জমি তৈরি, এ বার লগ্নির পালা ! 33 প্রকল্পে 60 হাজার কোটি, 62 হাজার কর্মসংস্থানের বার্তা শুভেন্দুর
Chief Minister Suvendu Adhikari announce: শিল্পে উৎসাহ দিতে 5 হাজার কোটি টাকার ইনসেন্টিভ তহবিলের কথাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী
Published : September 25, 2026 at 4:29 PM IST
বর্ধমান, 25 সেপ্টেম্বর: শিল্পের জন্য জমি, জমি থেকে লগ্নি, আর লগ্নি থেকে কর্মসংস্থান- এই 'রোডম্যাপ'ই বাংলার সামনে তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । শুক্রবার বর্ধমানের পুলিশ লাইন মাঠে প্রশাসনিক সভা থেকে রাজ্যে শিল্পের পরিবেশ বদলের দাবি করে একের পর এক প্রকল্প ও বিনিয়োগের হিসাব দিলেন তিনি । তাঁর বক্তব্যে উঠে এল সেমিকন্ডাক্টর থেকে প্রতিরক্ষা, ইস্পাত থেকে সৌরবিদ্যুৎ, বৈদ্যুতিক গাড়ি থেকে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ- বহু ক্ষেত্রের সম্ভাবনা ।
33 প্রকল্পে 60 হাজার কোটি
এর আগে 33টি শিল্প সংস্থার হাতে জমির বরাদ্দপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে । সরকারি হিসাবে, ওই প্রকল্পগুলিতে প্রায় 60 হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব রয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় 62 হাজার কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা । প্রকল্পগুলির তালিকায় রয়েছে সেমিকন্ডাক্টর, প্রতিরক্ষা, সৌরবিদ্যুৎ, বৈদ্যুতিক গাড়ি, ওষুধ, ইস্পাত, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং MSME ।
পুজোর আগেই নতুন শিল্পভূমি নীতি
শুধু জমি বরাদ্দ নয়, বিনিয়োগের পথে প্রশাসনিক জটও কমাতে চাইছে সরকার, এমনই বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর । দুর্গাপুজোর আগেই নতুন শিল্পভূমি নীতি আনার কথা জানিয়েছেন তিনি । সেখানে সরাসরি জমি কেনা, ল্যান্ড পুলিং এবং বড় প্রকল্পের জন্য সিঙ্গল-উইন্ডো ব্যবস্থার মতো বিষয় রাখার কথা বলা হয়েছে । 100 কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দফতরের অনুমোদন এক জায়গা থেকে দ্রুত করানোর পরিকল্পনাও রয়েছে ।
শিল্পে উৎসাহ দিতে 5 হাজার কোটি টাকার ইনসেন্টিভ তহবিলের কথাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । সরকারের বক্তব্য, শুধু বড় অঙ্কের লগ্নি নয়, কর্মসংস্থানের সঙ্গেও এই তহবিলের যোগ রাখা হবে ।
ইস্পাত থেকে প্রতিরক্ষা, বদলাচ্ছে শিল্পের মানচিত্র
রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রকল্প ছড়িয়ে দেওয়ার বার্তাও দিয়েছেন শুভেন্দু । পানাগড়, রঘুনাথপুর, খড়্গপুর, ফলতা, উলুবেড়িয়া, কল্যাণী, নৈহাটি, হরিণঘাটা, কোচবিহার-সহ একাধিক শিল্পাঞ্চলে জমি বরাদ্দের কথা উঠে এসেছে । রঘুনাথপুরে প্রতিরক্ষা উৎপাদন প্রকল্পের জন্য বড় মাপের জমি বরাদ্দ হয়েছে । ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অন্যান্য ভারী শিল্পের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের শিল্পকেও এই তালিকায় রাখা হয়েছে ।
আমূল থেকে আম্বানী, নজরে বড় লগ্নি
শিল্পের সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতির যোগের কথাও বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী । দুগ্ধশিল্পে আমূলের প্রকল্পের প্রসঙ্গ তুলে পানাগড় ও শিলিগুড়িতে জমি দেওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, এর ফলে শুধু কারখানা নয়, দুধ সংগ্রহ ও দুগ্ধপালনের সঙ্গে যুক্ত গ্রামীণ অর্থনীতিও উপকৃত হতে পারে ।
অন্য দিকে, রিলায়্যান্স গোষ্ঠী বাংলায় পাঁচ-ছ'টি ক্ষেত্রে বিনিয়োগে আগ্রহী বলেও জানিয়েছেন শুভেন্দু । মুম্বইয়ে মুকেশ আম্বানীর সঙ্গে বৈঠকের কথা উল্লেখ করে তাঁর দাবি, শীঘ্রই সংস্থার প্রতিনিধিদল রাজ্যে আসতে পারে । তবে কোন কোন ক্ষেত্রে কত টাকা বিনিয়োগ হবে, তা এখনও প্রকাশ্যে আসেনি ।
আদানির 2,000 শয্যার হাসপাতাল
স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও বড় লগ্নির ছবি তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী । নিউটাউনে আদানি গোষ্ঠীর প্রস্তাবিত 2,000 শয্যার হাসপাতালের কথা ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে । প্রকল্পটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কর্মসূচিও হয়েছে । সরকারের তরফে এটিকে রাজ্যে বড় মাপের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং বিনিয়োগের অন্যতম উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে ।
শুধু ঘোষণা নয়, সময়সীমার বার্তাও
জমি দেওয়ার পর প্রকল্পের কাজ যাতে বছরের পর বছর আটকে না থাকে, সেই বিষয়েও নজর রয়েছে সরকারের । 33টি প্রকল্পের ক্ষেত্রে জমি পাওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শর্ত রাখা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে । অর্থাৎ, শিল্পের জমি পড়ে না থেকে বাস্তবে কারখানা ও উৎপাদন শুরু করাই এখন বড় পরীক্ষা ।
সব মিলিয়ে বর্ধমানের প্রশাসনিক সভা থেকে শুভেন্দুর বার্তা-শিল্পের জন্য জমি দেওয়ার পর এ বার নজর লগ্নির বাস্তবায়নে । 33টি প্রকল্পের সম্ভাব্য 60 হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ এবং প্রায় 62 হাজার কর্মসংস্থানের হিসাব আপাতত আশার ছবি দেখাচ্ছে । কিন্তু প্রস্তাবিত বিনিয়োগের কতটা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়, কতগুলি কারখানায় উৎপাদন শুরু হয় এবং কত মানুষের হাতে সত্যিই কাজ আসে, শিল্পের এই নতুন দাবির আসল পরীক্ষা সেখানেই।