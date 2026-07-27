মঙ্গলে দিল্লিতে এনসিপিআই সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক শুভেন্দুর, নতুন পথে বঙ্গ রাজনীতি ?
সবকিছু ঠিক থাকলে মঙ্গলবার দুপুর 1টায় নয়াদিল্লির বঙ্গভবনে এই হাইভোল্টেজ বৈঠক হতে চলেছে ।
Published : July 27, 2026 at 6:49 PM IST|
Updated : July 27, 2026 at 8:30 PM IST
কলকাতা ও নয়াদিল্লি, 27 জুলাই : দিল্লির রাজনীতিতে ফের নতুন মোড়। এবার এনডিএ শরিক এনসিপিআই সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সবকিছু ঠিক থাকলে মঙ্গলবার দুপুর 1টায় নয়াদিল্লির বঙ্গভবনে এই হাইভোল্টেজ বৈঠক হতে চলেছে ।
সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, শতাব্দী রায়-সহ তৃণমূল ছেড়ে আসা ২০ জন সাংসদ এই মুহূর্তে এনসিপিআই বা 'ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া'-র সদস্য। তাঁদের সঙ্গে শুভেন্দুর প্রথম বৈঠক ঘিরেই দিল্লির রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জল্পনা ৷ চর্চা চলছে, তবে কি এবার বিজেপিতেই মিশে যেতে চলেছে এনসিপিআই ? নাকি এনডিএ-র শরিক হিসেবেই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখবেন তাঁরা ?
দলত্যাগী এই ২০ জন সাংসদই তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে তাঁরা ঘাসফুল শিবির ছেড়ে নতুন দলে যোগ দেন ৷ বর্তমানে সংসদে বাদল অধিবেশন চলছে । তার মাঝেই বঙ্গভবনে ডাকা হয়েছে এই বৈঠক। এনসিপিআই সাংসদ শতাব্দী রায় সোমবার দুপুরে সরকারিভাবে বৈঠকের বার্তা পাওয়ার পর এই খবরের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, “মঙ্গলবার ১টার সময় বঙ্গভবনে বৈঠক আছে । মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সব সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করবেন ৷ আমাদের কারও কিছু বলার আছে কিনা, তা জানতে চাওয়া হবে। যা এতদিন বলা যেত না, সেগুলো হয়তো বলতে পারব।”
দলত্যাগের পর থেকেই এই সাংসদদের পদ খারিজের দাবিতে সরব কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেস । দলত্যাগ বিরোধী আইনে বিদ্রােহীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছে রাজ্যের বর্তমান বিরোধী শিবির । এই ইস্যুতে ইতিমধ্যেই লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহুয়া মৈত্রর মতো তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা । যদিও স্পিকার এখনও পর্যন্ত সাংসদ পদ খারিজের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেননি । তবে, লোকসভায় এই ২০ জন সাংসদের বসার জায়গা ইতিমধ্যেই বদলে দেওয়া হয়েছে ।
সাংসদ পদ খারিজের প্রসঙ্গে শতাব্দী স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাঁরা কোনও নিয়ম ভাঙেননি । তাঁর কথায়, “আমরা নিয়ম মেনেই সবকিছু করেছি । মনে হয় নির্বাচন কমিশনের তরফে একটা কাগজ আসবে । সবশেষে সিদ্ধান্ত নেবেন স্পিকার। ওই কাগজের জন্য মনে হয় অপেক্ষা করছে।”
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, মঙ্গলবারের এই বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । তৃণমূল সংসদীয় দলে ভাঙন এবং এনসিপিআই গঠিত হওয়ার সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাসভবনে বৈঠকে ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী । তবে, এনসিপিআই এনডিএ-র শরিক হওয়ার পর এই প্রথম বিদ্রোহী সাংসদদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি এবং আনুষ্ঠানিক আলোচনা হতে চলেছে ।
বৈঠকের নির্দিষ্ট আলোচ্যসূচি জানানো হয়নি ৷ সূত্রের খবর, রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজ এবং সাংসদ তহবিলের (এমপি ল্যাড) অর্থ ব্যবহারের বিষয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমন্বয় বাড়ানোই এই বৈঠকের প্রধান লক্ষ্য। পাশাপাশি, সংসদের চলতি বাদল অধিবেশনে রাজ্যের কোন কোন বিষয়গুলি এনসিপিআই সাংসদরা জোরালোভাবে তুলে ধরবেন, তা নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে ।
একদিকে যখন সাংসদ পদ খারিজের খাঁড়া ঝুলছে, তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই ২০ জন সাংসদের বৈঠক জাতীয় রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে । রাজনৈতিক মহলের মতে, তৃণমূলের অন্দরে জমে থাকা দীর্ঘদিনের ক্ষোভকেই হয়তো এবার লোকসভার অধিবেশনে হাতিয়ার করতে চাইছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ শিবির। মঙ্গলবার বঙ্গভবনের এই বৈঠক থেকে কী উঠে আসে, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল ৷