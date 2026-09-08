জিটিএ সমস্যার সমাধান থেকে পাহাড়ের বিপর্যয় মোকাবিলা, 254 কোটির ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

জিটিএ সমস্যার সমাধান থেকে পাহাড়ের বিপর্যয় মোকাবিলা, 254 কোটির ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
কালিম্পঙে যেতে না-পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ উন্নয়নে একগুচ্ছ ঘোষণাও করেন ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি শুভদীপ রায়নন্দীর প্রতিবেদন ৷
Published : September 8, 2026 at 4:18 PM IST
শিলিগুড়ি, 8 সেপ্টেম্বর: দৃশ্যমানতা কম থাকায় কালিম্পঙে অবতরণ করতে পারেনি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কপ্টার ৷ তাই শিলিগুড়িতে উত্তরকন্যা থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে সভা করলেন তিনি ৷ জিটিএ-কে বিপর্যয় মোকাবিলায় 254 কোটি টাকা বরাদ্দের পাশপাশি কালিম্পংবাসীর প্রত্যাশা পূরণে একাধিক ঘোষণাও করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ আগামী 6 অক্টোবর ফের কালিম্পঙে আসবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বাংলার প্রশাসনিক প্রধান ৷
এদিন ভার্চুয়াল মাধ্যমে কালিম্পংবাসীর উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "আমি দশ মিনিট ধরে অবতরণের চেষ্টা করেছিলাম ৷ কিন্তু জ্বালানি কম থাকায় উত্তরকন্যায় ফিরে আসতে হয় ৷ আমি 6 অক্টোবর ফের পাহাড়ে আসব ৷ 22 সেপ্টেম্বর আমি কোচবিহার ও জলদাপাড়ায় গন্ডার দিবস পালন করতেও আসব ৷ 2 অক্টোবর আমি বক্সায় আসব ৷ 6 অক্টোবর দার্জিলিং যাব । ফেরার সময় কালিম্পং হয়ে ফিরব ৷"
গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "জিটিএ-র সমস্যার সমাধান করে দিয়েছি ৷ আমি স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি পাহাড়ের সমস্ত বিষয়ে কাজ করার ৷ কালিম্পঙে একটি মেডিক্যাল কলেজ বরাদ্দ হয়েছে ৷ আমি নিজে থেকে তার শিলান্যাস করব ৷ এটা কালিম্পংবাসীর জন্য বড় উপহার ৷"
পাহাড়ের বিপর্যয় মোকাবিলা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের মুখ্যসচিব রাজেশ সিনহাকে পাহাড়ের বিপর্যয় নিয়ে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছি ৷ সম্প্রতি মিরিকে বড় ধসের ঘটনা ঘটেছে ৷ আমাদের খুব সাবধানে কাজ করতে হবে ৷ জিটিএ'র চেয়ারম্যান, সভাসদরা পদত্যাগ করেছেন ৷ জিটিএ'র বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে ৷ 254 কোটি টাকা বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য জিটিএকে দেওয়া হচ্ছে ৷ প্রশাসক সেই কাজ করবেন ৷ মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক ও বাকি সভাসদদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করতে হবে ৷ স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের বিষয়টি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দেখছেন। বাকি উন্নয়নের কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে ৷"