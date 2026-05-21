বেলুড় মঠে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্যের মঙ্গল কামনায় করলেন প্রার্থনা

বেলুড় মঠে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্যের মঙ্গল কামনায় করলেন প্রার্থনা
Published : May 21, 2026 at 11:47 AM IST
বেলুড়, 21 মে: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর এই প্রথমবার বেলুড় মঠ পরিদর্শনে গেলেন শুভেন্দু অধিকারী । মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পর, বৃহস্পতিবার সকালে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সদর দফতরে পৌঁছন ।
তাঁর এই সফরকে কেন্দ্র করে মঠ প্রাঙ্গণ কার্যত কড়া নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলা হয় ৷ পাশাপাশি ভক্ত এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেও মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা যায় ।
রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে নয়া সফর শুরু করেছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ উত্তরবঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠকও করেছেন তিনি ৷ পাশাপাশি 11 দিনের মধ্যে বিজেপির সংকল্পপত্রের একাধিক বিষয়ে মঞ্জুরিও দিয়েছেন তিনি ৷ এদিনও দুর্গাপুরে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তার আগে সকালে বেলুড় মঠে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেখানে আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ গ্রহণ করাই ছিল তাঁর এই সফরের মূল উদ্দেশ্য ।
এদিন বেলুড় মঠে পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী প্রথমেই শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে যান । সেখানে তিনি পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন এবং পুজো দেন । এরপর তিনি স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিবিজড়িত কক্ষে যান ৷ সেখানেও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম জানাতে দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রীকে । সেখান থেকে ক্রমান্বয়ে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ মন্দির ও শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর মন্দিরে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন ও প্রণাম সম্পন্ন করেন ।
মঠের শান্ত ও পবিত্র পরিমণ্ডলে কিছুক্ষণ সময় কাটানোর পর, মুখ্যমন্ত্রী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী গৌতমানন্দের সঙ্গেও সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন ৷ মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসীরা মুখ্যমন্ত্রীকে উত্তরীয় পরিয়ে এবং মঠের পবিত্র স্মারক ও প্রসাদ দিয়ে স্বাগত জানান । স্বামী গৌতমানন্দ মহারাজ রাজ্যের সামগ্রিক শান্তি, জনকল্যাণ এবং সমৃদ্ধি কামনা করে নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে আশীর্বাদ করেন । মঠের তরফে মুখ্যমন্ত্রীকে কিছু বইও উপহার দেওয়া হয় ৷
সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও রামকৃষ্ণ মিশনের মানবসেবার দর্শন সর্বদা সমাজকে পথ দেখায় । বাংলার সাড়ে 10 কোটি মানুষের সেবা করার যে নতুন দায়িত্ব তিনি কাঁধে নিয়েছেন, তা সফলভাবে পালন করতে এবং রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতেই তিনি এই পুণ্যভূমিতে আশীর্বাদ নিতে এসেছেন । মঠের সন্ন্যাসীদের প্রতি এবং তাঁদের নিঃস্বার্থ সমাজসেবামূলক কাজের প্রতি তিনি তাঁর গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ।
আধ্যাত্মিক এই সফর শেষ করেই মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি হাওড়ায় পূর্বনির্ধারিত একটি উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিতে রওনা হন । রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের মতে, নতুন সরকারের কাজের শুরুতেই বেলুড় মঠের মতো পবিত্র স্থান পরিদর্শন এবং তারপরেই সরাসরি প্রশাসনিক স্তরে বৈঠক করার এই পদক্ষেপটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । এটি যেমন একদিকে রাজ্যের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাকে তুলে ধরে, তেমনই অন্যদিকে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজে গতি আনার বিষয়ে তাঁর প্রশাসনিক তৎপরতাকেও স্পষ্ট করে ।