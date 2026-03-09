কালীঘাট মন্দিরের পথে জ্ঞানেশ কুমারকে গো-ব্যাক স্লোগান, দেখানো হল কালো পতাকা
মুখ্যমন্ত্রী মমতার পাড়া অর্থাৎ কালীঘাটে পুজো দিতে গিয়ে কালো পতাকা দেখানো হল ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ৷ স্লোগান উঠল গো-ব্যাক ৷
কলকাতা, 9 মার্চ: কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে যাওয়ার পথে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ঘিরে বিক্ষোভ প্রদর্শন ৷ গো ব্যাক স্লোগানের পাশাপাশি দেখানো হল কালো পতাকা ৷
শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন ৷ রবিবার রাতে রাজ্যে এসেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার-সহ কমিশনের ফুল বেঞ্চ ৷ রাত থেকেই ক্ষোভের মুখে পড়েছেন জ্ঞানেশ কুমার ৷ এদিন রাতে ভিআইপি রোডে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখায় সিপিএম কর্মী সমর্থকরা ৷ তারপর সোম সকালে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে যাওয়ার পথেও নির্বাচন কমিশনারকে দেখানো হয় কালো পতাকা ৷ ওঠে গো-ব্যাক স্লোগান ৷
তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগারওয়াল-সহ রাজ্য সিইও দফতরের অন্যান্য আধিকারিকরা । তাঁদের কালীঘাট মন্দির পৌঁছনোর অনেক আগে থেকেই বহু মানুষ মন্দির চত্বরে জমায়েত শুরু করেন ৷ কালো পতাকা হাতে জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে এবং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন অনেকে । অভিযোগ ওঠে, বিক্ষোভকারীরা সকলে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থক ।
তবে এসব এড়িয়ে মন্দিরের ভিতরে গিয়ে মা কালীর আরতি দেখেন জ্ঞানেশ কুমার ৷ পুজোও দেন ৷ হাতজড়ো করে প্রণাম করে মন্দির থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতার পাড়া ছাড়েন ৷