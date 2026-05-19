মমতার পথ থেকে সরে ডিভিসি'তে বন্য়া নিয়ন্ত্রণ বৈঠকে প্রতিনিধি পাঠাল রাজ্য সরকার

মমতার পথ থেকে সরে ডিভিসি'তে বন্য়া নিয়ন্ত্রণ বৈঠকে প্রতিনিধি পাঠাল রাজ্য সরকার
রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরেই প্রশাসনিক স্তরে বড়সড় রদবদল অব্যাহত ৷ রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ৷
Published : May 19, 2026 at 6:44 PM IST
কলকাতা, 19 মে: রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরেই রাজ্যে প্রশাসনিক স্তরে বড়সড় রদবদল অব্যাহত। বিশেষ করে পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে নেওয়া বেশ কিছু সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে নতুন করে প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণ করছে বর্তমান বিজেপি সরকার। এবার রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথ থেকে পুরোপুরি সরে এল নবান্ন ৷
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কড়া নির্দেশে ফের ‘দামোদর ভ্যালি রিভার রেগুলেশনস কমিটি’ বা ডিভিসি-তে (DVC) নিজেদের প্রতিনিধি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার ৷ দীর্ঘ দু'বছর পর ফের এই গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে বাংলার প্রশাসনিক আধিকারিকরা অংশ নেবেন বলে নবান্ন সূত্রে খবর ৷
বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে বারবার সংঘাতে জড়িয়েছিল নবান্ন ও ডিভিসি কর্তৃপক্ষ ৷ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার প্রকাশ্যে অভিযোগ করেছিলেন যে, ডিভিসি রাজ্য প্রশাসনকে আগাম না জানিয়েই আচমকা জল ছেড়ে দেয় ৷ যার ফলে নিম্ন দামোদর অববাহিকা-সহ রাজ্যের একাধিক জেলায় ভয়াবহ প্লাবন দেখা দেয়। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এই বন্যাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বদলে ‘ম্যান মেড’ বা মানুষ সৃষ্ট বন্যা বলেও তোপ দেগেছিলেন। সেই ক্ষোভের জেরেই ডিভিসি'র বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে গত দু'বছর ধরে এই রেগুলেশনস কমিটির কোনও বৈঠকে রাজ্যের তরফ থেকে কোনও প্রতিনিধি পাঠানো হয়নি। কার্যত ডিভিসি-র সঙ্গে একপ্রকার বয়কটের নীতি নিয়েছিল পূর্বতন সরকার।
তবে রাজ্যে পালাবদলের পর মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেই সেই নীতিতে আমূল বদল আনলেন শুভেন্দু অধিকারী। সংঘাতের বদলে এবার সমন্বয়ের পথে হেঁটে বন্যা সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিল রাজ্যের বর্তমান প্রশাসন। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ডিভিসি কর্তৃপক্ষের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে একটি উচ্চপর্যায়ের ভার্চুয়াল বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই বৈঠকে রাজ্যের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি এবং ডিভিসি'র জল ছাড়ার নীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, অতীতের তিক্ততা ভুলে রাজ্যের মানুষের স্বার্থে এখন থেকে ডিভিসি'র সঙ্গে সার্বিক সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করবে রাজ্য।
নবান্ন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এদিনের বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন যে, এবার থেকে ডিভিসি জল ছাড়ার আগে যেন রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করে নেয়। বর্ষাকালে বা অতিবৃষ্টির সময় আচমকা জল ছাড়লে নিম্ন অববাহিকার সাধারণ মানুষের যে চরম দুর্দশা হয়, তা ঠেকাতেই এই আগাম সমন্বয়ের রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের বিদ্যুৎ ও সেচ দফতরের আধিকারিকদের ডিভিসি'র সঙ্গে নিয়মিত ও নিবিড় যোগাযোগ রেখে চলার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের শীর্ষস্তর থেকে। বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস এবং জলাধারগুলির জলস্তর পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে তবেই জল ছাড়ার বিষয়ে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছে ।
এদিকে, ডিভিসি'র সঙ্গে সমন্বয়ের পাশাপাশি আসন্ন বর্ষার আগে রাজ্যের নিজস্ব নিকাশি পরিকাঠামো ঠিক রাখতেও তৎপরতা শুরু করেছে নবান্ন। শহর ও শহরতলিতে যাতে সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমার মতো পরিস্থিতি তৈরি না হয়, তার জন্য রাজ্যের সমস্ত পুরসভাগুলিকে এখন থেকেই কড়া সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। বর্ষার প্রাক্কালে পুরসভাগুলির ভূমিকা নিয়ে বর্তমান পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এদিন কড়া বার্তা দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট জানান, "সামনেই বর্ষাকাল। তাই নিকাশি ব্যবস্থা ও আবর্জনা পরিষ্কারের কাজগুলো অবিলম্বে শুরু করতে হবে ।"
রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ডিভিসি'র কমিটিতে ফের প্রতিনিধি পাঠানোর সিদ্ধান্ত বুঝিয়ে দিল, পূর্বতন সরকারের সংঘাতের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তবসম্মত সমাধানের পথে হাঁটছে নতুন প্রশাসন।