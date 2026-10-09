প্রাক্তন পুলিশমন্ত্রীর ইশারায় আরজি করে তাণ্ডব ! এবিভিপি-র মঞ্চে মমতাকে নিশানা শুভেন্দুর

প্রাক্তন পুলিশমন্ত্রীর ইশারায় আরজি করে তাণ্ডব ! এবিভিপি-র মঞ্চে মমতাকে নিশানা শুভেন্দুর
CM Suvendu Adhikari on RG Kar Vandalisation: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, প্রাক্তন পুলিশমন্ত্রী অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইশারাতেই আরজি করে তাণ্ডব হয়েছিল ৷
Published : October 9, 2026 at 2:58 PM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর: অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) মঞ্চ থেকে আরজি কর কাণ্ড নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ শুক্রবার কলকাতায় আয়োজিত নবম ন্যাশনাল মেডি ভিশন কনভেনশনে উপস্থিত হয়ে তাঁর দাবি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রীর ইশারাতেই আরজি করে ভাঙচুর চালানো হয়েছিল ৷
একইসঙ্গে তিনি আরজি করের ঘটনায় দোষীদের কড়া শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেন ৷ এদিন আরও একবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আরজি করের ঘটনার সঙ্গে জুড়ে কড়া আক্রমণ শানালেন শুভেন্দু ৷ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে রাজ্যের ব্যাপক উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরার পাশাপাশি অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধেও কড়া হুঁশিয়ারি শোনা যায় তাঁর গলায় ৷
আরজি কর হাসপাতালে 9 অগস্টের ঘটনাকে ‘নৃশংস এবং পাশবিক’ আখ্যা দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তবে, 14 অগস্ট রাতের তাণ্ডব নিয়ে তাঁর নিশানায় ছিল পূর্বতন সরকার ৷ সরাসরি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর দিকে আঙুল তুলে তিনি বলেন, "টিএমসির এখানকার বিধায়ক... একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের গুন্ডাদের একত্রিত করে... দিদি এবং কলকাতা পুলিশের সাহায্যে আরজি করে ঢুকেছিলেন এবং যা যা ভাঙচুর করার ছিল, তা সব করেছেন ৷ এই সব প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশমন্ত্রীর ইশারায় হয়েছে ৷"
এই ঘটনার পর তাঁর সরকার যে হাত গুটিয়ে বসে নেই, সে কথাও স্পষ্ট করে দেন তিনি ৷ মুখ্যমন্ত্রী জানান, ক্ষমতায় এসেই তিনি বিনীত গোয়েল-সহ তিন আইপিএস অফিসারকে বরখাস্ত করেছেন ৷ দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত চিকিৎসকদের বিরুদ্ধেও কড়া পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷ তাঁর কথায়, "প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দেড় বছর ধরে ফাইল পড়ে ছিল, আমি একদিনে এনওসি দিয়ে দিয়েছি, তাঁদের লাইসেন্স বাতিল করেছি ৷" নির্যাতিতার পরিবার যাতে ন্যায়বিচার পায়, তা নিশ্চিত করতে তিনি বদ্ধপরিকর ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্লোগান ধার করে তিনি অভয়া মামলার প্রসঙ্গে বলেন, "উই উইল ডু ইট ৷ আমরা এটি করব, আমরা এটি করব, আমরা এটি করব।"