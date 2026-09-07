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ধুলিয়ানে নৃশংস খুনের ঘটনায় সিআইডি-কে তদন্তভার ! শাস্তির কোপে একাধিক পুলিশকর্তা

কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে ধুলিয়ান আউটপোস্টের ইনচার্জ ও শামসেরগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসারকে সাসপেন্ড, থানার আইসিকে 'লাইন ক্লোজ', এসডিপিও-র শাস্তিমূলক বদলি, শোকজ জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার।

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সিআইডির সদর দফতর (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 7, 2026 at 5:03 PM IST

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কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: ধুলিয়ানে যুবককে নৃশংসভাবে খুন করে দেহ খণ্ডবিখণ্ড করার ঘটনায় এ বার সরাসরি নবান্নের হস্তক্ষেপ । স্থানীয় পুলিশের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ সামনে আসতেই কড়া পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের । ধুলিয়ান কাণ্ডের তদন্তভার সিআইডির হাতে তুলে দেওয়ার পাশাপাশি পুলিশের একাধিক আধিকারিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হল । সাসপেন্ড করা হয়েছে দু'জনকে, থানার আইসিকে 'লাইন ক্লোজ' করা হয়েছে । শাস্তিমূলক বদলি করা হচ্ছে এসডিপিও-কে । এমনকি জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপারকেও শোকজ করেছে স্বরাষ্ট্র দফতর ।

সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয় । একই সঙ্গে নিহত সুজিত মণ্ডল নামে ওই যুবকের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর বার্তাও দিয়েছে রাজ্য সরকার । মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে পরিবারকে 10 লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণার পাশাপাশি নিহতের স্ত্রী সুমনা মণ্ডল রাজি থাকলে এবং প্রয়োজনীয় ন্যূনতম যোগ্যতা থাকলে তাঁকে রাজ্য পুলিশের হোমগার্ড পদে চাকরি দেওয়ার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে ।

Chief Minister
নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী (ইটিভি ভারত)

ঘটনার সূত্রপাত গত 28 অগস্ট । শামসেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ানের 13 নম্বর ওয়ার্ড থেকে নিখোঁজ হয়ে যান স্থানীয় যুবক সুজিত মণ্ডল । পরিবারের তরফে পুলিশকে বিষয়টি জানানো হলেও অভিযোগ, প্রাথমিক পর্যায়ে ধুলিয়ান আউটপোস্টের পুলিশ যথাযথ তৎপরতা দেখায়নি । পরে উদ্ধার হয় সুজিতের খণ্ডবিখণ্ড দেহ । দেহ উদ্ধারের খবর সামনে আসতেই এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তীব্র আতঙ্ক ।

ঘটনার নৃশংসতার কথা বলতে গিয়ে নবান্নের সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীও তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ধারালো অস্ত্র দিয়ে সুজিতকে খুন করে দেহ খণ্ডবিখণ্ড করা হয়েছিল। এই নৃশংসতার সঙ্গে অতীতের কয়েকটি ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিরও তুলনা টানেন তিনি।

এই ঘটনায় ইতিমধ্যে মূল অভিযুক্ত হিসাবে সামিউল শেখ, তাজকিরা বিবি এবং জনি শেখকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । তাঁদের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে । কিন্তু শুধু গ্রেফতার করেই তদন্ত শেষ করতে চাইছে না রাজ্য । দ্রুত তদন্ত শেষ করে আদালতে দোষীদের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ পেশ এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে ।

তবে, হত্যাকাণ্ডের পাশাপাশি পুলিশের ভূমিকা নিয়েও উঠেছে গুরুতর প্রশ্ন । নিহতের স্ত্রী সুমনা মণ্ডল সময়মতো পুলিশকে জানানোর পরেও কেন প্রাথমিক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়নি, তা নিয়েই তৈরি হয়েছে বিতর্ক । নবান্ন সূত্রে খবর, মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখেছেন । ডিজি ও স্বরাষ্ট্রসচিবের রিপোর্টের ভিত্তিতেই পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে ।

কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে ধুলিয়ান আউটপোস্টের ইনচার্জ এএসআই সুমন্ত কুমার দাস এবং শামসেরগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই শইফুল আলমকে সাসপেন্ড করা হয়েছে । শামসেরগঞ্জ থানার আইসি সুব্রত ঘোষকে লাইন ক্লোজ করা হয়েছে । তাঁর বিরুদ্ধে জোনাল আইজি তদন্ত করবেন বলে জানানো হয়েছে । একই সঙ্গে শামসেরগঞ্জ থানায় নতুন আইসি নিয়োগের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে ।

ফরাক্কার এসডিপিও শেখ শামসুদ্দিনকেও ছাড় দেওয়া হয়নি । তাঁকে শাস্তিমূলক বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার সুরিন্দর সিংকে স্বরাষ্ট্র দফতরের তরফে কড়া সতর্কতা-সহ শোকজ করা হয়েছে । একই সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত স্থানীয় পুলিশের হাতে না রেখে সিআইডির হাতে তুলে দেওয়ায় পরিধিও বাড়ল । খুনের নেপথ্যে কী কারণ, অভিযুক্তদের সঙ্গে নিহতের সম্পর্ক কী, পরিকল্পনা করেই এই হত্যাকাণ্ড কি না, সব দিকই খতিয়ে দেখবে সিআইডি।

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CID
CHIEF MINISTER SUVENDU ADHIKARI
DISCIPLINARY ACTION
ধুলিয়ানে নৃশংস খুন
BRUTAL MURDER IN DHULIYAN

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