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মিড-ডে মিলের দায়িত্বে ইসকনই, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে দেওয়া হবে ডিম; ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, মিড-ডে মিলের সার্বিক দায়িত্বে ইসকন থাকলেও, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে ডিম দেওয়ার ব্যবস্থা থাকছে ৷

Chief Minister Suvendu Adhikari
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 29, 2026 at 7:49 PM IST

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কলকাতা, 29 জুলাই: বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণার পর থেকেই মিড-ডে মিল নিয়ে তৈরি হয়েছিল বিতর্কের আবহ ৷ বিশেষ করে মিড-ডে মিলে ডিম না-থাকা নিয়ে সরব হয়েছিলেন বিরোধীরা ৷ তবে যাবতীয় বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে ওড়িশা মডেলে ইসকনের দেওয়া মিড ডে মিলে ছাত্রছাত্রীদের পাতে থাকবে ডিম ৷ মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, মিড-ডে মিলের সার্বিক দায়িত্বে ইসকন থাকলেও, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে ডিম দেওয়ার ব্যবস্থা থাকছে ৷

কলকাতা ও লাগোয়া এলাকার স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিলের দায়িত্ব ইসকনকে দেওয়ার কথা ঘোষণার পর থেকেই বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে বিতর্ক শুরু হয়। বিশেষ করে তৃণমূলের তরফে অভিযোগ তোলা হয় যে, নতুন সরকার ছাত্রছাত্রীদের থালা থেকে ডিম কেড়ে নিচ্ছে ৷ কিন্তু রথযাত্রার দিন ইসকন মন্দিরে দাঁড়িয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, আগামী 1 অগস্ট থেকে কলকাতা ও শহরতলির স্কুলগুলিতে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে মিড-ডে মিলের দায়িত্বে থাকবে ইসকন। ইসকনের দেওয়া 'সাত্ত্বিক' খাবার ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টির জন্য সহায়ক বলে দাবি করেন তিনি।

এরপর সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "আপনারা কী চান ? শুধুমাত্র মেনু, নাকি গুণগত মান ও পুষ্টি ? আগামী 1 তারিখ থেকে কলকাতার স্কুলগুলিতে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে ইসকনের মাধ্যমে মিড-ডে মিল দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে ৷ অত্যন্ত শুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন ও প্রোটিনযুক্ত খাবার সরবরাহ করবে তারা ৷ সরকারি বরাদ্দের বাইরে প্রয়োজনে ইসকন নিজেদের তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহ করেও এই খাবার দেবে।"

ডিম প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের অনেকের কাছ থেকে আলাদা করে অনুরোধ আসায় সপ্তাহে এক বা দু'দিন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে ডিম দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ তিনি বলেন, "ওড়িশা সরকার এই ধরনের প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে ৷ ইসকন তাদের সাত্ত্বিকতা বজায় রেখে মিড-ডে মিল দেবে, আর ডিম দেওয়ার কাজটা করবে সেলফ হেল্প গ্রুপ বা স্বনির্ভর গোষ্ঠী ৷ আমাদের আধিকারিকদের ওড়িশায় পাঠিয়ে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার পরেই এ রাজ্যে তা প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷" মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরও উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে দেশের 22টি শহরে ইসকন সফলভাবে মিড-ডে মিল সরবরাহ করছে ৷

বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "মিড-ডে মিলের জন্য হাইস্কুল ও উচ্চ-প্রাথমিক স্কুলগুলিতে 10 টাকা এবং প্রাথমিকে 6.78 টাকা বরাদ্দ ছিল ৷ প্রাথমিকে আমরা তা বাড়িয়ে 10 টাকা করেছি ৷ 1 অগস্ট থেকে পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে কলকাতার একটি বড় অংশে ইসকনের দ্বারা মিড-ডে মিল দেওয়া হবে ৷ তার বাইরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে আমরা আলাদা করে ডিম দেওয়ার ব্যবস্থা করছি ৷" জানা গিয়েছে, আগামী শনিবার, 1 অগস্ট শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে এই পাইলট প্রজেক্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে ৷

মুখ্যমন্ত্রী ওড়িশা মডেলের কথা বললেও, পুরনো অবস্থান থেকে সরে এসে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে কলকাতার স্কুলগুলিতে ডিম দেওয়ার এই সিদ্ধান্তকে নিজেদের জয় হিসেবেই দেখছে বিরোধী দলগুলি ৷ তাদের দাবি, বিরোধীদের প্রবল পাল্টা চাপের মুখে পড়েই শেষ পর্যন্ত ডিম নিয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত বদল করতে বাধ্য হয়েছে রাজ্য সরকার ৷

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মিড ডে মিলের দায়িত্বে ইসকনই
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