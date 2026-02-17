‘চাকরি যাবে না, উল্টে প্রমোশন দেব’, সাসপেন্ড হওয়া অফিসারদের পাশে দাঁড়িয়ে কমিশনকে চ্যালেঞ্জ মমতার

‘চাকরি যাবে না, উল্টে প্রমোশন দেব’, সাসপেন্ড হওয়া অফিসারদের পাশে দাঁড়িয়ে কমিশনকে চ্যালেঞ্জ মমতার
Published : February 17, 2026 at 8:06 PM IST
কলকাতা, 17 ফেব্রুয়ারি: ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে গাফিলতির অভিযোগে রাজ্যের 7 সরকারি আধিকারিককে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ এর তীব্র বিরোধিতা করে পাল্টা হুঙ্কার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মঙ্গলবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দেন, কমিশনের কোপে পড়া ওই আধিকারিকদের চাকরি যাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই, বরং রাজ্য সরকার আগামী দিনে তাঁদের পদোন্নতি বা প্রমোশন দিয়ে পুরস্কৃত করবে ৷
যদিও কমিশনের দেওয়া সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই 2 ইআরও (ERO) দু'জন এইআরও (AERO) এবং একজন ডাটা-এন্ট্রি অপারেটরের বিরুদ্ধে এফআইআর (FIR) দায়ের করা হয়েছে ৷ কার্যত চাপের মুখে একরকম এই পাঁচ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। গত শুক্রবার অর্থাৎ 13 ফেব্রুয়ারি এই বিষয় জাতীয় নির্বাচন কমিশনে ডেকেও পাঠানো হয়েছিল রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে ৷ দিল্লির বৈঠকেই সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল ৷ 17 ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে এই বিষয় রাজ্যকে পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কমিশনের নির্দেশ মেনে পাঁচ আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল রাজ্য ৷
নির্দেশ কার্যকর হয়েছে, তা জানিয়ে কমিশনকে চিঠিও দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। কমিশন সূত্রে খবর, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-সহ ফুল বেঞ্চ বর্তমানে অসমে রয়েছে ৷ সেখান থেকে ফেরার পরেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে ৷
গত অগস্টে রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) কাজে কারচুপির অভিযোগ ওঠে এই পাঁচ আধিকারিকের বিরুদ্ধে ৷ এঁরা হলেন, দক্ষিণ 24 পরগনার 137 বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার ইআরও (ERO) দেবত্তম দত্তচৌধুরী ও এইআরও (AERO) তথাগত মণ্ডল-সহ পূর্ব মেদিনীপুরের 206 ময়না বিধানসভার ইআরও (ERO) বিপ্লব সরকার ও এইআরও (AERO) সুদীপ্ত দাস এবং 137 বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার ডেটা-এন্ট্রি অপারেটর সুরজিৎ হালদার ৷
অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এঁদের কাজ থেকে সাসপেন্ড করা হয়। তবে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশের পরও এঁদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছিল না । আর এই নিয়ে চূড়ান্ত জলঘোলাও হয় ৷ কেন এঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হচ্ছে না, এই নিয়ে একাধিকবার রাজ্যকে চিঠি দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন ৷ তারপরেও কোনও পদক্ষেপ করেনি রাজ্য। যে কারণে রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ দিল্লিত নির্বাচন কমিশনে ডেকেও পাঠানো হয়েছিল ৷
গত 16 জানুয়ারি রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি পাঠানো হয় ৷ সেই চিঠিতে বলা হয় যে এই পাঁচ জনের দোষের তুলনায় শাস্তি অনেক বেশি, তাই তাঁদের বিরুদ্ধে FIR করার নির্দেশ প্রত্যাহার করা হোক ৷ কিন্তু কমিশন তাতে কর্ণপাত করেনি ৷ উল্টে নির্দেশ কার্যকর না-করায় রাজ্যের বর্তমান মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে দিল্লিতে ডেকে পাঠায় নির্বাচন কমিশন ৷ আজ বিকেলে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে পাঁচ আধিকারিকের বিরুদ্ধে নির্দেশ কার্যকর করতে বলে কমিশন ৷ সেই সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই পদক্ষেপ করল নবান্ন।
পাশাপাশি এদিন বসিরহাট-2 বিডিও সৌমিত্র প্রতিম প্রধানকেও সাসপেন্ড করে রাজ্য ৷ শীর্ষ আদালতের নির্দেশের পরেও নিজেই 11 জন ERO-কে নিয়োগ করেছিলেন তিনি ৷ এদিন 3 মাইক্রো অবজার্ভারকে সাসপেন্ড করে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর ৷ এঁদের ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিংস শুরু হবে ৷ আগামী 6 মাসের মধ্যে ডিপার্টমেন্টের প্রসেটিংস শেষ করতে হবে ৷
তবে নবান্নে এদিন সাংবাদিক বৈঠকে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এসআইআর প্রক্রিয়ায় কাজের অভিযোগে (AERO) যেভাবে তড়িঘড়ি সাসপেন্ড করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "রাজ্য সরকার কমিশনের নির্দেশকে ‘ভদ্রতা’ করে মেনে চললেও ওই অফিসারদের অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে ।" মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্টবার্তা, যে আধিকারিকদের কমিশন ডিমোশনের ভয় দেখাচ্ছে, রাজ্য সরকার তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের পদোন্নতি নিশ্চিত করবে । প্রশাসনিক প্রধানের এই ঘোষণায় নবান্ন বনাম নির্বাচন কমিশন সংঘাত এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছল বলে মনে করা হচ্ছে ৷
মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ, এই আধিকারিককে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও ন্যূনতম সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। প্রশাসনিক নিয়ম অনুযায়ী কাউকে সাসপেন্ড করার আগে সাধারণত ‘শোকজ’ বা কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠানো হয় এবং তদন্তের পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷ কিন্তু এক্ষেত্রে তদন্ত ছাড়াই কমিশন চূড়ান্ত পদক্ষেপ করেছে বলে ক্ষোভপ্রকাশ করেন তিনি।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই আধিকারিকদের মধ্যে কয়েকজনকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চেনেন এবং তাঁরা দিনরাত পরিশ্রম করে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ করেছেন । তাঁর কথায়, এঁরা কেউ অপরাধী নন, বরং রাজ্যের ভালো আধিকারিক । তাই তাঁদের নির্বাচনী কাজের বাইরে জেলার অন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কাজে লাগানো হবে । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন সরকারি কর্মচারীদের অভয় দিয়ে বলেন যে, রাজ্য সরকার তাঁদের অভিভাবক হিসেবে সর্বদা পাশে থাকবে।
রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই অফিসারদের প্রতি মমতার এই নমনীয় মনোভাব এবং পদোন্নতির প্রতিশ্রুতি প্রশাসনিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সাধারণত নির্বাচন কমিশনের নির্দেশের পর রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় পদক্ষেপ করে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে তাঁদের ‘সুরক্ষা কবচ’ প্রদান করলেন, তাতে আগামী দিনে আধিকারিকরা কমিশনের নির্দেশের চেয়ে নবান্নের প্রতি বেশি অনুগত থাকবেন কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে ।