের সরকার চালানোর ক্ষেত্রেও দিশারি হিসেবে কাজ করবে। প্রশাসন আর দল এক সুতোয় গাঁথা থাকলেই রাজ্যের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। আমি কথা দিচ্ছি, উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলাকে প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক—উভয় দিক থেকেই যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে আগামীর পথে এগিয়ে নিয়ে যাব। কোন কর্মী বা নেতৃত্ব যদি আমাকে কোন পরামর্শ বা প্রস্তাব দিতে চান তাহলে জেলা সভাপতি অরুন মন্ডলকে নিজের নাম, পদ উল্লেখ করে পাঠাবেন। আমি সেটা পেয়ে যাবো আর সেভাবেই গুরুত্ব দিয়ে কাজ করবো।"

