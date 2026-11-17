কলকাতার পার্কিং সমস্যায় 'পার্কোম্যাট' তৈরির প্রস্তাব হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির
Kolkata Parking Problem: কলকাতা শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালের সামনে গাড়ি পার্কিং নিয়ে সমস্যায় স্থানীয়রা ৷ এই মামলার শুনানিতে নিজের শহরের উদাহরণ দিলেন প্রধান বিচারপতি ৷
Published : November 17, 2026 at 4:54 PM IST
কলকাতা, 17 নভেম্বর: কলকাতা শহরের পার্কিং সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এই সমস্যার সমাধানে 'পার্কোম্যাট' তৈরির প্রস্তাব দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ৷ দক্ষিণ কলকাতার আলিপুর রোডে একটি জনপ্রিয় বেসরকারি হাসপাতালের পার্কিং সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে পাশের আবাসনের আবাসিকদের ৷
তার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও কলকাতা পুরনিগমকে পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছিল জনস্বার্থ মামলা ৷ মঙ্গলবার এই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি নিজের শহর মুম্বইয়ের কথা উল্লেখ করে বলেন, "মুম্বই শহরেও এই পার্কিং সমস্যা রয়েছে ৷ এর সমাধানে পুরনিগম পার্কোম্যাট তৈরি করেছে ৷ দক্ষিণ কলকাতার ওই হাসপাতালের পার্কিং সমস্যায় সেরকম কিছু ভাবতে পারে কলকাতা পুরনিগম, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ৷"
পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালের নিজের কর্মচারী থেকে ডাক্তার, নার্স-সহ অন্যান্যদের পার্কিং-এর জন্য কী কী পদক্ষেপ করেছে, সে নিয়েও হলফনামা জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ আগামী বছরের 18 জানুয়ারি ফের এই মামলার শুনানি রয়েছে ।
এদিন মামলার শুনানির সময় আদালতে হাজির ছিলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি আদালতের অনুমতি নিয়ে বলেন, "কলকাতা শহরের পার্কিং সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা ৷ এই সমস্যার সমাধানের প্রয়োজন ৷ বিশেষ করে দক্ষিণ কলকাতায় এই সমস্যা লক্ষণীয় । মোটর ভেহিকেল আইন অনুযায়ী কেউ গাড়ি কিনলে, তাঁকে গাড়ি রাখার উপযুক্ত গ্যারেজের ব্যবস্থা করতে হয় ৷ কখনও রাস্তার উপরে গাড়ি রাখা যায় না ৷ এই আইন বাস, লরি-সহ সমস্ত যানবাহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ৷ কিন্তু রাতের কলকাতায় দেখা যায় রাস্তার দুই ধারে গাড়ি পার্কিং, বাস পার্কিং, এমনকী লরিও পার্কিং করে রাখা হয় ৷ বিভিন্ন জায়গায় পার্কিং জোন করে সেখানে দ্বিতল, ত্রি-তল এবং পঞ্চম তলে পর্যন্ত পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা যায় ৷ তাতে রাস্তায় কিছুটা যানজটের সমস্যা কমে ৷"
রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য আদালতের কাছে স্বীকার করে নেন যে, কলকাতা শহরে এই সমস্যা রয়েছে ৷ পুরনিগমের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে একটি পরিকল্পনা করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে ৷
তখন প্রধান বিচারপতি বলেন, "পার্কিং সমস্যা দেশের বড় বড় শহরগুলিতেও রয়েছে ৷ মুম্বইয়ে লীলাবতী, টাটা ক্যানসার হাসপাতাল-সহ বহু প্রতিষ্ঠানের সামনে এই সমস্যা ছিল ৷ সেখানে পার্কোম্যাট তৈরি করে তার উপর দিয়ে মানুষের যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ প্রয়োজন হলে কলকাতাতেও এই ধরনের জায়গাগুলিতেও ওই একই ব্যবস্থা করা যেতে পারে ৷"