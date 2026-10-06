নন্দীগ্রামে ভোট দিলেন মুখ্যমন্ত্রী, রেকর্ড ব্যবধানে হাসিরানির জয়ের দাবি শুভেন্দুর

নন্দীগ্রামে ভোট দিলেন মুখ্যমন্ত্রী, রেকর্ড ব্যবধানে হাসিরানির জয়ের দাবি শুভেন্দুর
Nandigram bye election 2026: 2016 সালের নন্দীগ্রামের ভোটের কথাও ফের টেনে আনেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, সে বার প্রায় 82 হাজার ভোটের ব্যবধানে তিনি জয়ী হয়েছিলেন৷
Published : October 6, 2026 at 1:23 PM IST
নন্দীগ্রাম, 6 অক্টোবর: কড়া নিরাপত্তার মধ্যে মঙ্গলবার নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ । নিজের পুরনো কেন্দ্রে ভোট দিতে এদিন নন্দনায়কবাড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 79 নম্বর বুথে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । ভোট দিয়ে বেরিয়ে নন্দীগ্রামে শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ চলছে বলে দাবি করেন তিনি ।
ভোটের হার নিয়েও আশাবাদী শুভেন্দু । তাঁর বক্তব্য, উপনির্বাচন হওয়ায় সাধারণত ভোটের হার কিছুটা কম থাকে, তবে এ বার অন্তত 85 শতাংশ ভোট পড়তে পারে । 90 শতাংশ ভোট পড়লে আরও ভাল হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি । পাশাপাশি তিনি মনে করেন, 2016 সালে তিনি 80 হাজার ভোটে জিতেছিলেন । এবার তাঁর থেকেও বেশি ভোটে জিতবেন হাসিরানি ।
ভোটের ফল বা জয়ের নির্দিষ্ট ব্যবধান নিয়ে অবশ্য এ দিন কোনও সংখ্যা বলেননি মুখ্যমন্ত্রী । তবে ভোটের আগে একাধিক বার নন্দীগ্রামে বিজেপি প্রার্থীর বড় ব্যবধানে জয়ের দাবি করেছিলেন তিনি । এমনকি সেই ব্যবধান 'কল্পনার বাইরে' হবে বলেও মন্তব্য করেছিলেন । এর আগে 2021 সালের নন্দীগ্রাম নির্বাচনে তাঁর জয়ের ব্যবধান ছিল 1,956 ভোট। 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম থেকে 9 হাজারের কাছাকাছি ভোটে জয়ী হওয়ার পর ভবানীপুর আসন রেখে নন্দীগ্রাম ছেড়ে দেন শুভেন্দু । সেই কারণেই এই উপনির্বাচন ।
এ দিনের ভোটে বিজেপির প্রার্থী শুভেন্দুর প্রয়াত আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের মা হাসিরানি রথ । ফলে নন্দীগ্রামের এই উপনির্বাচনে রাজনৈতিক সমীকরণের পাশাপাশি চন্দ্রনাথকে ঘিরে আবেগও আলোচনায় রয়েছে । ভোট দিয়ে শুভেন্দু বলেন, নন্দীগ্রামের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক । ভোটার হিসাবেও তিনি আমৃত্যু এই কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর কথায়, নন্দীগ্রামের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার আমৃত্যু বজায় থাকবে । নন্দনায়কবাড়ের এই বুথেই তাঁর নাম ভোটার হিসাবে থাকবে বলেও জানান তিনি ।
2016 সালের নন্দীগ্রামের ভোটের কথাও ফের টেনে আনেন শুভেন্দু । তাঁর দাবি, সে বার প্রায় 82 হাজার ভোটের ব্যবধানে তিনি জয়ী হয়েছিলেন ৷ এ বার মানুষ সেই রেকর্ড ভাঙবেন বলেই তাঁর আশা । ভোটের নিরাপত্তা নিয়েও এ দিন সন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর দাবি, নন্দীগ্রামে শান্তিপূর্ণ ভাবেই ভোট হচ্ছে । ভোটের আগে থেকেই নন্দীগ্রামকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা থাকায় নিরাপত্তার দিকেও বিশেষ নজর দিয়েছে প্রশাসন । বুথে মোতায়েন রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের সশস্ত্র কর্মীরা ।
এখন নজর 9 অক্টোবরের ফলের দিকে । নন্দীগ্রামে বিজেপি প্রার্থী কত ব্যবধানে জেতেন, নাকি ভোটের অঙ্ক অন্য কোনও বার্তা দেয়, তার উত্তর মিলবে গণনার দিনই ।