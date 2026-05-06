লোকভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ সিইও'র, জমা দিলেন জয়ীদের তালিকা

লোকভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ সিইও'র, জমা দিলেন জয়ীদের তালিকা
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালের পাশাপাশি এদিন লোকভবনে যান মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়াল ৷ রাজ্যপালের সঙ্গে 10 মিনিটের সংক্ষিপ্ত বৈঠক সারেন তিনি ৷
Published : May 6, 2026 at 2:47 PM IST
কলকাতা, 6 মে: লোকভবনে গিয়ে রাজ্যপাল আরএন রবির সঙ্গে দেখার করলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল । বুধবার তাঁর সঙ্গে ছিলেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা ৷
নির্বাচনী আইন মেনে 6 মে শেষ হয়ে যাচ্ছে নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি । বৃহস্পতিবার অর্থাৎ 7 মে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মেয়াদও শেষ হচ্ছে । এবার নতুন সরকার গঠন হবে । আর তার আগেই নিয়ম মতো বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী বিধায়কদের তালিকা এবং কে কোথা থেকে জয়ী হয়েছেন সেই তালিকা-সহ গেজেট নোটিফিকেশন তুলে দেওয়া হল রাজ্যপালের হাতে । রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল এবং জাতীয় নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য আধিকারিকরা এদিন লোকভবনে গিয়ে এই নোটিফিকেশন তুলে দিলেন রাজ্যপালের হাতে ।
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল-এর নেতৃত্বে এই প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এসবি জোশি এবং বিসি পাত্র । এছাড়াও ছিলেন সেক্রেটারি সৌম্যজিৎ ঘোষ ও সুজিত কুমার মিশ্র । আন্ডার সেক্রেটারি ছিলেন বিভোর আগরওয়াল । রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠক করে বেরিয়ে এসে সিইও মনোজ কুমার আগরওয়াল সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচনের ফলাফল কী হয়েছে, তা আমরা রাজ্যপালকে জানিয়ে এলাম । ফলাফলের গেজেট নোটিফিকেশন জমা দেওয়া হয়েছে । এবার সরকার গঠনের বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে রাজ্যপালের ।"
কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, যেদিন ফলাফল বেরিয়েছে তারপরেই এই গেজেট নোটিফিকেশন পাঠানো হয়েছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন থেকে । এরপরে রাজ্যপাল যে দল জিতেছে তাদেরকে সরকার গঠন করার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানাবেন এবং জানানো হবে । তারপরেই নতুন মন্ত্রিসভা গঠন হবে ।
মূলত রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের পর্ব মেটার পরেই এবার নতুন সরকার গঠনের তোড়জোড় শুরু হল । কারণ সিইও বেরিয়ে আসার পরেই লোকভবনে উপস্থিত হন রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালও । তিনি লোকভবনে প্রবেশ করেন এবং তার প্রায় 10 মিনিটের মধ্যেই তাঁকে লোকভবন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় । মনে করা হচ্ছে, নতুন সরকার গঠনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আইনি ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি নিয়েই ছিল মুখ্যসচিব ও রাজ্যপালের মধ্যে এই সংক্ষিপ্ত বৈঠক ।
প্রসঙ্গত, এবার দু'দফায় রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৷ গত 23 এপ্রিল প্রথম দফায় 16টি জেলার 152টি আসনে ভোট হয় ৷ পরের দফায় 29 এপ্রিল বাকি 7টি জেলার 142টি আসনে নির্বাচন সম্পন্ন হয় ৷ এর মধ্যে ফলতা বিধানসভায় পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ এমনিতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় আসন সংখ্যা 294 ৷ ফলতা বাদ দিয়ে গত 4 মে অর্থাৎ সোমবার বাকি 293টি আসনের ফলাফল প্রকাশিত হয় ৷ সেখানে 207টি আসনে বিপুল জয়লাভ করে বিজেপি ৷ তৃণমূল পায় মাত্রা 80টি আসন ৷ আর তার ফলে গেরুয়া শিবিরের বাংলার মসনদে বসা এখন সময়ের অপেক্ষা ৷
প্রচলিত রীতি অনুযায়ী, বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালের কাছে গিয়ে ইস্তফা দেবেন । 2011 সালে রাজ্যে ক্ষমতা হারানোর পর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও সেই পথেই হেঁটেছিলেন । কিন্তু 2026 সালে নির্বাচনে পরাজয়ের পরেও মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিতে নারাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । উলটে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এই হার 'বাস্তব' নয়, বরং 'পরিকল্পিত' । তাঁর কথায়, "কেন পদত্যাগ করব ? আমরা তো হারিনি । জোর করে ভোট লুট করে হারানো হয়েছে ।"
তৃণমূল সুপ্রিমোর এই অবস্থান ঘিরেই এখন রাজ্য রাজনীতিতে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে ৷ সকলের মনে প্রশ্ন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা না-দিলে কী হবে ৷ যদিও এখনও বিজেপির পক্ষ থেকে ভাবী মুখ্যমন্ত্রীর নাম প্রকাশ করা হয়নি ৷ তবে সব জল্পনার মাঝে নিয়ম অনুযায়ী লোকভবনে গিয়ে নিজেদের কাজ সেরে রাখল নির্বাচন কমিশন ৷
এদিন মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইস্তফা না দেওয়ার বিষয়ে সিইও মনোজ কুমার আগরওয়াল বলেন, "এখানে আমার বা নির্বাচন কমিশনের কিছু করার নেই ৷ যা করার রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতি করবেন ৷" তিনি আরও বলেন, "কিছুক্ষণের মধ্যে নির্বাচনী আচরণবিধি উঠে যাবে ৷ কেবল ফলতায় লাগু থাকবে যেহেতু ওখানে পুর্ননির্বাচন আছে ৷"
পাশাপাশি ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে 'জিরো টলারেন্স' নীতির কথা আবারও বলেন তিনি ৷ নির্বাচন কমিশনের হাতে থেকে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব চলে যাওয়ার পরও কোনওরকম অশান্তি না ছড়ানোর বার্তা দিয়েছেন তিনি ৷ তাঁর কথায়, "আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না ৷ হার-জিত জনতার রায়ের উপর নির্ভর করে ৷ ভোটের ময়দানের লড়াই ব্যক্তিগত পরিসরে আনা উচিত নয় ৷"