নিউটাউনের রাম মন্দিরে পুজো দিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

নিউটাউনের রাম মন্দিরে পুজো দিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর
নিউটাউনের হাতিয়ারা রাম মন্দিরে পুজো দিয়ে এবং যজ্ঞে অংশ নিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের নতুন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নামও ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী।
Published : June 10, 2026 at 2:44 PM IST
নিউটাউন, 10 জুন: দীর্ঘ সময়ের প্রধানমন্ত্রী থাকার রেকর্ড গড়লেন নরেন্দ্র মোদি ৷ ভাঙলেন জওহরলাল নেহরুর রেকর্ডও ৷ সেই উপলক্ষ্যে বুধবার নিউটাউনের রাম মন্দিরে পুজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ আর সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের নতুন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নামও ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী।
নিউটাউনের হাতিয়ারা রাম মন্দিরে পুজো দিয়ে এবং যজ্ঞে অংশ নিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গৌরবময় কার্যকাল এবং তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বুধবার এই বিশেষ পুজো ও যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। আর এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকেই রাজ্যের নতুন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীর নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে বড় চমক দেন মুখ্যমন্ত্রী। মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, রাজ্যের নতুন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীর দায়িত্ব পেতে চলেছেন বিধাননগরের বিধায়ক তথা বিশিষ্ট ক্যানসার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। শুভেন্দুর ঘোষণার সময় শারদ্বত মুখোপাধ্যায় নিজেও সেই মঞ্চেই উপস্থিত ছিলেন। নতুন এই গুরুদায়িত্ব পাওয়ার পর নিজের প্রথম প্রতিক্রিয়ায় চিকিৎসক শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেন, “সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সেগুলি দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করাই মূল লক্ষ্য ৷” অভিজ্ঞ কোনও চিকিৎসককে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দায়িত্বে আনার এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।
এদিনের এই কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি বিজেপির একাধিক বিশিষ্ট নেতৃত্ব ও জনপ্রতিনিধিরাও হাজির ছিলেন। রাম মন্দিরে এই বিশেষ যজ্ঞের মূল উদ্যোক্তা তথা রাজারহাট নিউটাউনের বিধায়ক পীযূষ কানরিয়াকে মঞ্চ থেকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজারহাট গোপালপুরের বিধায়ক তথা আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি এবং বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায়।
মঞ্চ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাব এই এলাকার বিধায়ক পীযূষ কানরিয়াজিকে, যিনি খুব সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের রাজারহাট-গোপালপুরের তরুণ বিধায়ক তরুণজ্যোতি তিওয়ারিকে এবং লকেট চট্টোপাধ্যায়কে। একই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়কেও।” প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু ও সাফল্য কামনায় আয়োজিত এই যজ্ঞের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এ দিন স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ ও ভিড় লক্ষ্য করা যায়।