মঙ্গলে বেলুড় মঠের পথে ফের জ্ঞানেশ কুমারকে কালো পতাকা, উঠল গো-ব্যাক স্লোগান
বাংলা সফরের দ্বিতীয় দিনেও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে ঘিরে বিক্ষোভ ৷ দক্ষিণেশ্বরে স্কাইওয়াকের নীচে কালো পতাকা, গো-ব্যাক স্লোগান দিলেন বিক্ষোভকারীরা ।
Published : March 10, 2026 at 9:08 AM IST|
Updated : March 10, 2026 at 9:25 AM IST
কলকাতা, 10 মার্চ: সকাল 7টা 15 নাগাদ মঙ্গলবার বেলুড় মঠে পৌঁছন মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷ এদিন সকালেও তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন অনেকজন ৷ বেলুড় মঠ যাওয়ার সময় দক্ষিণেশ্বরে স্কাইওয়াকের নীচে বিক্ষোভকারীরা জড়ো হয়ে জ্ঞানেশ কুমারকে কালো পতাকা দেখান ও গো-ব্যাক স্লোগান তোলেন ৷
এদিন তিনি পৌঁছতেই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসীদের তরফে তাঁকে স্বাগত জানানো হয় । প্রথমে তিনি বেলুড় মঠের মূল মন্দিরে যান । তারপর তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী গৌতমানন্দের সঙ্গে দেখা করেন ৷ আজ বেলুড় মঠেও জ্ঞানেশ বাংলায় হিংসা ও চাপমুক্ত নির্বাচন হবে বলেই আশ্বাস দেন ।
বেলুড় মঠ থেকে বেরনোর সময় জ্ঞানেশ কুমার জানান, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ভাইবোনকে নমস্কার । শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের তপভূমি বেলুড় মঠে এসে দেশের নির্বাচন কমিশন এটা জানাচ্ছে যে, রাজ্যের নির্বাচন হবে হিংসামুক্ত । রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার উপরে নজর রাখবে কমিশন । অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচন করানোই প্রধান লক্ষ্য । বেলুড় মঠ থেকে বেরনোর পর দক্ষিণেশ্বর ও আদ্যাপীঠ মন্দিরের উদ্দেশে রওনা দেয় জ্ঞানেশ কুমারের গাড়ি ৷
এদিন রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীর সঙ্গে বৈঠক করবে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। সূত্রের খবর, আজ মুখ্যসচিবের পাশাপাশি, রাজ্য পুলিশের ডিজি, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, রাজ্য পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর নোডাল অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করবে কমিশন। বেলা বারোটা নাগাদ সাংবাদিকদের সঙ্গে বৈঠক করবে কমিশনের ফুল বেঞ্চ ৷ বিকেলে তারা দিল্লির উদ্দেশে রওনা হবে। সেখানে গিয়ে সমস্ত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বাংলায় 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হবে বলেই মনে করা হচ্ছে ।
গতকাল কালীঘাটে মন্দিরেও পুজো দেন তিনি ৷ আরতিও করেছেন ৷ তবে সাময়িক বাধা মুখে পড়লেও তিনি পুজো দিয়ে কালীঘাট মন্দির থেকে বেরিয়ে জানিয়েছিলেন, "এবার শুধু নির্ভয়ে ভোটের পালা ৷"
দফায় দফায় বিক্ষোভের মুখে CEC- শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন ৷ রবিবার রাতে রাজ্যে এসেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার-সহ কমিশনের ফুল বেঞ্চ ৷ সেদিন রাত থেকেই ক্ষোভের মুখে পড়েছেন জ্ঞানেশ কুমার ৷
- সেদিন রাত 9টা নাগাদ জ্ঞানেশ কুমার শহরে পা-দিতেই কলকাতা বিমানবন্দরে কাছেও বিক্ষোভ দেখানো হয় ৷ রবিবার যখন তাঁর কনভয় বিমানবন্দর থেকে তাঁর গন্তব্যের দিকে যাচ্ছিল, তখন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা তাকে লক্ষ্য করে 'গো-ব্যাক স্লোগান দেয়' ৷
- তারপর ভিআইপি রোডে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখান সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন ৷
- সোমবার কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে যাওয়ার পথে তিনি সাময়িক বাধার মুখে পড়েন ৷ তাঁর গাড়ি দেখে বিক্ষোভকারীরা গো-ব্যাক স্লোগান দেন ৷ ভিআইপি রোড ধরে কৈখালি এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে এদিন কালো পতাকা দেখানো হয় ।
- আর মঙ্গলে বেলুড় মঠ যাওয়ার পথে ফের তিনি বিক্ষোভের মুখে পড়লেন ৷ দক্ষিণেশ্বরে স্কাইওয়াকের নীচে বিক্ষোভকারীরা জড়ো হয়ে জ্ঞানেশকে কালো পতাকা দেখান ও গো-ব্যাক স্লোগান তোলেন ৷