শুনানিতে আসতে হবে না, জানিয়ে দিল কমিশন; তালিকায় কারা ?

রাজ্যে এসআইআরের প্রথম দিনে শুনানি পর্ব মিটেছে ৷ কিন্তু বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের শুনানিতে ডাকা নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে ৷ এদিন নয়া ঘোষণা করল কমিশন ৷

SIR Hearing in West Bengal
বঙ্গে এসআইআর শুনানি পর্ব শুরু (ইটিভি ভারত)
ETV Bharat Bangla Team

December 27, 2025

3 Min Read
কলকাতা, 27 ডিসেম্বর: শুনানি পর্বে অশক্ত-অসুস্থ শরীরে হাজির হয়েছেন বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও ৷ এনিয়ে প্রশ্নের মুখে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ৷ এসআইআরের প্রথম দিনের শুনানি শেষে শনিবার সন্ধ্যায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জানালেন, 85 বছরের ঊর্ধ্বে ভোটারদের শুনানি কেন্দ্রে যেতে হবে না ৷

এদিন থেকে শুরু হয়েছে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের শুনানি পর্ব ৷ ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে একাধিক কেন্দ্রে 80-85 বছরের ভোটাররা দুর্বল শরীরে হাজির হয়েছেন ৷ কোনও প্রবীণ ভোটার অনেকখানি পথ হেঁটে এসেছেন, কেউ বা সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠেছেন ৷ কোথাও হুইল চেয়ারে পৌঁছেছেন শুনানিতে ৷

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের নজরে পড়ায় দফতরের তরফে ইআরও এবং এইআরও-দের ফের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, 85 বছরের বেশি বয়সি ভোটারদের শুনানি কেন্দ্রে সশরীরে যেতে হবে না ৷ শুনানি হবে তাঁদের বাড়িতেই ৷ যদি কোনও 85 ঊর্ধ্ব ভোটার স্বেচ্ছায় শুনানি কেন্দ্রে যেতে চান, সেক্ষেত্রে তিনি যেতে পারেন ৷

এছাড়া ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়ায় ‘আনম্যাপড’ হিসেবে চিহ্নিত যেসব ভোটারের 2002 সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে নিজের নাম বা উত্তরাধিকারসূত্রে যোগসূত্র রয়েছে, অথচ প্রযুক্তিগত কারণে বিএলও অ্যাপে সেই ম্যাপিং ধরা পড়েনি, তাঁদের শুনানিতে না-ডাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ কারণ এদিন শুনানিতে এমন বহু মানুষকে ডাকা হয়েছে, যাঁদের শুধু লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি অর্থাৎ ছোটখাটো ভুল রয়েছে ৷ তাঁদের শুনানিতে ডাকা হবে না ৷ প্রথমদিনে এই বিষয়টিরও সমাধান করা হয়েছে ৷

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের তরফে জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে পাঠানো নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, 2002 সালের ভোটার তালিকার পিডিএফ থেকে তথ্য রূপান্তরের সময় অসম্পূর্ণতার কারণে বহু ক্ষেত্রে যুগসূত্র পাওয়া যায়নি ৷ অথচ সংশ্লিষ্ট ভোটারদের ক্ষেত্রে 2002-এর ভোটার তালিকায় নিজের নাম বা বংশগত যোগসূত্র স্পষ্টভাবে নথিভুক্ত রয়েছে এবং তা সিইও দফতরের ওয়েবসাইটেও প্রকাশিত ৷

এই পরিস্থিতিতে দফতর জানিয়েছে, এমন ভোটারদের শুনানির নোটিশ পাঠানো হবে না ৷ ইতিমধ্যে সিস্টেম থেকে নোটিশ তৈরি হয়ে থাকলেও, তা পাঠানোর জন্য ইআরও বা এইআরও-র কাছে সংরক্ষণ করতে বলা হয়েছে ৷ যাচাইয়ের জন্য 2002 সালের ভোটার তালিকার প্রাসঙ্গিক অংশ সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে পাঠানো হবে ৷ যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে ইআরও বা এইআরও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে নথি আপলোড করবেন ৷ প্রয়োজনে বিএলও-দের মাঠে পাঠিয়ে ভোটারের সঙ্গে ছবি তুলে সেটিও আপলোড করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ তবে পরবর্তীতে যদি হার্ড কপির সঙ্গে কোনও অসঙ্গতি ধরা পড়ে, অথবা অভিযোগ আসে, সেই ক্ষেত্রে নোটিস দিয়ে সংশ্লিষ্ট ভোটারকে শুনানিতে ডাকা যেতে পারে ৷

অন্যদিকে, এদিন রাজ্যের বেশ কয়েকটি শুনানি কেন্দ্র যেমন বাঁকুড়া, সোনারপুর দক্ষিণ এবং বারুইপুর পূর্বের বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে এখনও শুনানি শুরু হয়নি ৷ এই বিষয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্র জানানো হয়েছে যেহেতু ওই জায়গাগুলিতে শুনানির সংখ্যা অনেক কম ৷ তাই বারুইপুর পূর্বে 31 ডিসেম্বর এবং সোনারপুর দক্ষিণে 29 তারিখ থেকে শুনানি শুরু হবে ৷

আগামী 30 ডিসেম্বর রাজ্যে আসছেন সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী ৷ তাঁর সঙ্গে থাকবেন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এসবি জোশী, আন্ডার সেক্রেটারি অভিনব আগরওয়াল ৷ এসআইআর শুনানির কাজ কেমন হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখবেন তাঁরা । এছাড়া রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালের সঙ্গে বৈঠক করবেন তাঁরা ৷ পরের দিন অর্থাৎ 31 ডিসেম্বর দিল্লি ফিরে যাবেন ৷

