রাজবংশী আবেগকে মান্যতা, বীর চিলারায় জয়ন্তীতে শ্রদ্ধা জানিয়ে উন্নয়নের খতিয়ান পেশ মমতার

রাজবংশী আবেগকে মান্যতা, বীর চিলারায় জয়ন্তীতে শ্রদ্ধা জানিয়ে উন্নয়নের খতিয়ান পেশ মমতার
মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সোশাল মিডিয়া বার্তায় বীর চিলারায়কে কোচ-রাজবংশী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে উল্লেখ করেন ।
Published : February 1, 2026 at 7:14 PM IST
কলকাতা, 1 ফেব্রুয়ারি: কোচ রাজবংশের শৌর্য, বীরত্ব ও রণকৌশলের প্রতীক বীর চিলারায় । 1 ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ রবিবার তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । শুধুমাত্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপনই নয়, উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারের মানুষের আবেগকে ছুঁয়ে এই বিশেষ দিনটিতে উন্নয়নের খতিয়ানও তুলে ধরলেন তিনি ।
এদিন সকালে নিজের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে পোস্ট করে বীর চিলারায়ের প্রতি নিজের সম্মান ও রাজ্য সরকারের গৃহীত একাধিক পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী । এদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বার্তায় বীর চিলারায়কে কোচ-রাজবংশী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে উল্লেখ করেন । তিনি লেখেন, "কোচ-রাজবংশী বীরত্ব, শক্তি, প্রজ্ঞা, মর্যাদা এবং মানবতার মূর্ত প্রতীক বীর চিলারায়ের জন্মবার্ষিকীতে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম ।"
ইতিহাসবিদদের মতে, বীর চিলারায় ছিলেন তৎকালীন কোচ কামতা রাজ্যের রাজা নরনারায়ণের ভাই এবং সেনাপতি । তাঁর রণকৌশল আজও ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীর পোস্টে সেই ঐতিহাসিক গুরুত্বই ফুটে উঠেছে । তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এই অসাধারণ যোদ্ধা ও রণকৌশলী তাঁর অসামান্য সাহস, ক্ষিপ্রতা এবং সামরিক দক্ষতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন ।
ভারতীয় যুদ্ধের ইতিহাসে বীর চিলারায়ের অবদান অনস্বীকার্য । বিশেষ করে তাঁর যুদ্ধের কায়দা ছিল বিপক্ষের ত্রাস । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন তাঁর পোস্টে সেই দিকটি বিশেষভাবে তুলে ধরেন । তিনি উল্লেখ করেন, কোচ সেনাবাহিনীর সেনাপতি হিসেবে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে গেরিলা যুদ্ধের অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচিত হন । চিলারায়ের প্রকৃত নাম ছিল শুক্লধ্বজ, কিন্তু চিল পাখির মতো ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন বলে তাঁকে 'চিলারায়' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল ।
মুখ্যমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন যে, বীর চিলারায় শুধু রাজবংশী সম্প্রদায়কেই নয়, বরং সমগ্র বাংলা ও ভারতের অগণিত মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন ও করে চলেছেন । তাঁর নেতৃত্ব ও বীরত্বের ফলেই কোচ রাজবংশ তার পূর্ণ গৌরব অর্জন করেছিল । শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি, রাজ্য সরকার কোচবিহার এবং রাজবংশী সম্প্রদায়ের সম্মান রক্ষার্থে কী কী পদক্ষেপ করেছে, তারও উল্লেখ রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তায় । উত্তরবঙ্গের মানুষের ভাবাবেগের কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকারের নেওয়া সিদ্ধান্তের কথা মনে করিয়ে দেন তিনি ।
মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে জানান, বীর চিলারায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজ্য সরকার তাঁর জন্মদিনে উত্তরবঙ্গে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছে । দীর্ঘদিনের এই দাবি পূরণ করায় উত্তরবঙ্গবাসীর কাছে এই দিনটি এখন আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে । প্রশাসনিক স্তরে এই ছুটি ঘোষণার ফলে কোচবিহার-সহ গোটা উত্তরবঙ্গেই দিনটি যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয় ।
পর্যটন এবং শ্রদ্ধার্ঘ্য-উভয় দিক থেকেই কোচবিহারকে ঢেলে সাজানো হয়েছে বলে দাবি করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন, কোচবিহারে বীর চিলারায়ের 15 ফুট উঁচু একটি বিশাল মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে । বর্তমানে এটি জেলার একটি প্রধান দর্শনীয় স্থান হয়ে উঠেছে, যা পর্যটকদের আকর্ষিত করে ।
শুধু মূর্তি নয়, পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কথাও উঠে এসেছে তাঁর কলমে । তিনি জানান, 'মহাবীর চিলারায় রোড' এবং 'মহাবীর চিলারায় কমিউনিটি হল' নির্মাণ-সহ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ।