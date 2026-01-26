হাইকোর্টে তৈরি হওয়া শিশুদিবাসদন 30 দিনের মধ্যে চালুর নির্দেশ প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের

হাইকোর্টে তৈরি হওয়া শিশুদিবাসদন 30 দিনের মধ্যে চালুর নির্দেশ প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের
গত বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয়৷ তখনই ক্রেস চালু নিয়ে একাধিক নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ৷
Published : January 26, 2026 at 5:10 PM IST
কলকাতা, 26 জানুয়ারি: কর্মসূত্রে রোজ বাড়ির বাইরে বের হতে হলে এবং পরিবারে ছোট্ট শিশুকে দেখার কোনও লোক না-থাকলে, সমস্যায় পড়তে হয় মা-বাবাদের৷ আইনজীবী এবং কলকাতা হাইকোর্টের কর্মীরাও এর ব্যতিক্রম নন৷ সেই কারণেই হাইকোর্ট চত্বরে একটি ‘ক্রেস’ (শিশুদের দেখাশোনা করার জায়গা) চালু করার দাবি দীর্ঘদিনের৷ সেই দাবিই এবার পূরণ হতে চলেছে৷ কলকাতা হাইকোর্টে তৈরি হওয়া শিশুদিবাসদন বা ‘ক্রেস’ 30 দিনের মধ্যে চালু করার নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ৷
গত বৃহস্পতিবার এই নিয়ে শুনানি হয় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে। ওই শুনানিতেই প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ আগামী 30 দিনের মধ্যে ওই শিশুদিবাসদন চালুর করার নির্দেশ দিয়েছে৷
পাশাপাশি কলকাতা হাইকোর্ট প্রশাসনকে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, ক্রেসের বকেয়া কাজ আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। এবং জেলা আদালতগুলোতেও যাতে ক্রেসের সুবিধা চালু করা হয়, সেই ব্যাপারে তিন সপ্তাহের মধ্যে হাইকোর্ট প্রশাসনকে রিপোর্ট দিয়ে জানাতে হবে৷
উল্লেখ্য, 2019 সালে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। 2021 সালে কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ এই ক্রেস তৈরির ব্যাপারে গাইড লাইন তৈরি করে দিয়েছিল হাইকোর্ট প্রশাসনকে। কিন্তু কাজ প্রায় শেষের দিকে হলেও এখনও সেই ক্রেস পুরোপুরি চালু করা সম্ভব হয়নি।
প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, ক্রেসের জানালায় অ্য়াল্যুমিনিয়ামের গ্রিল দেওয়ার বকেয়া কাজ এবং ক্রেসের বাচ্চাদের দেখভাল করার জন্য ডাক্তার, নার্স-সহ অন্যান্য কর্মচারীর ব্যবস্থা করতে হবে। এবং 2022 সালের 7 মার্চ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মতো গাইডলাইন মেনে ক্রেস চালু করতে হবে।
মামলার শুনানিতে হাইকোর্ট প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ক্রেস চালু করার জন্য রাজ্য সরকার দু’জন ডাক্তার এবং একজন সহকারী নার্সের অনুমোদন দিয়েছে। কিন্তু সেটা হাইকোর্ট প্রশাসনকে তারা আনুষ্ঠানিক ভাবে জানায়নি। তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জানালে এবং ক্রেস রুমের জানালায় কিছু বকেয়া কাজ সম্পন্ন করা হলেই, তা চালু করার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হবে না। কিন্তু রাজ্যের আইনজীবী আশ্বাস দেন জানালায় গ্রিল দেওয়ার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে দেওয়া হবে। এবং আদালত নির্দেশ দিলেই ডাক্তার ও নার্সদের কর্মে নিযুক্ত করা হবে।
তারপরই প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, হাইকোর্ট প্রশাসনকে তিন সপ্তাহের ক্রেস চালু করার বিষয়ে গাইড লাইন কলকাতা হাইকোর্টের ওয়েবসাইটে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানাতে হবে। পিডাব্লউডি কর্তৃপক্ষ জানালায় গ্রিল দেওয়ার কাজ দু’সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন করবে। এবং রাজ্য সরকার যে দু’জন ডাক্তার ও একজন নার্সকে বরাদ্দ করেছে, তাঁদের কাজ শুরু করার বা ক্রেস চালু করার একদিন আগে জানাতে হবে। 30 দিনের মধ্যে যাতে ক্রেস পুরোপুরি চালু করা যায়, হাইকোর্ট প্রশাসনকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে।
মামলাকারী আদালতে আর্জি জানিয়েছিলেন জেলা আদালত, নিম্ন আদালতগুলোতে যাতে একই সুবিধা পাওয়া যায় সে বিষয়ে আদালত যেন নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট প্রশাসনকে। কিন্তু হাইকোর্ট প্রশাসনের আইনজীবী জানান, এই বিষয়ে জেলা আদালতগুলোর বর্তমান পরিস্থিতির বিষয়ে খবর নিয়ে জানাতে অন্তত তিন সপ্তাহ সময় দিতে হবে।
মামলাটি ফের দুসপ্তাহ পরে শুনানির জন্য রেখেছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।