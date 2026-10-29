ভাঙন রুখতে গঙ্গার গতিপথ বদলের ভাবনা ! মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে আশার আলো মালদা-মুর্শিদাবাদে
To curb riverbank erosion: ড্রেজিংয়ে জোর ! তবে প্রশাসনিক আশ্বাস আর বাস্তবে নদী ভাঙন থামার মধ্যে এখনও বেশ কয়েকটি ধাপ বাকি। পার্থ দাসের প্রতিবেদন ।
Published : October 29, 2026 at 7:57 PM IST
মালদা, 29 অক্টোবর: বর্ষা বিদায় নিয়েছে । গঙ্গার জলও এখন অনেকটাই শান্ত । কিন্তু মালদার নদীপাড়ে দাঁড়ালে এখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভাঙনের ভয়াবহ ক্ষত । কোথাও নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে বসতভিটে, কোথাও হারিয়ে গিয়েছে চাষের জমি, আবার কোথাও একের পর এক গ্রাম কার্যত মানচিত্র থেকে মুছে গিয়েছে । বর্ষা শেষে সাময়িক স্বস্তি মিললেও গঙ্গার ভাঙন নিয়ে আতঙ্ক কাটেনি নদীপাড়ের মানুষের ।
এই পরিস্থিতিতে মালদা ও মুর্শিদাবাদকে ভাঙনের বিপর্যয় থেকে বাঁচাতে স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার । গঙ্গাকে পুরনো খাতে ফিরিয়ে আনা, নদীবক্ষে পলি ও চর সরাতে ড্রেজিং এবং ভাঙনপ্রবণ এলাকায় স্পার তৈরির পরিকল্পনা ঘিরে নতুন করে আশার আলো দেখছেন বিপর্যস্ত বাসিন্দারা ।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই আশ্বাস দিয়েছিলেন, আগামী বছর থেকে গঙ্গার ভাঙনের ভয়ে মালদার মানুষকে আর রাত জাগতে হবে না । সেই আশ্বাস বাস্তবায়িত করতে কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে রাজ্য । সম্প্রতি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সি আর পাতিলের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী । সেখানে বিহার ও ঝাড়খণ্ডের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন । বৈঠকে গঙ্গার ভাঙন মোকাবিলায় একাধিক পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, আগামী এক বছরের মধ্যে মালদা ও মুর্শিদাবাদের মানুষ এই উদ্যোগের সুফল দেখতে পাবেন ।
গঙ্গার গ্রাসে বদলে গিয়েছে জেলার ভূগোল
মালদা জেলার রতুয়া-1, মানিকচক, কালিয়াচক-2, কালিয়াচক-3 এবং ইংরেজবাজার ব্লক গঙ্গার ভাঙনে সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত এলাকাগুলির মধ্যে রয়েছে । প্রশাসনিক তথ্য অনুযায়ী, 2004 সাল পর্যন্ত গঙ্গার ভাঙনে মালদার প্রায় 200 বর্গকিলোমিটার এলাকা নদীগর্ভে চলে গিয়েছে । অন্তত 67টি মৌজা মানচিত্র থেকে কার্যত মুছে গিয়েছে । স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিজ্ঞতা বলছে, প্রতি বছরই নতুন করে জমি ও বসতভিটে হারানোর আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে ।
তবে একদিকে যেমন নদী জমি গিলে খেয়েছে, অন্যদিকে তেমনই নদীবক্ষে নতুন চর জেগে উঠেছে । এখনও পর্যন্ত গঙ্গায় 29টি মৌজা চর হিসেবে জেগে উঠেছে বলে জানা যাচ্ছে । কয়েকটি চরের আয়তন এতটাই বড় যে সেখানে নতুন করে জনবসতিও গড়ে উঠেছে । ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এই চরগুলির বেশির ভাগ ঝাড়খণ্ডের কাছাকাছি । ফলে চরগুলির প্রশাসনিক অবস্থান ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে জটিলতাও রয়েছে ।
কালিয়াচক-2 ব্লকের গঙ্গায় জেগে ওঠা চরগুলিকে মালদা জেলার অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন পূর্বতন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া । সেই প্রক্রিয়া কত দূর এগিয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয় । এ বার গঙ্গার ভাঙন মোকাবিলার বৃহত্তর পরিকল্পনায় নদীর গতিপথ এবং চরগুলির অবস্থান নতুন করে গুরুত্ব পাচ্ছে ।
45 কিলোমিটার এলাকায় ভাঙন রোধের পরিকল্পনা
দিল্লির বৈঠকে গঙ্গার ভাঙন মোকাবিলায় প্রায় 45 কিলোমিটার এলাকায় কাজ করার প্রয়োজনীয়তা উঠে এসেছে । প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং মালদার কিছু অংশে নদীবক্ষে ড্রেজিং করা হতে পারে । প্রথম পর্যায়ে প্রায় 16 কিলোমিটার এলাকায় ড্রেজিংয়ের পরিকল্পনা রয়েছে । এর মাধ্যমে নদীর গতিপথে বাধা তৈরি করা চর ও পলি সরিয়ে গঙ্গাকে পুরনো খাতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হবে ।
এর পাশাপাশি ভাঙনপ্রবণ এলাকায় একাধিক স্পার বা নদীর স্রোত নিয়ন্ত্রণের কাঠামো তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে । স্পারের সাহায্যে নদীর স্রোতকে সরাসরি ভাঙনপ্রবণ পাড়ে আছড়ে পড়া থেকে কিছুটা ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব হতে পারে । তবে নদীর গতিপথ পরিবর্তন, ড্রেজিং এবং স্পার নির্মাণের মতো কাজের ক্ষেত্রে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ, পরিবেশগত প্রভাব এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার নিরাপত্তার বিষয়গুলিও গুরুত্বপূর্ণ । তাই প্রকল্পের চূড়ান্ত নকশা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি বিশেষজ্ঞদের সমীক্ষার ভিত্তিতেই স্থির করা প্রয়োজন ।
রাজ্য সরকারের অভিযোগ, এই কাজে ঝাড়খণ্ডের সহযোগিতা এখনও প্রত্যাশিত মাত্রায় পাওয়া যায়নি । মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য আশা প্রকাশ করেছেন, শীঘ্রই ঝাড়খণ্ড সরকারও প্রকল্পের বিষয়ে ইতিবাচক অবস্থান নেবে । কারণ, গঙ্গার গতিপথ ও ভাঙনের সমস্যা কোনও একটি রাজ্যের সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । নদীর এক অংশে ড্রেজিং বা স্রোত নিয়ন্ত্রণের কাজ হলে তার প্রভাব অন্য অংশেও পড়তে পারে । ফলে বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সমন্বয় ছাড়া স্থায়ী সমাধান কতটা সম্ভব, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে ।
'গঙ্গাকে পুরনো খাতে ফেরানো হোক'
মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে আশার আলো দেখছেন মালদার ভাঙনবিধ্বস্ত এলাকার বাসিন্দারা । তবে তাঁদের দাবি, শুধু নদীর পাড় বাঁধিয়ে দিলে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না । নদীর গতিপথ এবং চরগুলির অবস্থান বিবেচনা করে পরিকল্পনা করতে হবে ।
রতুয়া-1 ব্লকের মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের জিতুটোলার বাসিন্দা নারায়ণ তিওয়ারির কথায়, গঙ্গার ভাঙন ঠেকাতে বিহার থেকে মানিকচক পর্যন্ত নদীর বিভিন্ন অংশে ড্রেজিং এবং স্পার তৈরির প্রয়োজন রয়েছে । তাঁর বক্তব্য, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও বাংলার নদীবক্ষে তৈরি হওয়া বড় বড় চরগুলির কারণে গঙ্গার স্বাভাবিক প্রবাহ বাধা পাচ্ছে । পরিকল্পিত ভাবে চর সরিয়ে নদীর স্রোত নিয়ন্ত্রণ করা গেলে নদীপাড়ের মানুষ অনেকটাই রক্ষা পেতে পারেন ।
নারায়ণের কথায়, "এই মানুষগুলোর কাছে জমি কিনে নতুন বাড়ি করার মতো পয়সা নেই । ভাঙনদুর্গতদের ক্ষতিপূরণের টাকা বিলি নিয়েও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে । তাই কাজ দ্রুত শুরু করা প্রয়োজন । ছয়-সাত মাস পরেই আবার বর্ষা চলে আসবে । কাজ শুরু হলে আমরা স্বস্তি পাব ।"
জিতুটোলার আর এক বাসিন্দা সুভাষচন্দ্র মণ্ডলের বক্তব্যেও একই সুর । তাঁর মতে, গঙ্গার পাড় কংক্রিট দিয়ে বাঁধানোর পরিবর্তে নদীকে পুরনো খাতে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা বেশি কার্যকর হতে পারে । তাঁর দাবি, আগে গঙ্গা সকরিগলি দিয়ে প্রবাহিত হত । সেখানে চর তৈরি হয়ে নদীর মূল প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে । সেই চরগুলি সরিয়ে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ ফিরিয়ে আনা গেলে ভাঙনের সমস্যা কমতে পারে ।
সুভাষচন্দ্রের কথায়, "নদীর পাড় কংক্রিট দিয়ে বাঁধানো হলে পাঁচ বছর পরেও তা ভেঙে যেতে পারে । কিন্তু গঙ্গাকে পুরনো খাতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া গেলে সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথ খুলতে পারে । গঙ্গা ও ফুলহরের মধ্যে এখন মাত্র 750 মিটারের দূরত্ব রয়েছে । দুই নদী মিশে গেলে এই জেলার অস্তিত্বই বিপন্ন হতে পারে । তার আগেই মানিকচকের দিকে নদীর গতিপথ সরানোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ।"
চরে জমি, নদী সরলে সুবিধা চাষিদেরও
গঙ্গায় জেগে ওঠা চরগুলির সঙ্গে মালদার বহু মানুষের জীবিকা জড়িয়ে রয়েছে । রতুয়ার কাছাকাছি কয়েকটি চরে স্থানীয় বাসিন্দাদের চাষের জমি রয়েছে । নদী পেরিয়ে সেখানে চাষ করতে যেতে হয় তাঁদের । ফলে নদীর গতিপথ বদলালে বা চরগুলিতে যাতায়াত সহজ হলে তাঁদের সুবিধা হতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে ।
মুলিরামটোলার বাসিন্দা দিলীপ মণ্ডল জানান, চরের ওপারে নদীর মূল প্রবাহ সরে গেলে তাঁদের জমিতে যাতায়াত সহজ হতে পারে । তাঁর কথায়, "চরেই আমাদের জমি রয়েছে । এখন সেখানে যেতে অনেক সমস্যার মুখে পড়তে হয় । নদীর গতিপথ অন্য দিকে সরলে আমাদের সুবিধা হবে । ঝাড়খণ্ড সরকার এই কাজে সহযোগিতা করছে না বলে শুনেছি । কিন্তু মালদাকে বাঁচাতে হলে নদীর গতিপথ পরিবর্তনের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে ।"
দীর্ঘদিনের সমস্যায় এ বার কেন্দ্র-রাজ্য উদ্যোগ
গঙ্গার ভাঙন মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় । তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা নিয়ে বিধানসভায় সরব হলেও প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয়নি । এ বার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্যের আলোচনায় বিষয়টি গুরুত্ব পাওয়ায় আশার সঞ্চার হয়েছে । ইটিভি ভারতকে সমর বলেন, "এর আগে কোনও মুখ্যমন্ত্রী গঙ্গার ভাঙন রোধে এত তৎপরতা দেখাননি । আমি একাধিক বার বিধানসভায় বিষয়টি উত্থাপন করেছি । কিন্তু কোনও কাজ হয়নি । অবশেষে কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে এই কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । গঙ্গাকে তার পুরনো খাতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া গেলে মালদা-মুর্শিদাবাদের ভাঙন শেষ হয়ে যাবে ।"
তবে প্রশাসনিক আশ্বাস আর বাস্তবে নদীভাঙন থামার মধ্যে এখনও বেশ কয়েকটি ধাপ বাকি । ড্রেজিংয়ের পরিমাণ, স্পার নির্মাণের স্থান, প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ, পরিবেশগত সমীক্ষা এবং তিন রাজ্যের মধ্যে সমন্বয়- সব কিছুর উপর নির্ভর করছে পরিকল্পনার সাফল্য । সবচেয়ে বড় কথা, আগামী বর্ষার আগে কাজ কতটা এগোয়, তার উপর নির্ভর করবে নদীপাড়ের বহু পরিবারের উদ্বেগ কতটা কমবে ।
মালদা ও মুর্শিদাবাদের মানুষের কাছে গঙ্গা শুধু একটি নদী নয়, বছরের পর বছর ধরে জমি, বাড়ি, জীবিকা ও শিকড় হারানোর আশঙ্কার নাম । তাই স্থায়ী ভাঙন রোধের প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবে রূপ দিতে দ্রুত পদক্ষেপের অপেক্ষায় তাঁরা । বর্ষা ফেরার আগেই কাজ শুরু হলে স্বস্তি মিলতে পারে নদীপাড়ের মানুষের । আর পরিকল্পনা যদি কাগজেই আটকে থাকে, তা হলে পরের বর্ষায় গঙ্গার গ্রাসে নতুন করে কতটা জমি ও জনপদ হারাবে, সেই আশঙ্কা থেকেই যাবে ।