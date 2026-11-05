তোলাবাজি-সিন্ডিকেটের অবসান ঘটিয়ে শিল্পবান্ধব বাংলা গড়ার ডাক শুভেন্দুর

তোলাবাজি-সিন্ডিকেটের অবসান ঘটিয়ে শিল্পবান্ধব বাংলা গড়ার ডাক শুভেন্দুর
Resolve land-related hurdles: শিল্পপতিদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, "আমাদের প্রথম স্লোগান ভয় আউট, ভরসা ইন। আর চূড়ান্ত স্লোগান- ইনভেস্ট ইন বেঙ্গল, গ্রো উইথ বেঙ্গল।"
Published : November 5, 2026 at 5:19 PM IST
কলকাতা, 5 নভেম্বর: তোলাবাজি, সিন্ডিকেট এবং কাটমানি সংস্কৃতির অবসান ঘটিয়ে বাংলায় শিল্পের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । ধনতেরাস ও দীপাবলির আবহে রাজ্যের নতুন শিল্পনীতির খসড়া ঘোষণা করে তাঁর দাবি, পুরনো অচলাবস্থা কাটিয়ে বিনিয়োগের নতুন দরজা খুলতে চায় সরকার । শিল্পের জন্য জমি জোগাড়ের ক্ষেত্রে 2013 সালের জমি ক্রয় আইনের পাশাপাশি 'ল্যান্ড পুলিং' পদ্ধতিতেও জোর দেওয়া হবে । শিল্পপতিদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, "আমাদের প্রথম স্লোগান হচ্ছে, ভয় আউট, ভরসা ইন । আর চূড়ান্ত স্লোগান- ইনভেস্ট ইন বেঙ্গল, গ্রো উইথ বেঙ্গল ।"
মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, দীর্ঘ তিন মাস ধরে মন্ত্রীগোষ্ঠীর পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন পক্ষের মতামত নিয়ে নতুন শিল্পনীতির খসড়া তৈরি হয়েছে । সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, অতীতে সঠিক জমি নীতির অভাবেই রাজ্যের শিল্পের সম্ভাবনা বারবার ধাক্কা খেয়েছে । তাঁর অভিযোগ, বাম আমলে উগ্র ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জেরে চটকল, চা বাগান থেকে ভারী শিল্প- বিভিন্ন ক্ষেত্রের ভিত দুর্বল হয়ে পড়েছিল । পরবর্তী সময়ে তৃণমূল সরকারের আমলেও শিল্পের জন্য জমি কেনার ক্ষেত্রে ভুল নীতি নেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি । তার ফলেই রাজ্যে শিল্পায়নের গতি ব্যাহত হয়েছে বলে তাঁর বক্তব্য ।
বর্তমান সরকার সেই পরিস্থিতি বদলাতে উদ্যোগী হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর দাবি, ইতিমধ্যেই মিলন মেলার মঞ্চ থেকে 33টি শিল্পগোষ্ঠীর হাতে জমির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে । আগামী দিনে জমি সংক্রান্ত জটিলতা কাটিয়ে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমি দ্রুত জোগাড় করাই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য । সেই কারণেই জমি ক্রয়ের পাশাপাশি 'ল্যান্ড পুলিং' পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে । এই ব্যবস্থায় জমির মালিকদের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শিল্প ও পরিকাঠামো প্রকল্পের জন্য জমি ব্যবহারের পথ তৈরি হতে পারে ।
রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি এবং কর্মসংস্থান নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর দাবি, রাজ্যের ঋণের বোঝা প্রায় আট লক্ষ কোটি টাকা । অন্যদিকে, কর্মসংস্থানের অভাবে দু'কোটিরও বেশি শিক্ষিত যুবক-যুবতী সমস্যায় রয়েছেন । পরিবার চালানোর তাগিদে প্রায় 70 থেকে 80 লক্ষ মানুষকে ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে যেতে হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি । এই পরিস্থিতি বদলাতে রাজ্যের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে শিল্পের প্রসার ঘটানোর পরিকল্পনার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাতের মতো শিল্প ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দ্রুত এগোতে চায় বাংলা ।
জমি জটের উদাহরণ দিতে গিয়ে তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দরের প্রসঙ্গও তোলেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর দাবি, পূর্বতন সরকারের আমলে তাজপুর বন্দর নিয়ে বহু ঘোষণা হলেও প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমি সরকারের হাতে নেই । ফলে সেখানে বন্দর নির্মাণ কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে । মুখ্যমন্ত্রী জানান, গৌতম আদানি ও করণ আদানি সঙ্গে বৈঠকে প্রকল্পটি দাদনপাত্রবাড়িতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন । কারণ, ওই এলাকায় সরকারের হাতে প্রায় 1700 একর জমি রয়েছে বলে দাবি তাঁর ।
শিল্পকে উৎসাহ দিতে বকেয়া ইনসেন্টিভের চাপ সামলেও বাজেটে পাঁচ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর আরও দাবি, গত আর্থিক বছরের তুলনায় চলতি অর্থবর্ষে রাজ্যের রাজস্ব আয় প্রায় চার হাজার কোটি টাকা বেড়েছে । একই সঙ্গে রাজস্ব ফাঁকি এবং অর্থ পাচার নিয়েও সরব হন তিনি । মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, প্রায় 20 হাজার কোটি টাকারও বেশি সরকারি রাজস্ব মাফিয়ার মতো কিছু দেশবিরোধী শক্তি দেশের বাইরে পাচার করেছে । আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ওই অর্থ উদ্ধারের আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, "না খাবো, না খেতে দেবে।"
প্রধানমন্ত্রীর 'কথা কম, কাজ বেশি' নীতির কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সেই পথেই প্রশাসনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তিনি । নতুন শিল্পনীতির মাধ্যমে এক দিকে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরানো, অন্যদিকে জমি সংক্রান্ত জটিলতা কমিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করাই সরকারের লক্ষ্য বলে দাবি করেন তিনি । তবে শিল্পের জন্য জমি সংগ্রহে 'ল্যান্ড পুলিং' কতটা কার্যকর হয় এবং নতুন নীতিতে বিনিয়োগের বাস্তব পরিবেশ কতটা বদলায়, এখন সেদিকেই নজর শিল্পমহলের ।