ছৌ-নাচের টানেই শহরের পথে ! 5 মাসের বেশি ঘরছাড়া পুরুলিয়ার অজয়-জিতেন-উজ্জ্বল-কার্তিক
PURULIA CHHAU DANCE: পুজোর মরশুমে বাড়তি আয়ের আশায় বিভিন্ন রাজ্যের মানুষদের আনন্দ দিতে ছৌ নাচেন এক ঝাঁক তরুণ । অভিজিৎ বোসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : November 19, 2026 at 7:39 PM IST
জলপাইগুড়ি, 19 নভেম্বর: পরিশ্রম অনেকটাই ৷ সেই মতো সবসময় ভাতা বা সুবিধা মেলে না ৷ তারপরেও শুধুমাত্র শিল্পকে ভালোবেসে রাজ্য থেকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে নৃত্য পরিবেশন করেন পুরুলিয়ার ছৌ শিল্পীরা ৷
রুটি-রুজির টানে দীর্ঘ সময় বাড়ির বাইরে কাটান তাঁরা ৷ আর ছৌ নাচের অনুষ্ঠান না-থাকলে গ্রামে ফিরে মাঠেঘাটে চাষবাস করে সামাল দিতে হয় সংসার ৷ এত কষ্টের মধ্যেও একবারও কিন্তু ছৌ নাচ ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবেন না পুরুলিয়ার অজয়, জিতেন, উজ্জ্বল, কার্তিকরা ।
পুজোর মরশুমে বাড়তি আয়ের আশায় বিভিন্ন রাজ্যের মানুষদের আনন্দ দিতে ছৌ নাচেন এক ঝাঁক তরুণ । তার জন্য বছরে গড়ে 165 দিন বাড়ির বাইরে থাকতে হয় ৷ বাড়ির জন্য মন কেমন করলেও কাজের প্রতি গভীর ভালোবাসাই ছুটে চলে তাঁরা ৷
পুজো শেষ, এবার বাড়ি ফেরার পালা । দুর্গাপুজো, কালীপুজা তো বটেই, এবার ছট পুজোতেও ছৌ নাচ দেখানোর আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন পুরুলিয়ার ছৌ শিল্পীরা । তাঁরা জানান, অন্যান্য বছরের তুলনায় এই বছর ভালো রোজগার হয়েছে পুজোর মরশুমে । কেউ 12 বছর বয়সে ছৌ নাচের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ৷ কেউ বা মাত্র দু'বছর ধরে শিখছেন । জলপাইগুড়ির সমাজপাড়ার একটি পুজোয় দেখা গেল এই ছৌ শিল্পীদলকে ৷ তাঁদের মুখেই জানা গেল কতটা পরিশ্রমের ফসল এই নাচ ৷
কিশোর বয়স থেকে ছৌ নাচ রপ্ত করেছেন অজয় সিং ৷ তিনিই জানালেন, ছৌ নৃত্যে শহরের পাকা রাস্তায় ডিগবাজি দিতে বেশ কষ্টই হয় ৷ কিন্তু মানুষকে আনন্দ দিতে পেরে সব কষ্ট দূর হয়ে যায় ৷ অজয়ের কথায়, "ছৌ নাচে প্রচুর পরিশ্রম । মাটিতে বা খোলা মাঠে ডিগবাজি দিতে কোনও অসুবিধা হয় না । কিন্তু পাকা রাস্তায় ডিগবাজি দিতে খুব কষ্ট হয় । ছৌ নাচের একটা বড় অংশে ডিগবাজি খেয়ে দেখাতে হয় । ডিগবাজি দেখতে সবাই পছন্দও করে ।"
কষ্ট হলেও মানুষের প্রশংসাই সে কষ্ট ভুলিয়ে দেয় ৷ তাই পুরুলিয়া জেলার কুলগড়া, হাতিকুন্দর গ্রামের এই ছৌ শিল্পীরা রাজ্য তো বটেই, দেশের বিভিন্ন অংশে ছৌ নৃত্য দেখাতে যান । উৎসবের সময় শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, মালদা, আলিপুরদুয়ার জেলা ঘুরে তাঁরা নৃত্য পরিবেশন করেছেন । পাশাপাশি রাজ্যের বাইরে দিল্লি, গুজরাত-সহ নানা জায়গায় এই বছর ছৌ নাচ দেখাতেন গিয়েছেন শিল্পীরা ।
ছৌ শিল্পীদের সর্দার কার্তিক কর্মকার বলেন, "আমরা ছৌ নাচ সারা ভারতে ঘুরে ঘুরে করি । এটাই আমাদের রুটিরুজি । বাড়ির লোক বলে পুজোর সময় বাড়িতে থাকতে । কিন্তু আমরা শিল্পী মানুষ, বাড়ি থাকলে চলবে না । অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার বাড়তি রোজগার হয়েছে । ভালো লাগছে ৷"
ভালো রোজগার হওয়ায় মুখে চওড়া হাসি ছৌ শিল্পী অজয় সিংয়েরও। তরুণ এই শিল্পীর কথায়, "ছৌ নাচে যতটা পরিশ্রম, সেটা অন্য শিল্পে সেভাবে করতে হয় না । তবে পরিশ্রম বা কষ্ট যা-ই হোক ছৌ নাচ যখন শিখেছি, ততদিন আমি ছৌ নেচেই কাটাব । অনেক আনন্দ হয় । এটাই আমাদের রুটিরুজি । যখন ছৌ নাচের জন্য আর ডাক আসে না, তখন মাঠে কাজ করি ।"
অজয়ের অভিযোগ, অনেকে শিল্পী ভাতা পেলেও তাঁরা ঠিকমতো শিল্পী ভাতা পান না । তাঁর কথায়, "আমরা এখনও শিল্পী ভাতা পাই না । নতুন সরকার এসেছে । একবার সরকার মুখ তুলে তাকাক আমাদের দিকে । কেউ কেউ ঘরে বসে শিল্পী ভাতা পেয়ে যাচ্ছে ৷ আমরা পরিশ্রম করেও পাচ্ছি না, তাই শিল্পী ভাতার ব্যবস্থা সরকার করুক, এটাই চাই আমরা ।"
উজ্জ্বল মাহাতো বলেন, "আমরা পুজোর সময় বাড়ির বাইরেই ছিলাম । কষ্ট যেমন আছে, তেমনি মজাও আছে । মানুষ আনন্দ পেলে আমাদেরও ভালো লাগে ।"
শিল্পী ললিত কুমার বলেন, "আমরা আনন্দ দিতেই ঘরছাড়া । বছরের 165 দিন বাড়ির বাইরে থাকি । পুজোর সময়গুলোতে বাইরেই কাটাতে হয় ।" জলপাইগুড়ির এক পুজো উদ্যোক্তা দীপক প্রসাদ বলেন, "ছৌ নাচ বাংলার বিখ্যাত নাচ । আস্তে আস্তে এই ঐতিহ্যবাহী একটা নৃত্য বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে । সরকার যদি এদের জন্য একটা পরিকল্পনা করে তাহলে ভালো হয় ৷"
এই নাচ বাংলার গর্ব, তা পরবর্তী প্রজন্ম বাঁচিয়ে রাখতে পারবে তখনই, যখন সরকারি আনুকূল্য থাকবে ৷ বাংলার এই ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখতে সরকারি তরফে উদ্যোগ নেওয়া হলে খুশি হবেন ছৌ শিল্পীরাও ৷