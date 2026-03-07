ETV Bharat / state

1 এপ্রিল নয়, আজই ব্যাঙ্কে ঢুকবে যুবসাথীর টাকা, ধর্না মঞ্চে ঘোষণা মমতার

আজ থেকেই সরাসরি প্রাপকদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে ‘যুবসাথী’র টাকা ৷ শনিবার ধর্মতলার ধর্নামঞ্চ থেকে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷

chief minister mamata banerjee
ধর্মতলার ধর্নামঞ্চ থেকে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 7, 2026 at 1:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 7 মার্চ: পয়লা এপ্রিল থেকে রাজ্যের কর্মহীন যুবক-যুবতীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে যুবসাথী প্রকল্পের টাকা ঢোকার কথা ছিল। কিন্তু অপেক্ষার অবসান, আজ অর্থাৎ 7 মার্চ থেকেই সরাসরি প্রাপকদের অ্যাকাউন্টে ‘যুবসাথী’র টাকা পৌঁছে যাবে ৷ শনিবার ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলের ধর্নামঞ্চ থেকে এই বড় চমক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

8 মার্চ অর্থাৎ রবিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসের উপহার হিসেবে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন মমতা ৷ মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীরা।

শনিবার ছিল মেট্রো চ্যানেলে মুখ্যমন্ত্রীর ধর্নার দ্বিতীয় দিন। এসআইআর আবহে রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে প্রায় 60 লক্ষের বেশি মানুষের নাম বাদ পড়ার প্রতিবাদে শুক্রবার দুপুর 2টো থেকে ধর্মতলায় ওয়াই চ্যানেলের সামনে অবস্থানে বসেছেন তিনি ৷ খোদ তাঁর নিজের কেন্দ্র ভবানীপুর থেকেও একাধিক মানুষের নাম বাদ গিয়েছে বলে অভিযোগ ৷ শুক্রবার রাতভর ধর্নামঞ্চেই কাটান মুখ্যমন্ত্রী। এরপর শনিবার সকালে সেই মঞ্চ থেকেই রাজ্যের কর্মহীন তরুণ-তরুণীদের স্বাবলম্বী করতে এই আর্থিক সহায়তার কথা ঘোষণা করেন তিনি।

chief minister mamata banerjee
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ‘বাংলার যুবসাথী’ প্রকল্পের আওতায় যোগ্য বেকার যুবক-যুবতীরা প্রতি মাসে 1,500 টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাবেন ৷ সর্বাধিক 5 বছর পর্যন্ত এই সুবিধা মিলবে ৷ ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের জন্য রাজ্যের প্রায় 1 কোটি যুবক-যুবতী আবেদন করেছেন বলে তিনি জানিয়েছেন। গত 15 ফেব্রুয়ারি থেকে জেলায় জেলায় এবং শহরে ক্যাম্প করে এই প্রকল্পের ফর্ম জমা নেওয়া শুরু হয়েছিল ৷ 26 ফেব্রুয়ারি ছিল আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৷

এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত নির্ধারণ করেছে রাজ্য সরকার ৷ সেগুলি হল-

  • আবেদনকারীর বয়স হতে হবে 21 থেকে 40 বছরের মধ্যে ৷
  • আবেদনকারীকে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে ৷
  • ন্যূনতম মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
  • আবেদনকারীকে সম্পূর্ণ কর্মহীন হতে হবে; অর্থাৎ যাঁরা কোনও চাকরি বা কাজ করেন, তাঁরা এই ভাতা পাবেন না।

সাধারণত রাজ্য সরকারের অন্য কোনও ভাতা বা আর্থিক প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা নতুন কোনও প্রকল্পের আওতায় আসেন না। তবে ‘যুবসাথী’র ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার বিশেষ ছাড় দিয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন, শিক্ষাশ্রী, কন্যাশ্রীর মতো স্কলারশিপ যাঁরা পান, তাঁরাও ‘যুবসাথী’ প্রকল্পের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন ৷ কারণ হিসেবে তিনি জানান, ওই প্রকল্পগুলির টাকা মূলত পড়াশোনার জন্য দেওয়া হয় ৷ সেই স্কলারশিপের টাকা দিয়ে পড়ুয়ারা নিজেদের শিক্ষা চালিয়ে যান। তাই স্কলারশিপ প্রাপকরাও কর্মহীন হলে এই মাসিক 1,500 টাকার ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও বাধা থাকবে না।

TAGGED:

CHIEF MINISTER MAMATA BANERJEE
YUVA SATHI ALLOWANCES
MAMATA DEMONSTRATION AT KOLKATA
ব্যাঙ্কে ঢুকবে যুবসাথীর টাকা
YUVA SATHI SCHEME 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.