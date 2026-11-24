চিনি-তেলের চড়া দামে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী ! দালাল-চক্র রুখতে প্রতি সোমবার বৈঠকের নির্দেশ নবান্নের
Nabanna orders weekly Monday meetings: নবান্ন সূত্রে খবর, গত কয়েক সপ্তাহে পাইকারি ও খুচরো বাজারে চিনি এবং ভোজ্যতেলের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে ।
Published : November 24, 2026 at 6:26 PM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: গত এক মাসে রাজ্যের বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । বিশেষ করে চিনি ও সরষের তেলের চড়া দাম নিয়ে মঙ্গলবার নবান্নে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে প্রশাসনিক আধিকারিক এবং ব্যবসায়ী সংগঠনগুলিকে কড়া বার্তা দিলেন তিনি । বাজারদর নিয়ন্ত্রণে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের (ইবি) ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী । একই সঙ্গে ফড়ে ও দালালচক্রের দৌরাত্ম্য কমাতে উৎপাদকদের কাছ থেকে সরাসরি পণ্য কেনার উপর জোর দিয়েছেন তিনি । বাজারের পরিস্থিতি পর্যালোচনায় প্রতি সোমবার ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির সঙ্গে নিয়মিত বৈঠকে বসার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ।
নবান্ন সূত্রে খবর, গত কয়েক সপ্তাহে পাইকারি ও খুচরো বাজারে চিনি এবং ভোজ্যতেলের দাম উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে । কিছু দিন আগেও পাইকারি বাজারে যে চিনি কেজি প্রতি 50 থেকে 55 টাকায় পাওয়া যেত, বর্তমানে তার দাম বেড়ে হয়েছে প্রায় 65 টাকা । একইভাবে লিটার প্রতি 150 টাকার সরষের তেল এখন খুচরো বাজারে 210 থেকে 230 টাকায় বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ । আলু ও বিভিন্ন শাকসবজির দামও বেশ চড়া । নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের এই মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের, বিশেষত মধ্যবিত্তের সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে । পরিস্থিতি পর্যালোচনায় কৃষি ও কৃষি বিপণন দফতরের সচিব এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী ।
বৈঠকে সরষের তেল ও চিনির দাম বৃদ্ধির কারণ জানতে চান শুভেন্দু । বাজারদর নিয়ন্ত্রণে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ কেন যথাযথ ভূমিকা নিতে পারছে না, তা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি । মূল্যবৃদ্ধি রুখতে ইবি-কে আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । পাশাপাশি প্রতিটি জেলায় কৃষি বিপণন দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার কথাও বলা হয়েছে ।
প্রশাসনিক মহলের মতে, বাজারের উপর নজরদারির ক্ষেত্রে কৃষি বিপণন দফতরের জেলা স্তরের আধিকারিকদের অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ । স্থানীয় বাজারে কোন পণ্যের কতটা জোগান রয়েছে, কোথায় দাম অস্বাভাবিক ভাবে বাড়ছে এবং কোন স্তরে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য রয়েছে, সে সম্পর্কে তাঁদের কাছে নির্দিষ্ট তথ্য থাকে । সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে জেলা স্তরে নজরদারি আরও জোরদার করতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ।
মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে উঠে এসেছে ফড়ে ও মধ্যস্বত্বভোগীদের ভূমিকা । বাজারে কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করে দাম বাড়ানো হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখার উপর জোর দিয়েছেন শুভেন্দু । তাঁর নির্দেশ, যতটা সম্ভব মাঝখানের দালালচক্র এড়িয়ে সরাসরি কৃষক ও উৎপাদকদের কাছ থেকে পণ্য সংগ্রহ করতে হবে । এতে এক দিকে উৎপাদকরা ন্যায্য দাম পাবেন, অন্য দিকে পাইকারি ও খুচরো বাজারে অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে বলে মনে করছে প্রশাসন । এই কাজে কৃষি বিপণন দফতরকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে বলা হয়েছে ।
বৈঠকে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদেরও কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । রাজ্য সরকার ব্যবসার পরিবেশ বজায় রাখতে সব রকম সহযোগিতা করছে বলে জানিয়ে তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের স্বার্থে বাজারদর নিয়ন্ত্রণে রাখার দায়িত্ব ব্যবসায়ীদেরও নিতে হবে । তাঁর কথায়, "আপনাদের আমরা সহযোগিতা করি, আপনারাও আমাদের সহযোগিতা করুন ।" বিশেষ করে সরষের তেল ও চিনির দাম কমানোর জন্য ব্যবসায়ী সংগঠনগুলিকে উদ্যোগী হতে বলেছেন তিনি । আলু এবং অন্যান্য আনাজপাতির দামও যাতে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে থাকে, তা নিশ্চিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।
বাজারের পরিস্থিতির উপর নিয়মিত নজরদারি এবং প্রশাসনিক দফতরগুলির মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ বজায় রাখতেও একাধিক পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । সচিব পর্যায়ে একটি বিশেষ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরির কথা বলা হয়েছে । এর মাধ্যমে বিভিন্ন জেলার বাজারদর, পণ্যের জোগান এবং মূল্যবৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্য দ্রুত আদানপ্রদান করা যাবে । পাশাপাশি প্রতি সোমবার ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠক করে বাজারের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবেন সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকেরা ।
নিত্যপণ্যের দাম বাড়লে তার সরাসরি প্রভাব পড়ে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন খরচে । বিশেষ করে রান্নার তেল, চিনি, আলু ও আনাজের মতো পণ্যের দাম বাড়লে সংসারের মাসিক বাজেটে চাপ তৈরি হয় । তাই শুধু প্রশাসনিক নজরদারি নয়, উৎপাদক থেকে ক্রেতা পর্যন্ত সরবরাহ ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবসায়ী মহলের সহযোগিতাকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে নবান্ন । এখন দেখার, নিয়মিত বৈঠক ও নজরদারির নির্দেশে বাজারে আদৌ দামের লাগাম টানা যায় কি না ।