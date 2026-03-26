প্রবল ঝড়-শিলাবৃষ্টিতে আকাশে দেড় ঘণ্টা চক্কর ! অবশেষে অবতরণ করল মুখ্যমন্ত্রীর বিমান
Published : March 26, 2026 at 5:25 PM IST
কলকাতা, 26 মার্চ: প্রবল ঝড়, দমকা হাওয়া আর শিলাবৃষ্টির জেরে বৃহস্পতিবার বিকেলে কার্যত অচল হয়ে পড়ে দমদম বিমানবন্দর । সেই দুর্যোগের মধ্যেই অবতরণ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিমান । নির্ধারিত সময়ে নামতে না পেরে আকাশেই দীর্ঘক্ষণ চক্কর কাটে মুখ্যমন্ত্রীর বিমান ।
সূত্রের খবর, বিকেল 3টে 39 মিনিটে অন্ডাল বিমানবন্দর থেকে রওনা দেয় মুখ্যমন্ত্রীর বিমান । কলকাতায় নামার নির্ধারিত সময় ছিল বিকেল 4টে 25 মিনিট। কিন্তু ঠিক সেই সময়ই দমদম এলাকায় শুরু হয় প্রবল ঝড়-বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি । হাওয়ার গতিবেগ এতটাই বেড়ে যায় যে বিমানবন্দরের একাধিক অস্থায়ী কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমনকি পুলিশের অস্থায়ী ছাউনিও উড়ে যায় ।
বিমানবন্দরে আগে থেকেই উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার গাড়িগুলিও প্রবল ঝোড়ো হাওয়ায় দুলতে থাকে । এই পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বারবার অবতরণের চেষ্টা ব্যর্থ হয় । প্রথমে উত্তরের দিক থেকে একাধিকবার নামার চেষ্টা করা হলেও প্রতিবারই খারাপ আবহাওয়া বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
বিকেল 4টে 45 নাগাদ আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হতে শুরু করলে নতুন করে পরিকল্পনা করা হয় । সূত্রের খবর, এরপর বিমানটি দক্ষিণমুখী হয়ে অবতরণের চেষ্টা শুরু করে । আবহাওয়া আরও অনুকূল হলে দক্ষিণ দিক থেকেই অবতরণ সম্ভব বলে মনে করছেন বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ । এই ঘটনায় যাত্রী ও বিমান চলাচলে সাময়িক প্রভাব পড়লেও পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিকের দিকে এগোচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।