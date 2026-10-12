রাজ্যের সব আদালতে প্রবেশ পথে বিশেষ চেকিং ! কোর্টে ধূমপান-গুটখা বন্ধে চিঠি প্রধান বিচারপতির
Calcutta High Court: বার অ্যাসোসিয়েশন ও প্রত্যেক জেলা জজকে চিঠি পাঠিয়েছেন প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ।
Published : October 12, 2026 at 12:31 PM IST
কলকাতা, 12 অক্টোবর: কলকাতা হাইকোর্ট-সহ রাজ্যের সমস্ত আদালত চত্বরের নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে বিশেষ তৎপরতা ৷ আদালত চত্বরের নিরাপত্তা জোরদার করতে আইনজীবীদের সহযোগিতা ভীষণ প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছে প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের ডিভিশন বেঞ্চ । প্রধান বিচরপতি চিঠি দিয়ে প্রস্তাব রেখেছেন যে, আইনজীবী ও অন্যান্যদের প্রবেশের পথে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করে তারপর আদালত চত্বরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া প্রয়োজন । পাশাপাশি আদালত চত্বরে ধূমপান ও গুটখা নিষিদ্ধ করারও প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি ৷
বারুইপুর আদালতের ঘটনা থেকে শুরু করে কলকাতার ব্যাংকশাল আদালত, চন্দননগর আদালত ও আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে বোতল নিয়ে হামলার ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া স্বতঃপ্রণোদিত মামলায়, এদিন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে রাজ্যের পক্ষ থেকে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে । কিন্তু এখনও পর্যন্ত বারুইপুর আদালতে আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গায়ে ডিম ছোড়ার ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ ।
এই সব ঘটনারই প্রেক্ষিতে বার অ্যাসোসিয়েশন ও প্রত্যেক জেলা জজকে চিঠি পাঠিয়েছেন প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে । আদালত চত্বরে প্রত্যেককে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করে প্রবেশ করানোর প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি ৷ প্রধান বিচারপতি তাঁর প্রস্তাবে বলেছেন, বার কাউন্সিল ও বার অ্যাসোসিয়েশন এই বিষয়ে বৈঠকের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে এবং সেই সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে প্রধান বিচারপতিকে জানালে, তবেই প্রধান বিচারপতি সমস্ত আদালতে প্রবেশ পথে মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে পরীক্ষা করার নির্দেশিকা জারি করবেন ।
অন্যদিকে, রাজ্যের সমস্ত আদালতে সিগারেট, পান ও গুটখা সেবন বন্ধ করার প্রস্তাবও চিঠিতে লিখেছেন প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে । তবে এজলাসে উপস্থিত আইনজীবীরা আদালত চত্বরে 'স্মোকিং জোন' করার প্রস্তাব দিয়েছেন ।
রাজ্যের আইনজীবী এদিন আদালতে জানিয়েছেন, বিভিন্ন আদালতে আইনজীবীদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার হয়েছে । নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে আদালত চত্বরের । এখন আদালতগুলোর পরিস্থিতি স্বাভাবিক । পাশাপাশি ব্যাংকশাল কোর্টে আইনজীবীদের উপর আক্রমণ, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে হামলা ও পশ্চিম মেদিনীপুরে আইনজীবীদের উপর হামলায় ইতিমধ্যে পদক্ষেপ করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন রাজ্যের আইনজীবী । আপাতত 11 ডিসেম্বর ফের এবিষয়ে পরবর্তী রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের ডিভিশন বেঞ্চ ।