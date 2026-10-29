ভিতপুজোয় আসবেন জে পি নাড্ডা ! নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মেনে রায়গঞ্জে এইমস নিয়ে ঘোষণা শুভেন্দুর

ভিতপুজোয় আসবেন জে পি নাড্ডা ! নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মেনে রায়গঞ্জে এইমস নিয়ে ঘোষণা শুভেন্দুর
Raiganj AIIMS: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, শিলিগুড়িকেও হতাশ করা হবে না ৷ একটি ক্যানসার হাসপাতাল সেখানে নির্মাণ করা হবে ৷
Published : October 29, 2026 at 8:48 PM IST
রায়গঞ্জ, 29 অক্টোবর: সব ঠিক থাকলে রাজ্যের দ্বিতীয় এইমস পেতে চলেছে রায়গঞ্জ ৷ বৃহস্পতিবার তিস্তা ময়দানের জনসভা থেকে তেমনটাই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি জানিয়েছেন, কেন্দ্রের কাছে এব্যাপারে প্রস্তাব পাঠানো হবে ৷
শুভেন্দু অধিকারীর কথায়, "রায়গঞ্জের দিকনগরে এইমস গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার ৷ সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হলে আমি রায়গঞ্জে এইমস নির্মাণের ভিত পুজোয় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডাকে নিয়ে আসব ৷" তাঁর কথামতো রায়গঞ্জে এইমস প্রতিষ্ঠা হলে নদিয়ার কল্যাণীর পর সেটিই হবে রাজ্যের দ্বিতীয় এইমস ৷
উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় বড়সড় বদল আনতে কোমর বেঁধে ময়দানে নামল রাজ্য প্রশাসন। উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে একটি ‘অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস’ (এইমস) গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করতে দ্রুত পদক্ষেপ করল নবান্ন। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের সচিব পুণ্য সলিল শ্রীবাস্তবকে এই মর্মে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল। রায়গঞ্জে এইমসের মতো সর্বোচ্চ পর্যায়ের চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ার জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই প্রায় 180 একর জমি চিহ্নিত করে ফেলেছে বলেও চিঠিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে।
এদিনের সভায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় রায়গঞ্জের দিকনগরে এইমস নির্মাণের ঘোষণাই । বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপি-র নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতেও উত্তরবঙ্গে এইমস তৈরির কথা বলা হয়েছিল । এই বছরের এপ্রিল মাসেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রচারে এসে রায়গঞ্জে এইমস প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ৷
রায়গঞ্জে এইমস-এর মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে কথা হচ্ছে বহুকাল ধরেই ৷ প্রয়াত কংগ্রেস নেতা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির আমল থেকেই উঠেছিল এই কথা ৷ 2008 সালেই তৎকালীন কেন্দ্র সরকার এব্যাপারে সম্মতি দিয়েছিল ৷ কিন্তু জমি অধিগ্রহণের জটে এই প্রকল্প আর এগোয়নি ৷ তারপরে কল্যাণীতে সরে যায় এইমস তৈরির পরিকল্পনা ৷ প্রকল্প রায়গঞ্জে বাস্তবায়িত না হওয়ায় কংগ্রেস তৎকালীন তৃণমূল সরকারের দিকে আঙুল তুলেছিল ৷ পরবর্তী কালে বিজেপি তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে রায়গঞ্জে এইমস গড়ে তোলার প্রসঙ্গ যোগ করে ৷
দীর্ঘদিন ধরেই উত্তর দিনাজপুরে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার দাবিতে সরব বিভিন্ন মহল । মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় সেই দাবি ঘিরে নতুন করে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে । যদিও প্রকল্পের বাস্তবায়নের সময়সীমা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি । তবে শিলিগুড়িকেও হতাশ করেননি মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেছেন, "আমরা শিলিগুড়িকেও হতাশ করব না ৷ একটি ক্যানসার হাসপাতাল সেখানে নির্মাণ করা হবে ৷ স্বাস্থ্য পরিষেবার চেহারা পাল্টে দেব আমরা ৷"
রাজ্যে পালাবদলের পর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে উত্তর দিনাজপুরে প্রথম সরকারি সফরে বৃহস্পতিবার পূর্ণিয়া থেকে হেলিকপ্টারে কর্ণজোড়ায় পৌঁছন শুভেন্দু অধিকারী । সেখানে অডিটোরিয়ামে প্রশাসনিক বৈঠক সেরে তিনি যোগ দেন তিস্তা ময়দানের জনসভায় । উপস্থিত ছিলেন সাংসদ কার্তিক চন্দ্র পাল, মন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস, রায়গঞ্জের বিধায়ক কৌশিক চৌধুরী, কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক উৎপল ব্রহ্মচারী এবং জেলাশাসক শেভালে অভিজিৎ তুকারাম-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ।
বৃহস্পতিবার কর্ণজোড়ায় প্রশাসনিক বৈঠকের পর তিস্তা ময়দানের জনসভা থেকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সড়ক ও রেল যোগাযোগ-সহ একাধিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে একাধিক উদ্যোগের কথা জানান তিনি । সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি প্যাথলজি পরিষেবা, ক্যাথল্যাব, নিউরোলজি সেন্টার এবং প্রধানমন্ত্রী জনঔষধি কেন্দ্র চালুর প্রসঙ্গ তুলে ধরেন তিনি । ইসলামপুর ও রায়গঞ্জে স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারণের আশ্বাসও দেন । শিক্ষা ও অগ্নিনির্বাপণ পরিষেবার উন্নয়নের কথাও উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে ।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, জেলায় নতুন দমকলের ইঞ্জিন এসে পৌঁছেছে । পাশাপাশি কিষানগঞ্জ বাইপাস, রায়গঞ্জের সড়ক প্রকল্প এবং কালিয়াগঞ্জ-বুনিয়াদপুর ব্রডগেজ রেলপথের জন্য জমি দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেন তিনি । কানকি স্টেশনে দু'টি নতুন প্ল্যাটফর্ম এবং ছ'টি রেলওয়ে ফ্লাইওভার নির্মাণের ঘোষণাও করেন মুখ্যমন্ত্রী । এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে ।
এদিন সাংসদ কার্তিক চন্দ্র পালেরও অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী । স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের অন্যতম সফল ও কার্যকরী সাংসদদের মধ্যে কার্তিক পাল অন্যতম বলে মন্তব্য করেন তিনি । স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে সড়ক ও রেল যোগাযোগ— একাধিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিতে উত্তর দিনাজপুরের মানুষের মধ্যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে । এখন ঘোষিত প্রকল্পগুলি কত দ্রুত বাস্তবায়িত হয়, বিশেষ করে রায়গঞ্জে এইমস নির্মাণের পরিকল্পনা কবে বাস্তবের রূপ পায়, সেদিকেই নজর জেলাবাসীর ।
উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষের চিকিৎসার জরুরি প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে দ্রুত পদক্ষেপ করার আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যসচিব। তিনি চিঠিতে লেখেন, "উত্তরবঙ্গে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার গুরুত্ব বিবেচনা করে, আমি আপনাকে এই প্রস্তাবটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে খতিয়ে দেখার এবং রায়গঞ্জে নতুন এইমস অনুমোদনের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। চিহ্নিত জমির প্রাথমিক কারিগরি মূল্যায়ন সম্পন্ন হলে প্রস্তাবটি দ্রুত বাস্তবায়নের রূপ পাবে।" এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সঙ্গে নিবিড় সমন্বয়ে কাজ করতে রাজ্য প্রশাসন প্রস্তুত বলে জানানো হয়েছে।