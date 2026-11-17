সিঙ্গুরে কারখানার স্বপ্ন উসকে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ! বেকার যুবকদের জন্য পরিবেশবান্ধব শিল্পের আশ্বাস
Eco friendly industries: তবে কী ধরনের শিল্প গড়ে উঠবে, কোথায় জমি পাওয়া যাবে কিংবা কবে কাজ শুরু হবে, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনও ঘোষণা করেননি মুখ্যমন্ত্রী।
Published : November 17, 2026 at 9:25 PM IST
সিঙ্গুর, 17 নভেম্বর: একসময় শিল্পায়নকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতির অন্যতম বিতর্কিত নাম হয়ে উঠেছিল সিঙ্গুর । সেই সিঙ্গুরের মাটি থেকেই এবার শিল্পের নতুন সম্ভাবনার কথা শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তবে শিল্পের পাশাপাশি কৃষির স্বার্থরক্ষার বার্তাও দিলেন তিনি ।
সিঙ্গুরের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য পরিবেশবান্ধব শিল্প গড়ে তোলার আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, এলাকার মানুষের প্রত্যাশা পূরণে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হবে । একই সঙ্গে ধান ও আলুচাষিদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিও দিলেন তিনি ।
সিঙ্গুরে শিল্পের নতুন সম্ভাবনা
মঙ্গলবার সিঙ্গুরের উদয় সংঘের জগদ্ধাত্রী পুজোয় যোগ দিয়ে শুভেন্দু বলেন, শিল্পের জন্য সিঙ্গুরের ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । একদিকে জাতীয় সড়ক, অন্যদিকে ডানকুনির শিল্পাঞ্চল । কাছেই কলকাতা এবং গঙ্গা । ফলে যোগাযোগ ও পণ্য পরিবহণের দিক থেকে এই অঞ্চলের বিশেষ সুবিধা রয়েছে । তাঁর কথায়, সিঙ্গুর উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় এলাকা । এখানে এক ফসলি জমির পাশাপাশি তিন ফসলি জমিও রয়েছে । কৃষির পাশাপাশি শিল্পের বিকাশেরও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে ।
মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে এলাকার বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গ । তিনি বলেন, সিঙ্গুরের যুবকেরা কাজ চান, পরিবেশবান্ধব শিল্প চান । তাঁদের সেই প্রত্যাশা পূরণে রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে । সিঙ্গুরে কিছু একটা করার চেষ্টা করা হবে । তবে কী ধরনের শিল্প গড়ে উঠবে, কোথায় জমি পাওয়া যাবে কিংবা কবে কাজ শুরু হবে, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনও প্রকল্পের ঘোষণা করেননি মুখ্যমন্ত্রী । ফলে তাঁর আশ্বাস ঘিরে নতুন করে প্রত্যাশা তৈরি হলেও বাস্তবায়নের রূপরেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে এলাকার মানুষকে ।
শিল্পের পাশাপাশি কৃষকদেরও আশ্বাস
সিঙ্গুরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিচয়ের সঙ্গে কৃষির সম্পর্ক গভীর । সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই ধান ও আলুচাষিদের পাশে থাকার কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর ঘোষণা, বর্তমানে যে ধান উঠছে, তার ক্ষেত্রে কুইন্টালপ্রতি 200 টাকা অতিরিক্ত সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে । আলুচাষিদের জন্যও সরকারি সহায়তার কথা জানান তিনি ।
মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, কৃষিকাজে বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়া চাষিদের ইতিমধ্যেই ইউনিট প্রতি 2 টাকা ছাড় দেওয়া হয়েছে । আলুর দাম কুইন্টাল প্রতি 1120 টাকার নীচে নেমে গেলে সরকার ভর্তুকি দিয়ে আলু কিনবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, ধানচাষি হোক বা আলুচাষি, কৃষকদের কোনও সমস্যায় পড়তে দেওয়া হবে না । কৃষির স্বার্থরক্ষা এবং চাষিদের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার পাশে থাকবে ।
পূর্বতন সরকারের সমালোচনা
সিঙ্গুরে শিল্পের জমি নিয়ে অতীতের বিতর্কের প্রসঙ্গও এড়াননি মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর অভিযোগ, পূর্বতন সরকারের আমলে শিল্পের জন্য অধিগৃহীত জমির যথাযথ ব্যবহার হয়নি । জমির একাংশে সর্ষে চাষ বা মাছ চাষের মতো উদ্যোগের কথা বলা হলেও বাস্তবে সেগুলি কার্যকর হয়নি । বরং জমির চরিত্র নষ্ট হয়েছে । তাঁর দাবি, জমির মধ্যে রড ও সিমেন্ট ঢুকে থাকায় অনেক জায়গার স্বাভাবিক কৃষিকাজও কঠিন হয়ে পড়েছে ।
সিঙ্গুরের মানুষের দীর্ঘদিনের কারখানা তৈরির স্বপ্নের কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এলাকার যুবকরা কর্মসংস্থান চান । তাঁদের প্রত্যাশা পূরণ করাই সরকারের লক্ষ্য । যে আশা নিয়ে মানুষ তাঁদের নির্বাচিত করেছেন, সেই আশা পূরণে সরকার কাজ করবে ।
স্কুল, আইসিডিএস ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র
শুধু শিল্প বা কৃষি নয়, সিঙ্গুরের সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়নের কথাও বলেন মুখ্যমন্ত্রী । এলাকার আইসিডিএস কেন্দ্র, প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আরও আধুনিক করার পরিকল্পনার কথা জানান তিনি । তাঁর বক্তব্য, শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নত না হলে এলাকার সামগ্রিক অগ্রগতি সম্ভব নয় ।
সিঙ্গুরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর দাবি, বর্তমানে সেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিসর অত্যন্ত সীমিত । তাই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো ও পরিষেবার উন্নতিকরণ করা হবে । স্থানীয় বিধায়কের উদ্যোগে এই কাজগুলি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন ।
মন্দির সংস্কারে 1000 কোটি
সিঙ্গুরের জগদ্ধাত্রী পুজোর মঞ্চ থেকে ধর্মীয় ঐতিহ্য ও মন্দির সংস্কারের প্রসঙ্গেও বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর দাবি, রাজ্য সরকার সব ধর্মের মানুষের ধর্মাচরণের অধিকারকে সমর্থন করে । শ্রাবণী মেলা থেকে ছটপুজো- বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের পরিকাঠামো উন্নয়নে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । বিশেষ করে ছটপুজোর ঘাট সংস্কারের কথাও উল্লেখ করেন তিনি ।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী মন্দিরগুলিকে তীর্থ সার্কিটের অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে । আগামী 2 বছরের মধ্যে মন্দির সংস্কার ও সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামো উন্নয়নে 1000 কোটি টাকার কাজ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে । পুরনো মন্দিরগুলির ঐতিহ্য ও গৌরব ফিরিয়ে আনাই এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য বলে জানান তিনি । সিঙ্গুরের ডাকাত কালীমন্দিরে যাওয়ার ইচ্ছার কথাও প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী ।
আরতিও করলেন শুভেন্দু
এদিন কৃষ্ণনগরের পাশাপাশি সিঙ্গুরেও জগদ্ধাত্রী মায়ের পুজো দেন মুখ্যমন্ত্রী । ফুল দিয়ে পুজো করার পর আরতিতেও অংশ নেন তিনি । সিঙ্গুরের উদয় সংঘের পুজো প্রাঙ্গণে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায় । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গুরের বিধায়ক অরূপ কুমার দাস, বিজেপি নেতা সঞ্জয় পাণ্ডে, বাঁশবেড়িয়ার বিধায়ক স্বরাজ ঘোষ, চুঁচুড়ার বিধায়ক সুবীর নাগ, চাঁপদানির বিধায়ক দিলীপ সিংহ-সহ একাধিক নেতা ও জনপ্রতিনিধি ।
প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নেই নজর
সিঙ্গুরে শিল্পের সম্ভাবনা, কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন- এক মঞ্চ থেকেই একাধিক বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । কিন্তু এলাকার মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন কর্মসংস্থান । দীর্ঘদিন ধরে শিল্পের অপেক্ষায় থাকা সিঙ্গুরের বেকার যুবকদের জন্য পরিবেশবান্ধব শিল্পের পরিকল্পনা বাস্তবে কতটা এগোয়, তা নিয়েই এখন আগ্রহ । জমির চরিত্র, কৃষির স্বার্থ এবং শিল্পের প্রয়োজনের মধ্যে ভারসাম্য রেখে কোনও কার্যকর প্রকল্প তৈরি করা যায় কি না, সেটাই আগামিদিনে দেখার ।