মলয় ঘটকের থেকে আইন দফতর নিলেন মুখ্যমন্ত্রী, নিজের হাতে রাখলেন তথ্যপ্রযুক্তিও

মলয় ঘটকের থেকে আইন দফতর নিলেন মুখ্যমন্ত্রী, নিজের হাতে রাখলেন তথ্যপ্রযুক্তিও
Published : March 10, 2026 at 7:35 AM IST
কলকাতা, 10 মার্চ: রাজ্য মন্ত্রিসভায় বড়সড় রদবদল ঘটালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সোমবার নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত সহকর্মী তথা রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের হাত থেকে আইন দফতরের দায়িত্ব সরিয়ে নেওয়া হয়েছে । এখন থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ দফতরটি মুখ্যমন্ত্রী নিজের অধীনেই রাখবেন ।
নবান্নের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন যে, মলয় ঘটক এখন থেকে শুধুমাত্র শ্রম দফতরের কাজ দেখাশোনা করবেন । আইন দফতর, যা দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর হাতে ছিল, তা এখন থেকে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের আওতায় চলে এল ।
এই রদবদলের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স দফতরের দায়িত্বও নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন । ইতিপূর্বে এই দফতরের মন্ত্রী ছিলেন বাবুল সুপ্রিয় । সম্প্রতি বাবুল সুপ্রিয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে রাজ্যসভায় সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন । সংসদীয় নিয়ম অনুযায়ী, কোনও ব্যক্তি একই সঙ্গে সাংসদ পদ এবং রাজ্য সরকারের মন্ত্রিত্ব বা কোনও সরকারি দফতরের দায়িত্বে থাকতে পারেন না । এই আইনি ও প্রযুক্তিগত কারণেই বাবুল সুপ্রিয়কে তথ্যপ্রযুক্তি দফতরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রী নিজেই সেই শূন্যস্থান পূরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ।
রাজনৈতিক মহলের মতে, প্রশাসনের কাজে আরও গতি আনতে এবং সরাসরি তদারকি বাড়াতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । বিশেষ করে আইন দফতরের মতো সংবেদনশীল বিভাগ নিজের হাতে রাখা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে । অন্যদিকে, বাবুল সুপ্রিয়র সাংসদ হিসেবে দিল্লিতে বৃহত্তর ভূমিকা পালনের পথ প্রশস্ত করতেই তথ্যপ্রযুক্তি দফতরের এই রদবদল । সোমবার থেকেই এই নতুন ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর ।
রাজ্য সচিবালয় সূত্রে খবর, নতুন বরাদ্দ না হওয়া পর্যন্ত এই পোর্টফোলিওগুলি সাময়িকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে থাকবে ৷ তবে সরকার শীঘ্রই এই পোর্টফোলিওগুলির পুনর্বণ্টনের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷
মন্ত্রীদের দায়িত্ব বণ্টনের এই পরিবর্তনের ফলে প্রশাসনিক স্তরেও বেশ কিছু রদবদল হতে পারে বলে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে । মূলত স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং কাজের গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যেই মুখ্যমন্ত্রী এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন বলে খবর । বর্তমানে এই দুই গুরুত্বপূর্ণ দফতরের যাবতীয় নথিপত্র এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের অধীনে চলে এসেছে । নবান্নের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, এই দফতরগুলির কাজকর্মে যাতে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে, তার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা ইতিপূর্বেই সম্পন্ন করা হয়েছে । মন্ত্রী মলয় ঘটক এখন থেকে সম্পূর্ণভাবে শ্রম দফতরের উন্নয়ন ও শ্রমিক স্বার্থরক্ষায় মনোনিবেশ করতে পারবেন । অন্যদিকে, তথ্যপ্রযুক্তি দফতরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও রূপরেখা এখন থেকে সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে নির্ধারিত হবে ।