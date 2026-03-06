সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার রক্ষার লড়াই, আজ ধর্মতলায় ধর্নায় মমতা

সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার রক্ষার লড়াই, আজ ধর্মতলায় ধর্নায় মমতা
তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা সংশোধন বা SIR প্রক্রিয়ায় বড়সড় চক্রান্ত হয়েছে । তারই প্রতিবাদে পথে নামছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
Published : March 6, 2026 at 8:22 AM IST
কলকাতা, 6 মার্চ: সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার রক্ষার দাবিতে আজ শুক্রবার থেকে ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে ধর্না-অবস্থান কর্মসূচিতে বসছেন তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ভোটার তালিকা যাচাই প্রক্রিয়া বা SIR-এর নামে নির্বাচন কমিশন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বহু বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া এবং জীবিত মানুষকে মৃত দেখানোর মতো গুরুতর অভিযোগ তুলে পথে নামছে রাজ্যের শাসকদল । বিধানসভা নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতেই এবার সরাসরি কমিশনের বিরুদ্ধে রাজপথে নেমে আন্দোলন করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ।
তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা সংশোধন ও যাচাই প্রক্রিয়ায় একটি বড়সড় চক্রান্ত হয়েছে । দলের দাবি অনুযায়ী, রাজ্যের প্রায় 60 লক্ষ মানুষের নাম এই মুহূর্তে ভোটার তালিকায় থাকা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে । সবথেকে চাঞ্চল্যকর বিষয় হল, অভিযোগ উঠেছে, এমন অনেক মানুষ রয়েছেন যাঁদের সরকারি খাতায় 'মৃত' ঘোষণা করে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, অথচ বাস্তবে তাঁরা সম্পূর্ণ জীবিত এবং সুস্থ রয়েছেন । পাশাপাশি, কোনও বৈধ কারণ ছাড়াই বহু প্রকৃত ভোটারের নাম এই তালিকা থেকে মুছে ফেলা হয়েছে বলেও দাবি করেছে তৃণমূল ।
জানা গিয়েছে, শুক্রবারের এই প্রতিবাদ মঞ্চে তৃণমূল নেত্রীর পাশেই উপস্থিত থাকবেন সেই সমস্ত ভুক্তভোগী ভোটার এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা । যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বা যাঁদের মৃত বলে দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ, তাঁরাই এদিনের ধর্না মঞ্চের অন্যতম মুখ হতে চলেছেন বলেও তৃণমূল সূত্রে দাবি করা হয়েছে । তৃণমূলের বক্তব্য, অতীতে যখনই বাংলার মানুষের উপর বঞ্চনা বা অন্যায়ের খাঁড়া নেমে এসেছে, তখনই রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এবারের ধর্নাও সেই ধারাবাহিক লড়াইয়েরই একটি অঙ্গ বলেই মনে করছে রাজ্যের শাসকদল ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এদিনের এই কর্মসূচির জন্য ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলকে বেছে নেওয়াটাও রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । রাজ্য রাজনীতির ইতিহাসে এই স্থানটির একটি আলাদা আবেগ ও গুরুত্ব রয়েছে । 2006 সালে সিঙ্গুরে কৃষিজমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদে এই মেট্রো চ্যানেলেই অনশন করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । দীর্ঘ সময় পর সেই একই জায়গায় ফের একবার অধিকার রক্ষার দাবিতে তৃণমূল নেত্রীর এই ধর্নায় বসা রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা সৃষ্টি করেছে । এদিন অবস্থান মঞ্চ থেকে তৃণমূল নেত্রী কী বার্তা দেন, সেদিকেও নজর রয়েছে ওয়াকিবহাল মহলের ।
মনে করা হচ্ছে, এই মঞ্চ থেকেই নির্বাচন কমিশন এবং বিরোধী শিবিরের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানাবেন তিনি । পাশাপাশি, এই ধর্না কর্মসূচি শুধুমাত্র এক দিনের জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি আগামী বেশ কয়েক দিন ধরে চলবে, সেই বিষয়টিও এদিন স্পষ্ট হতে পারে । তৃণমূল সূত্রের খবর, এই ইস্যুকে সামনে রেখে আন্দোলনের পরবর্তী রূপরেখা এদিনই ঘোষণা করতে পারেন দলনেত্রী ।
প্রসঙ্গত, ধর্না কর্মসূচিতে বসার ঠিক আগের দিনই বিরোধীদের কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো । বৃহস্পতিবার এক সাক্ষাৎকারে নির্বাচন প্রসঙ্গে বিরোধীদের আক্রমণ করে তিনি জানান, নির্বাচনে প্রতিপক্ষকে তাঁরা ছক্কা মেরে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দেবেন । একদিকে মেট্রো চ্যানেলে রাজপথের ধর্না এবং অন্যদিকে দলের শীর্ষ নেত্রীর এই আত্মবিশ্বাসী রাজনৈতিক বার্তা— সব মিলিয়ে নির্বাচনের প্রাক্কালে ভোটার তালিকা বিতর্ক রাজ্যের রাজনীতিতে উত্তাপ একধাক্কায় অনেকটাই বাড়িয়ে দিল ।