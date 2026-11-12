বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় পরিবেশবান্ধব শিল্প ! জমিদাতাদের উদ্দেশ্যে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় পরিবেশবান্ধব শিল্প ! জমিদাতাদের উদ্দেশ্যে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর
Eco-friendly industries in Purulia and Bankura: লক্ষ্য, কাজের সন্ধানে যাতে জঙ্গলমহলের যুবকদের ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে না হয় ।
Published : November 12, 2026 at 4:29 PM IST
বাঁকুড়া, 12 নভেম্বর: জঙ্গলমহলের উন্নয়নে শিল্পায়নের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তবে সেই শিল্পের ধরন হবে পরিবেশবান্ধব । পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় এমন শিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস, শিল্পের জন্য যাঁরা স্বেচ্ছায় জমি বিক্রি করতে চান, তাঁদের কাছ থেকে সরকার জমি কিনবে । সেই জমিতে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করে শিল্পের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা হবে । লক্ষ্য, কাজের সন্ধানে যাতে জঙ্গলমহলের যুবকদের ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে না হয় ।
বৃহস্পতিবার বাঁকুড়ার রাইপুরে বিরসা মুণ্ডা মেমোরিয়াল কলেজের মাঠে আয়োজিত জনজাতি সম্প্রদায়ের বাঁদনা পরবের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এই বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর কথায়, "কোনও পাহাড় বা জঙ্গলে হাত দিতে দেব না । নদী, জল, জঙ্গলকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের । প্রকৃতি আমাদের মা । প্রকৃতিকে আমরা পুজো করি ।" একই সঙ্গে অবৈধ বালি খাদানের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থানের কথা জানিয়ে তিনি বলেন, অবৈধ খাদান চলতে দেওয়া হবে না । বালির দাম যাতে না বাড়ে, সে জন্য খাদানগুলিকে নিয়মের আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে ।
জঙ্গলমহলের উন্নয়ন প্রসঙ্গে আগের তৃণমূল ও বাম সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগও তোলেন শুভেন্দু । তাঁর দাবি, বামফ্রন্ট এবং তৃণমূল, দুই আমলেই জঙ্গলমহলের ভূমিপুত্র ও জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ বঞ্চিত হয়েছেন । বর্তমান সরকার বরাদ্দ বাড়িয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ইতিমধ্যে বাঁকুড়ার 18 লক্ষের বেশি মানুষ আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় এসেছেন । একই সঙ্গে এদিনের মঞ্চ থেকে তিনি জানান, আবাসন প্রকল্পে আরও 2 লক্ষ 95 হাজার 82টি বাড়ি নির্মাণ করা হবে । আগামিকাল অর্থাৎ শুক্রবার 7 লক্ষ আবাস-প্রাপককে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি ।
চাকরির প্রসঙ্গেও আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর দাবি, ইতিমধ্যে পুলিশে 11 হাজার চাকরি হয়েছে । আগামী 1 বছরের মধ্যে 1 লক্ষ চাকরির ব্যবস্থা করা হবে । একই সঙ্গে রাজ্য থেকে তোষণের রাজনীতি চিরতরে মুছে দেওয়ার বার্তা দেন তিনি । বলেন, "আমি আপনাদের বন্ধু, কুটুম্ব । কথা দিয়ে গেলাম, জঙ্গলমহলের উন্নয়নে কোনও কার্পণ্য করব না ।"
শুধু শিল্প বা কর্মসংস্থান নয়, জনজাতি সংস্কৃতির স্বীকৃতি এবং সামাজিক ঐক্যের উপরেও জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী । মতুয়া, কুড়মি, আদিবাসী-সহ বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সামাজিক সংগঠনকে এক ছাতার তলায় আনার কথা বলেন তিনি । তাঁর অভিযোগ, আগের সরকার বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটের রাস্তা তৈরি করেছিল । বর্তমান সরকার সেই বিভাজনের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলতে চায় ।
বাঁদনা পরবের মঞ্চে এ দিন জঙ্গলমহলের কুড়মি, সাঁওতাল, মুণ্ডা, শবর-সহ বিভিন্ন জনজাতির নিজস্ব সংস্কৃতির মিশ্র রূপ তুলে ধরার আয়োজন করা হয়েছিল । আয়োজক কমিটির বক্তব্য, জঙ্গলমহলের সংস্কৃতি কোনও একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । বিভিন্ন জনজাতির আচার, রীতি ও পরম্পরা মিলিয়েই তৈরি হয়েছে এই অঞ্চলের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয় । সেই মিশ্র সংস্কৃতির স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর সামনে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । আয়োজকদের দাবি, জঙ্গলমহলের কুড়মি, সাঁওতাল, মুণ্ডা-সহ সমস্ত জনজাতির সংস্কৃতিকে এক মঞ্চে তুলে ধরাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য ।
জনজাতি শিক্ষার প্রসারেও নতুন পরিকল্পনার কথা জানান শুভেন্দু । ঝাড়গ্রামের পাশাপাশি বাঁকুড়াতেও একটি জনজাতি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হবে বলে জানান তিনি । তাঁর মতে, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে পারলেই জঙ্গলমহলের তরুণ প্রজন্মের সামনে নতুন দিগন্ত খুলবে ।
মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর গত 6 মাসে এই নিয়ে চতুর্থ বার বাঁকুড়া সফরে এলেন শুভেন্দু । আগামী 15 নভেম্বর বেলপাহাড়ির শিলদায় এবং 21 নভেম্বর ফের শিলদায় যাওয়ার কর্মসূচির কথাও জানান তিনি । সফর ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো।
বক্তৃতার শেষে সাধারণ মানুষের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, "এটা বিজেপির সরকার নয়, মানুষের সরকার । আপনাদের অধিকার রয়েছে । আপনারা সব পাবেন, আদায় করে নেবেন ।ঠ সঙ্কল্পপত্রে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণের আশ্বাসও দেন তিনি । জঙ্গলমহলের এদিনের সফর থেকে পরিবেশ রক্ষা, শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান এবং জনজাতি সংস্কৃতির স্বীকৃতি- এই চারটি বিষয়কে সামনে রেখে উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী । তবে স্বেচ্ছায় জমি কেনা, প্রস্তাবিত শিল্পের প্রকৃতি এবং কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি বাস্তবে কত দ্রুত কার্যকর হয়, এখন নজর সেদিকেই ।