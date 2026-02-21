বাতিল জুডিশিয়াল অফিসারদের ছুটি, পর্যাপ্ত বিচারক দিয়ে SIR-এ সাহায্যের আশ্বাস প্রধান বিচারপতির

বাতিল জুডিশিয়াল অফিসারদের ছুটি, পর্যাপ্ত বিচারক দিয়ে SIR-এ সাহায্যের আশ্বাস প্রধান বিচারপতির
সুপ্রিম নির্দেশের পর শনিবার দুপুরে কলকাতা হাইকোর্টে দীর্ঘ বৈঠক হয় ৷ বৈঠকে পারস্পরিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ও নির্বাচন কমিশন ৷
Published : February 21, 2026 at 6:50 PM IST
কলকাতা, 21 ফেব্রুয়ারি: সুপ্রিম অনুরোধের পর এসআইআর সংক্রান্ত বৈঠকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল জেলার সব বিচারকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন ৷ সূত্রের খবর, শনিবার দুপুরে এই বৈঠকে জেলার কর্মরত বিচারকদের পাশাপাশি সদ্যপ্রাক্তন বিচারকদের সঙ্গেও কথা বলেছেন তিনি ৷ নির্বাচন কমিশনকে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের তথ্যগত অসঙ্গতির কাজে পর্যাপ্ত বিচারক দিয়ে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি ৷ কিন্তু ঠিক কত জন বিচারক এই কাজে যুক্ত হবেন, সেই সংখ্যা এখনও নিশ্চিত করেননি ৷
এই পরিস্থিতিতে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজে সহযোগিতা করার জন্য আগামী 9 মার্চ পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত জুডিশিয়াল অফিসারদের ছুটি বাতিল করার নির্দেশ জারি করেছেন কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল ৷ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে অত্যন্ত জরুরি চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজন ছাড়া আপাতত আর কেউ ছুটি নিতে পারবেন না ৷ যাঁরা ছুটি নিয়েছেন, তাঁরা 23 তারিখের মধ্যে তাঁদের সংশ্লিষ্ট বিচারালয়ে ফিরে আসবেন ৷ বাতিল হয়েছে বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের সব ধরনের প্রশিক্ষণ ৷ আগামী 9 মার্চ পর্যন্ত রাজ্যের জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমিতে যে প্রশিক্ষণের কথা ছিল, তাও হচ্ছে না ৷
অন্যদিকে, হাইকোর্ট-সহ সব দিক দিয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল ৷ গতকাল সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর শনিবার বেলা 2টো 30 মিনিট নাগাদ কলকাতা হাইকোর্টে উচ্চস্তরীয় বৈঠক হয় ৷ দীর্ঘ সময় ধরে হওয়া এই বৈঠকে ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল, রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, রাজ্যের ডিজিপি পীযূষ পাণ্ডে, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল, রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত এবং অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু ।
এই বৈঠক থেকে বেরতেই মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেন, "আমরা চাই, ভোটার তালিকা থেকে একজনও যোগ্য ভোটারের নাম যেন বাদ না-যায় ৷ আজ রাত 12টা পর্যন্ত ডিসপোজাল চলবে ৷ এরপর আগামিকাল বোঝা যাবে কোন সংখ্যাটা (বিচারকদের কাছে) যাবে ৷ আদালতের রায় অনুযায়ী জুডিশিয়াল অফিসার দিয়ে সব কাজ হবে ৷ সেই সংখ্যাটা এখনও ঠিক হয়নি ৷ 294 বিধানসভা ৷ 294 ইআরও ৷ আমরা বলেছি, বিচারকদের নিয়োগ বিধানসভা ভিত্তিক হলে ভালো হয় ৷ এবার পুরোটাই আদালতের সিদ্ধান্ত ৷ এদিন প্রধান বিচারপতির সামনে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে আমাদের বক্তব্য আমরা তুলে ধরেছি ৷"
গতকাল সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরই কলকাতা হাইকোর্ট সূত্রে জানা গিয়েছিল শনিবার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে বৈঠক হবে ৷ প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে এই বৈঠক চলেছে ৷ রাজ্য ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাবের কারণে এসআইআর প্রক্রিয়ার তথ্য যাচাই নিয়ে নজিরবিহীন রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলির বেঞ্চ তথ্যগত অসঙ্গতি সংক্রান্ত শুনানি প্রক্রিয়ার কাজে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের নামানোর নির্দেশ দিয়েছেন ৷ এই মর্মে কলকাতা হাইকোর্টকে অনুরোধ করেছে তিন সদস্যের বেঞ্চ ৷
এই পরিস্থিতিতে কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল আগামী দশ দিন তিনি অন্যান্য বিচারকদের দিয়ে যাতে জেলা আদালতের কাজ চলে, সেভাবে রোস্টার তৈরি করবেন ৷ আগামী 28 ফেব্রুয়ারি ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার কথা থাকলেও তা চূড়ান্ত হবে না ৷ দেশের শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, প্রয়োজনে 28 তারিখের পর আবারও তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন ৷