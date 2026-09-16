নেপালে নিখোঁজ রাজ্যের 37 জন, নবান্নে সমর মণ্ডলের স্ত্রীর হাতে নিজের বেতন তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী
CM Suvendu Assures Help to Nepal Flood Disaster Affected Family: নেপালের হড়পা বানে 37 জন নিখোঁজের পরিবারের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ৷ প্রতিবেদন সুরজিৎ দত্তের ৷
Published : September 16, 2026 at 5:59 PM IST
নবান্ন, 16 সেপ্টেম্বর: নেপালে হড়পা বানের পর 20 দিন কেটে গিয়েছে ৷ এখনও পশ্চিমবঙ্গের 37 জন পর্যটকের সন্ধান পাওয়া যায়নি ৷ এই অবস্থায় এক নিখোঁজ পর্যটক সমর মণ্ডলের স্ত্রী গীতিকা সরকার মণ্ডলের হাতে নিজের এক মাসের বেতন তুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
প্রবল উদ্বেগের আবহে বুধবার নবান্ন সভাঘরে নিখোঁজের পরিবারদের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ চরম বিপদের দিনে স্বজনহারা পরিবারগুলির পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন তিনি ৷ সরকারের তরফে পরিজনদের আর্থিক সহায়তা থেকে শুরু করে বিকল্প কর্মসংস্থানেরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে ৷
গত 26 অগস্ট নেপালে হিমবাহ থেকে কাদা-জলের স্রোত নেমে আসে ভোটেকোশী নদীতে ৷ এর ফলে স্রোতের গতিপথে থাকা সবকিছু ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে ৷ মৃতের সংখ্যা 1 হাজার 300 জনেরও বেশি ৷ খোঁজ নেই অনেকের ৷
সরকারি সূত্রে খবর, এ দিনের বৈঠকে পরিবারের সদস্যরা তাঁদের দৈনন্দিন বিভিন্ন সঙ্কটের কথা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সামনে তুলে ধরেন ৷ নিখোঁজদের মধ্যে অনেকেই পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্য ৷ কারও নামে সরকারি পেনশন রয়েছে, তো কারও রয়েছে বাড়ির রান্নার গ্যাসের সংযোগ ৷
পরিবারের মূল উপার্জনকারীর অনুপস্থিতিতে এই পরিষেবাগুলি পেতে চরম বেগ পেতে হচ্ছে পরিজনদের ৷ মুখ্যমন্ত্রী নিখোঁজদের পরিজনদের আশ্বাস দেন, রাজ্য সরকার পুরো পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে ৷ নেপাল সরকারের সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ রেখে চলেছে রাজ্য ৷ পরিবারগুলির সরকারি পরিষেবা পাওয়ার অসুবিধার কথা শুনে তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়ে বলেন, "পরিজনদের সমস্ত অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে ৷"
নিখোঁজদের নিয়ে জটিলতা
এদিকে নিখোঁজ ব্যক্তিদের নিয়ে আইনি জটিলতা প্রধানত ডেথ সার্টিফিকেট বা মৃত্যু শংসাপত্র নিয়ে ৷ সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, কোনও নিখোঁজ ব্যক্তিকে সাত বছরের আগে মৃত বলে ঘোষণা করা যায় না ৷ নিয়ম মেনে নেপাল সরকারকে এই শংসাপত্র ইস্যু করতে হবে এবং তা কেন্দ্রের হাত ঘুরে রাজ্যে পৌঁছবে ৷ তবে, এই পরিস্থিতিতে সব দিক দিয়ে নিখোঁজদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
এই দীর্ঘ সময়ে পরিবারগুলির আয়ের সংস্থান কী হবে, তা নিয়ে অনেকেই মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হন ৷ তিনি বেশ কয়েকটি পরিবারের কর্মসংস্থানের কথা ঘোষণা করেন ৷ এক নিখোঁজের পরিবারের সদস্যকে একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি ৷ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এক নিখোঁজ রং মিস্ত্রির পরিবারের ক্ষেত্রে (মুজিবুর মোল্লার স্ত্রী সরবানু বিবিকে) জেলাশাসককে দ্রুত চাকরির ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ বাঁকুড়ার নিখোঁজ অশোক পালের স্ত্রী জবা পালকে নিজের অস্থায়ী সহকারী হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ শুধু তাই নয়, উত্তরবঙ্গের সমর মণ্ডলের স্ত্রী গীতিকা সরকার মণ্ডলের হাতে নিজের এক মাসের বেতন তুলে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি ৷
মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে শুভ্রাংশু
এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুকুল-পুত্র শুভ্রাংশু রায় ৷ তাঁর স্ত্রীও এই বিপর্যয়ে নিখোঁজ ৷ গোটা উদ্ধারপর্বে দিল্লির ভূমিকা ঠিক কী, তা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চান প্রাক্তন বিধায়ক শুভ্রাংশু ৷ মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে আশ্বস্ত করেন, কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন এবং সরকারি স্তরে নিরন্তর যোগাযোগ রাখছে ৷ রাজ্যও কেন্দ্র ও নেপালের সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলছে ৷
সূত্রের খবর, শুভ্রাংশু মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, কয়েকজনের চিনে আটকে থাকার বিষয়ে তাঁর কাছে কিছু তথ্য রয়েছে ৷ এর উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে বলেন, "আমাদের কাছে এ বিষয়ে কোনও তথ্য নেই ৷ আপনার কাছে কোনও তথ্য থাকলে তা সরকারকে দিন ৷ সেক্ষেত্রে ভারত সরকারের সঙ্গে কথা বলে সব ধরনের সাহায্য করা হবে ৷"
পাশাপাশি, তাঁকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়, চিনের কাছে সরাসরি সাহায্য চাওয়ার এক্তিয়ার রাজ্যের নেই ৷ এ ক্ষেত্রে বিদেশ মন্ত্রক তথা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপই প্রয়োজন ৷ এদিন রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এই পরিবারগুলির যাদের সন্তানরা পড়াশোনা করছে, সেই প্রতিটি পরিবারের সন্তানের পড়াশোনার দায়িত্ব রাজ্য সরকার নিচ্ছে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ।
একই সঙ্গে পরিবারগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের জন্য একটি whatsapp ও একটি মেল আইডি খুলে দেওয়া হচ্ছে ৷ এদিন বসিরহাটের পোদ্দার পরিবারের সদস্যরাও নবান্নে এসেছিলেন ৷ ফিরিয়ে আনার জন্য পোদ্দার দম্পতি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ৷