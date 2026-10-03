ভোটের আগে মমতার পা-ভাঙা নিয়ে মিথ্যা প্রচার, CID তদন্ত করছে: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

ভোটের আগে মমতার পা-ভাঙা নিয়ে মিথ্যা প্রচার, CID তদন্ত করছে: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু
Mamata Leg Injury CID Investigation: একুশের নির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পা ভাঙার যে ঘটনা ঘটেছিল, তা মিথ্যা এবং তার তদন্ত সিআইডি করছে, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
Published : October 3, 2026 at 1:58 PM IST
হাওড়া, 3 অক্টোবর: একুশের নির্বাচনের আগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পা-ভাঙার ঘটনা মিথ্যাচার বলে অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেবার নির্বাচনে নন্দীগ্রামে মিথ্যাচার করা হয়েছিল ৷ শনিবার দুপুরে নবান্নে একটি সাংবাদিক বৈঠকে তিনি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পা ভাঙা সংক্রান্ত এমআর বাঙুরের একটি রিপোর্ট সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন ৷ তিনি জানান, এখন এর থেকে বেশি কিছু বলবেন না ৷ সিআইডি এই ঘটনার তদন্ত করছে ৷ নির্বাচনী বিধি চলছে ৷ 9 তারিখের পর যা অ্যাকশন নেওয়ার নেবেন ৷
2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর- দুটি আসন থেকেই লড়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেবার 10 মার্চ নন্দীগ্রামে মনোনয়ন জমার দিতে গিয়ে তাঁর বাঁ পায়ে ধাক্কা লাগে ৷ তড়িঘড়ি তাঁকে কলকাতায় এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে এসে চিকিৎসা করানো হয় এবং প্লাস্টার করা হয় পায়ে ৷ এরপর থেকে হুইল চেয়ারে নির্বাচনী প্রচার সারতে দেখা গিয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত যাবতীয় রোড শোয়েও তৃণমূল নেত্রী হুইল চেয়ারে বসেই করেছিলেন ৷
নন্দীগ্রামে পায়ে চোট পাওয়ার ঘটনায় বিজেপিকে দায়ী করেছিল মমতার নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহত হওয়ার ঘটনার তদন্তভার সিআইডিকে দিয়েছিল তৎকালীন তৃণমূল পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৷
এই পা ভাঙার ঘটনা মিথ্যাচার বলে গতকালই নন্দীগ্রামে উপ-নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ শনিবার নবান্নের সাংবাদিক সম্মেলন করে সেই প্রসঙ্গ তুলে ওই ঘটনার মেডিকেল রিপোর্ট সামনে আনলেন ৷ নথি দেখিয়ে এই ঘটনায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ ভোট মিটলে এই নিয়ে পদক্ষেপ করবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি ৷
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু বলেন, "গতকাল নন্দীগ্রামে আমি একটা ঘোষণা করেছিলাম। ঘোষণা মানে বক্তব্যে বলেছিলাম যে, 2021 সালে পুরো নন্দীগ্রামকে মুখ্যমন্ত্রী অপমান করেছিলেন, তাঁর পা নাকি ভেঙে দেওয়া হয়েছে ৷ আমি বাঙ্গুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্স, ডিপার্টমেন্ট অফ রেডিও ডায়াগনোসিস, 11.3.2021, তারিখে তথ্য রিপোর্ট তুলে ধরছি ৷ সেখানে বলা হয়েছে, 'নো এভিডেন্স অফ ফ্র্যাকচার অব লেগ ডিসলোকেশন'। আমি এটা নিয়ে বাড়তি কিছু বলছি না, এটা সিআইডি তদন্ত করছে ৷ আমি নির্বাচনী বিধি উঠে গেলে এই মিথ্যা প্রচারের জন্যও আমরা নতুন করে তদন্ত করব, এটা আমি 9 তারিখের পরে জানাব ৷"
এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "এটা সিআইডি দেখছে... আমি এখানে আর বলব না, নির্বাচন বিধি আছে ৷ কাল নন্দীগ্রামে শেষ প্রচারে থাকব, ওখানে বলব ৷ এবং আমি শুধু একটা কথা বলতে পারি, আপনি অভিযোগ করলেও যেমন তদন্ত হয়, মিথ্যা অভিযোগ করলেও আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায় ৷ সেটা কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়, আই এম রেডি ফর ইট ৷ 9 তারিখের পরে বুঝতে পারবেন ৷"
এদিকে এদিন এই সাংবাদিক সম্মেলন থেকে উৎসবের মরশুমে রেশনের মাধ্যমে অতিরিক্ত ময়দা, সুজি ও চিনি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "এবারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে আমরা দুর্গাপূজা উপলক্ষে অর্ধেক মূল্যে ময়দা, চিনি এবং সুজি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আগে 50 লক্ষ মত পরিবারকে, যার টোটাল পপুলেশন হচ্ছে 4 কোটি, চিনি এক কেজি করে দিতেন 20 শতাংশ সাবসিডিতে খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হতো। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি 50 লাখের পরিবর্তে দু'কোটি পরিবারকে দেব, যার পপুলেশন হচ্ছে 8 কোটি এবং 20 শতাংশের পরিবর্তে 50 শতাংশ সাবসিডি পাবেন। দুর্গাপূজা উপলক্ষে ময়দা, সুগার মানে চিনি এবং সুজি। আমাদের এর জন্য অতিরিক্ত 150 কোটি টাকা রাজ্য সরকার খাদ্য দপ্তরকে বরাদ্দ করেছে। দু কোটি পরিবার, 8 কোটি জনগণ এতে উপকৃত হবেন। আট কোটিরও বেশি জনগণ উপকৃত হবে।
মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে আমাদের ময়দা এবং চিনির ক্ষেত্রে টেন্ডার প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে। তাতে ময়দার ক্ষেত্রে এক কেজি ময়দা 19 টাকাতে পাবেন আর 19 টাকা সাবসিডি আমরা দেবো। চিনির ক্ষেত্রে 30 টাকাতে পাবেন, 30 টাকা সাবসিডি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হবে। সুজির ক্ষেত্রে 500 গ্রাম করে সুজি দেওয়া হবে, এটা টেন্ডার আন্ডার প্রসেস রয়েছে কিন্তু আমরা পুজোর সপ্তাহে এটা দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। এইটা ছিল।"
এদিন নবান্নের সাংবাদিক সম্মেলন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে দুর্গাপুজোয় রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্ধেক মূল্যে চিনি ময়দা এবং সুজি দেওয়ার কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই সাংবাদিক সম্মেলন থেকেই তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন নন্দীগ্রাম নিয়ে সে সময় যে মিথ্যাচার হয়েছিল তার বিরুদ্ধে সিআইডি তদন্ত হচ্ছে। যদিও এই মুহূর্তে এই নিয়ে বিস্তারিত তিনি বলতে চান না কারণ এখন মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট জারি রয়েছে। তবে ভোট মিটতেই এই নিয়ে বিস্তারিতভাবে জানাবেন তিনি।