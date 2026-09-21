বন্ধ ভাতা, মিলছে না সরকারি অনুষ্ঠান ! আক্ষেপ সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কারজয়ী ছৌ শিল্পী নৃপেণ সহিসের

বন্ধ ভাতা, মিলছে না সরকারি অনুষ্ঠান ! আক্ষেপ সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কারজয়ী ছৌ শিল্পী নৃপেণ সহিসের
Sangeet Natak Akademi Award Recipient Chhau Artist Nripen Sahis: বরাত-রোজগার না-থাকায় ছৌ নৃত্য থেকে মুখ ফেরাচ্ছে নতুন প্রজন্ম ! সমীরণ পাণ্ডের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : September 21, 2026 at 7:21 PM IST
পুরুলিয়া, 21 সেপ্টেম্বর: পুরুলিয়া তথা বাংলার বিখ্যাত লোকনৃত্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল ছৌ ৷ জেলার বহু ছৌ শিল্পী শুধুমাত্র দেশে নয়, বিদেশেও এই লোকশিল্পের প্রচার ও সুনাম কুড়িয়েছেন ৷ সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি 2024-25 পুরস্কার পেয়েছেন পুরুলিয়া 1 নম্বর ব্লকের ছৌ শিল্পী ওস্তাদ নৃপেণ সহিস ৷ তবে, তাতেও আক্ষেপ যেন পুরোপুরি ঘুচছে না ! কেননা পুরস্কারে মন ভরে, পেট ভরে না ৷ বিশেষ করে রাজ্যে পালাবদলের পর ছৌ-সহ অন্যান্য সব লোকশিল্পের সঙ্গে জড়িত শিল্পীদের ভাতা থেকে সরকারি অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন, সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ তাই কিছুটা আক্ষেপের সুর নৃপেণ সহিস কণ্ঠে ৷
সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত ছৌ শিল্পী নিজেই বলছেন, "সারা বছর নাচের বরাত সেভাবে মেলে না, তেমনই উপার্জনও বাধা ধরা ৷ তাই এতে সারা বছর বাড়ির খরচের জোগান হয়ে ওঠে না ৷" তাই পুরস্কার তাদের কাছে পূর্ণিমার চাঁদ হলেও, রুজি রুটির অভাব যেন থেকেই যায় ৷
সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি 2024-25 পুরস্কার
গত 13 অগস্ট দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন নৃপেণ সহিস ৷ জুন মাসে তাঁর কাছে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফে একটি চিঠি আসে ৷ তখনই জানতে পারেন, লোকশিল্পে ছৌ নাচের জন্য ওস্তাদ নৃপেণ সহিসকে ভারত সরকার সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার দিচ্ছে ৷
প্রায় 100 বছর আগে ছৌ নাচের দল তৈরি করেছিলেন নৃপেণ সহিসের ঠাকুর’দা রাসু সহিস ৷ দলের নাম বালিগাড়া কিষাণ ছৌ নৃত্য সমিতি ৷ পরবর্তীতে রাসু সহিসের ছেলে সূর্যকান্ত সহিস এই দল চালিয়েছেন ৷ বর্তমানে নৃপেণ সহিস ছৌ নৃত্যের দল চালাচ্ছেন ৷ সঙ্গে তাঁর ছেলে এবং বৌমা রয়েছেন ৷ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার পাওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, "ঠাকুর’দার হাতে তৈরি এই দল ৷ তারপর বাবা এগিয়ে নিয়ে গেছেন ৷ অবশেষ তাঁদের পরিশ্রম এবং অবদানের স্বীকৃতি আমি পেলাম ৷"
শিল্পী নৃপেণ সহিসের ঘরানা
লোকনৃত্য ছৌ-এর মুকুটে নতুন পালক সংযোজন হয়েছে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে নৃপেণ সহিস সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার পাওয়ায় ৷ পুরুলিয়ার বালিগাড়া গ্রামের বাসিন্দা ছৌ শিল্পী নৃপেণ সহিস ৷ মাত্র 12 বছর বয়স থেকেই ছৌ নাচের প্রতি আকর্ষণ জন্মায় তাঁর ৷ কারণ ঘরানাই যে ছৌ নাচের ৷ দাদু রাসু সহিসের কাছেই হাতেখড়ি কিশোর নৃপেণের ৷
এখনও প্রৌঢ় নৃপেণ ছৌ নাচের দলে শ্রী কৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নৃত্য পরিবেশন করেন ৷ দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়ে আপ্লুত নৃপেণ সহিস বলেন, "খুবই আনন্দিত বোধ করছি ৷ এই সম্মানে সম্মানিত হল জেলার ছৌ শিল্পও ৷ ফলে আরও অনেকের ছৌ নাচের প্রতি আকর্ষণ বাড়বে ৷" নৃপেণ সহিসের গ্রামে তাঁর দাদু রাসু সহিসের আবক্ষ মূর্তি রয়েছে ৷ একসময় এই রাসু সহিসের হাত ধরেই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ছৌ নাচের দল ৷
ছৌ নৃত্য থেকে মুখ ফেরাচ্ছে নবীন প্রজন্ম
যে নাচের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে পুরুলিয়া তথা জঙ্গলমহলের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, সেই ছৌ নাচেই ক্রমশ অনীহা দেখা যাচ্ছে নবীন প্রজন্মের ৷ কারণ হিসাবে নৃপেণ সহিস বলেন, "একে তো সারাবছর ধরে নাচের বরাত পাওয়া যায় না ৷ উৎসবের মরশুমে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ছৌ নাচের আসর হয় ৷ তাও আবার নামী দামী নাচের দলই সেই বরাত পায় ৷ যার ফলে অখ্যাত ও অনামী দল সেই তিমিরেই থেকে যায় ৷ ফলে সারা বছর কাজ না-পেয়ে পরিবার চালাতে তরুণ শিল্পীরা কেউ মহারাষ্ট্র, কেউ বেঙ্গালুরু, তো কেউ মহারাষ্ট্রে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে চলে যায় ৷"
বন্ধ শিল্পী ভাতা ও সরকারি অনুষ্ঠানে নাচের বরাত
রাজ্যে পালাবদলের পর শিল্পীরা ভেবেছিলেন, হয় তো তাঁদের অবস্থার আরেকটু উন্নতি হবে ৷ কিন্তু, কোথায় কী ! যা ছিল, এখন সেটাও যে পাচ্ছেন না তাঁরা ৷ রাষ্ট্রপতির হাত থেকে সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি 2024-25 পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী বলছেন, "আগের সরকারের সময় আমরা শিল্পীভাতা পেতাম ৷ সেটা এই সরকার আসার পর থেকে পুরো বন্ধ ৷ তার উপর আগে বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে আমাদের ডাকা হতো ৷ ফলে বাড়তি রোজগার ছিল ৷ এখন আর ডাকে না ৷"
আর এই ভাতা না-পাওয়া ও সরকারি অনুষ্ঠানে শিল্পীদের না-ডাক পাওয়া, যুবসমাজের ভিনরাজ্যে চলে যাওয়ার অন্যতম কারণ বলে জানাচ্ছেন নৃপেণ সহিস ৷ আগে প্রায় সারা বছরই বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে ডাক পেতেন ৷ ফলে রোজগারও ছিল এবং ভাতাও পেতেন ৷ কিন্তু, মার্চ মাসের পর থেকে সেই বরাতও বন্ধ ৷ ফলে রোজগার কমে যাওয়ায় বর্তমান প্রজন্মের শিল্পীরা এই মুহূর্তে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন ৷
এক একটি ছৌ-নাচের দলের সঙ্গে যুক্ত থাকেন 15-20 জন শিল্পী ৷ অথচ নাচের বরাত পাওয়ার পর, তাঁদের প্রত্যেকের হাতে হাজার টাকাও আসে না ৷ যার ফলে ওই টাকায় দিন চলে না শিল্পীদের ৷ অথচ ছৌ নাচের জন্য মুখোশ, সাজ পোশাকের খরচ রয়েছে ৷ তাই রাত জেগে পরিশ্রমের এই কাজ করে মানুষকে বিনোদন দিয়ে যৎসামান্য আয় করার চেয়ে, ভিন রাজ্যে কোম্পানির কাজকে শ্রেয় বলে মনে করছেন অনেকেই ৷
নৃপেণ সহিস এর বয়স হয়েছে ৷ কঠোর পরিশ্রমের এই লোকনৃত্য একটানা করতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠছেন তিনি ৷ তবুও যেন রক্তে মিশে গেছে ছৌ ৷ যতদিন পারবেন ছৌ নৃত্য করবেন তিনি ৷ ছেলে বিরোচন সহিস বলেন, "আজ পাঁচ বছর ধরে ছৌ নাচ করছি ৷ বাবা পুরস্কার পাওয়ায় আমরা খুশি ৷ তবে সরকার শিল্পীদের দিকে দৃষ্টি দিক এটাই চাই ৷"
স্ত্রী সাধনা সহিস বলেন, "আমার বিয়ের আগে থেকেই স্বামী ছৌ নাচ করেন ৷ উনি পুরস্কৃত হওয়ায় আমরা খুশি ৷ কিন্তু এই নাচ দিয়ে পেট ভরে না ৷ ধার করে সংসার চলে ৷ সরকারের কাছে অনুরোধ যাতে সারা বছর সংসার চালানো যায় তার ব্যবস্থা হোক ৷" কোথাও যেন জেলার সমস্ত ছৌ শিল্পীদের দাবি দাওয়া আক্ষেপ ফুটে ওঠে সাধনা সহিসের কণ্ঠে ৷