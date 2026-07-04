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পুজো পর্যন্ত হবে না হকার উচ্ছেদ, আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর; শুভেন্দু-সাক্ষাৎ শেষে দাবি হকার সংগঠনের

আপাতত দুর্গা পুজো পর্যন্ত বন্ধ শহরে হকার উচ্চেদ। শনিবার, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আলোচনা শেষে বেরিয়ে তেমনই দাবি করলেন হকার জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির সভাপতি।

Kolkata Hawkers
পুজো পর্যন্ত হবে না হকার উচ্ছেদ, আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 4, 2026 at 5:55 PM IST

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কলকাতা, 4 জুলাই: রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই শহরজুড়ে ও বিভিন্ন রেল স্টেশনে পড়ছে হকার উচ্ছেদের নোটিশ। বুলডোজারের ঘায়ে গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে একের পর এক দোকানপাট। সেই উচ্চেদ পর্বের মাঝেই এল স্বস্তির খবর। আপাতত দুর্গা পুজো পর্যন্ত বন্ধ শহরে হকার উচ্চেদ। আজ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আলোচনা শেষে বেরিয়ে তেমনই দাবি করলেন হকার জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির সভাপতি অসিত সাহা।

বিগত সরকারের সময় শহরজুড়ে বেড়ে উঠেছিল অবৈধ হকার। যথেচ্ছ ভাবেই দখল হয়ছে পিচ রাস্তা থেকে ফুটপাত, স্টেশন চত্ত্বর। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর শহরে বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিদিনই পড়ছে হকার উচ্ছেদের নোটিশ। নির্দিষ্ট সময় মধ্যে উঠে না গেলে পদক্ষেপ। নোটিশের সময় শেষ হওয়া মাত্রই বুলডোজার গিয়ে গুটিয়ে দিয়েছে দোকানপাট। মুহূর্তে উচ্ছেদের সেই আবর্জনা ড্যাম্পার করে তুলে সরিয়ে পরিচ্ছন্ন করা হয়ছে ফুটপাত থেকে, রাস্তা। সাধারণ মানুষের একাংশ খুশি হলেও রাতারাতি হকারদের পুনর্বাসন না দিয়ে এই পদক্ষেপে কার্যত বহু হকার পথে বসেছেন। কি করবেন বুঝতে পারছেন না।

আরও ভয়ঙ্কর ছবি রেল স্টেশনগুলোতে রাত হলেই উচ্ছেদ আতঙ্কে কাপছে হকাররা। আর এই লাগাতার উচ্ছেদ অভিযান মাঝে আজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করে হকার জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির নেতৃত্ব। তাঁরা হকারদের পুনর্বাসনের বিষয় ও উচ্ছেদের ক্ষেত্রে মানবিক হতে আবেদন করেন। পাশাপশি, রেল হকারদের বিষয়টি নিয়েও কথা হয়।

বৈঠক শেষে বেরিয়ে হকার সংগঠনের নেতা অসিত সাহা বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়েছেন। আইনের সব দিক মেনে হকাররা আগামী দিনে বসবে। তবে আপাতত উচ্ছেদ স্থগিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। দুর্গা পুজো পর্যন্ত হকার উচ্ছেদ হবে না।" তবে রেলের বিষয়টি তিনি বলেন, "আমি রেলের কাছে আবেদন করতে পারি ।"

উচ্ছেদ নিয়ে শহরে হকার মহলের রীতিমত রাতের ঘুম ছুটেছে। সেই আতঙ্কের মাঝে যেন খানিক স্বস্তির খবর এটা। পাশাপশি, রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ও সচিবের সঙ্গে আগামী সপ্তাহে এই হকার সংক্রান্ত বিষয় আলোচনায় বসতে চলেছে হকার জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির নেতৃত্ব । উল্লেখ্য, টিভিসি সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতায় ফের সমীক্ষা হবে। মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের গেটের সামনে থেকে হকার সরিয়ে পুনর্বাসন দেওয়া হবে।

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